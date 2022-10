Pedro Fuertes, un hombre culto, afable y alegre al que nunca le flaqueó la sonrisa

Quienes recordaron este sábado al padre Pedro Fuertes, icónico referente de la comunidad claretiana en la ciudad y maestro de 10.000 alumnos, lo hicieron con cariño y gratitud. Todas las personas que coincidieron con él en alguna etapa de sus vidas destacaron que fue una persona culta, afable y alegre, que siempre estaba ahí, con una presencia callada pero que se hacía notar, tanto en las buenas como en las malas. Su huella imperecedera quedará por siempre en la gran familia del Claret, que ha perdido a uno de sus grandes símbolos, en Gran Canaria desde hace 55 años y enseñando a muchas promociones de estudiantes durante casi medio siglo.

Ya fuera en su faceta docente, o en su vocación religiosa, Pedro Fuertes no dejó nunca a nadie indiferente. Siempre con una sonrisa en la cara, transmitía alegría por todos sus poros y en sus gestos -muy habituales, por cierto, usando las manos-. La tristeza por su marcha, a los 90 años de edad, se mezcló con la alegría de los recuerdos vividos y la gratitud por sus sabios consejos, sus buenas palabras y su compañía espiritual y formativa.

Santiago Cerrato - Párroco del Corazón de María

Más allá de su amor por las letras y su labor docente, el padre Pedro Fuertes fue sacerdote y guía espiritual para muchos feligreses. Su hermano de comunidad, el padre Santi Cerrato, así lo recordó este sábado. «Como claretiano era un ejemplo porque hizo visible, además, uno de los pilares que tenemos como claretianos en nuestra vocación, que es la palabra. Él era un enamorado de la Palabra de Dios, de la palabra de las personas, y por eso armonizaba tan bien la poesía, el lenguaje de calle, y la comunicación de Dios», señaló. Pero es que, además de eso, «ha sido siempre un espiritual, pero sin perder el paso del tiempo en el que estaba, con una capacidad increíble para rezar, para predicar, para conversar, para acompañar, para confesar en el lenguaje inteligible de la cultura de hoy».

Juan José García - Director del colegio Claret

El actual director del colegio Claret llegó al cargo cuando el padre Pedro ya se había jubilado, después de 44 años como docente. Sin embargo, «los más mayores, y los profesores jubilados que compartieron aula con él y los antiguos alumnos atestiguan que es uno de nuestros grandes referentes». «Enseñaba bien, pero sobre todo trataba muy bien al alumnado. En circunstancias personales, siempre el padre Pedro estaba ahí», remarcó, y eso es algo que difícilmente se olvida.

Javier de Gabriel - Profesor y discípulo de Fuertes

Para Javier de Gabriel, profesor de Lengua y Literatura desde hace más de 20 años en el Claret, Pedro Fuertes fue mucho más que un maestro. «Él fue el que me guio y se convirtió en mi segundo padre, ha estado en los mejores momentos de mi vida», asestó este sábado para luego agregar que si es docente hoy en día es gracias al influjo del sacerdote. En un primer momento, le interesaba el mundo de la comunicación y el Periodismo, pero Fuertes le hizo poner el foco en la Filología y, desde entonces, la conexión ha sido inquebrantable. Para el discípulo, «era la luz que me guiaba en estos últimos años, siempre con su sonrisa» dibujada en la cara, y además admitió que una de las características que más gustaban a quienes le conocían era que el padre Pedro «intentaba pasar desapercibido, era una persona muy humilde, no se jactaba nunca de su presencia, pero estaba siempre». Como un «sabio distraído», que parecía ir por la vida despistado, pero que no olvidaba nunca una cara o un nombre.

Juan José Flores - Compañero de profesión

Durante muchos años, fue compañero del padre Fuertes en el Claret Juan José Flores. Como él, impartía clases de Lengua y Literatura, pero en otros cursos. Sus conversaciones, muchas veces, eran las típicas de pasillo entre los docentes que entran y salen de las aulas, pero aseguró que ante él encontraba siempre «una persona muy sencilla, tranquila» y que en el trato personal era «afable y cercano», hasta el punto que siempre se interesaba por todas las cosas y por todo el mundo. «No era de alaracas, se ponía muy nervioso cuando le hacían algún homenaje, como pasó cuando publicó el libro. Él era de los que, si podía, huía de los discursos y de estar en el candelero», comentó. Esa actitud cambiaba por completo cuando se trataba de su querido alumnado, hasta el punto que cada inicio de curso les dedicaba las primeras palabras que se encontraban al llegar al instituto. «Siempre nos acompañaba a las visitas que hacíamos a la casa museo Tomás Morales», dijo.

José Mazuelos - Obispo de Canarias

El Obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, tuvo también unas palabras de cariño hacia Pedro Fuertes, de quien dijo que era un sacerdote «que llamaba la atención por su alegría y su entrega». «Puedo decir que ha muerto con las botas puestas, pues nunca la edad le impidió su servicio sacerdotal», señaló, en un tono cariñoso, de su colega espiritual, para luego indicar que espera que en «Jerusalén celeste» pueda conversar con Dios y «surjan vocaciones religiosas y sacerdotales con su gran ejemplo».

Pepa Luzardo - Alcaldesa entre 2003 y 2007

Bajo el mandato de Pepa Luzardo como alcaldesa de la capital grancanaria (2003-2007), fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad Pedro Fuertes. Este sábado, al ser preguntada por el sacerdote claretiano, la actual portavoz del PP en el pleno municipal esgrimió que, pese a no haber estudiado en el Claret, «todos sus alumnos cuentan maravillas, que se podía contar con él en todos los momentos, sobre todo en los malos, porque es donde más necesita uno esa ayuda espiritual». Por esa labor, pero también por su docencia y su poesía fue reconocido por Las Palmas de Gran Canaria, que le acogió en 1966, algo que Luzardo resaltó, ya que muchas veces se dan a título póstumo, por lo que esas personas no pueden «disfrutarlo».

Augusto Hidalgo - Alcalde de Las Palmas de GC

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, recordó a quien es Hijo Adoptivo de la ciudad en las redes sociales con un cariñoso mensaje de pésame. «Sacerdote y muy querido profesor de los colegios claretianos, además de poeta. Se ha ido, como él mismo llegó a decir, 'un grancanario de León'», escribió el primer edil.

Fundación Juan Negrín - Muy vinculado a la historia

Pedro Fuertes estuvo, desde que llegó a Gran Canaria, muy vinculado con algunos de los nombres más ilustres de la historia insular, como el de Galdós o Tomás Morales. También el del presidente de la República, el doctor Juan Negrín, cuya Fundación tuvo unas palabras de pésame hacia la comunidad claretiana. «Decía que lo suyo con Negrín había sido una conversión porque había pasado de pensar «lo que todo el mundo» a convencerse de que había que reescribir su historia», recordó este sábado la institución, que puso el foco en que el único hermano varón de Negrín fue también sacerdote claretiano, y que ello explicaba la conexión entre Fuertes y el hijo mayor del estadista. De hecho, ofició una misa, la primera, en memoria del estadista cuando Juan Negrín Fidelman visitó Gran Canaria en búsqueda de sus raíces familiares allá por los años 80, convirtiéndose en confidente y acompañante habitual del hijo de Negrín en sus otras visitas a la isla.

Antiguos alumnos - Luto en la clase política

Muchos de los antiguos alumnos del padre Pedro en el colegio Claret mostraron este sábado su pesar en las redes sociales. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar mostró su pesar por el fallecimiento de quien tuvo de profesor «siendo yo un chiquillo» y mandó «condolencias y un abrazo» a sus familiares. Por su parte, el concejal de Movilidad, Ciudad de Mar y Promoción Económica de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, se refirió al sacerdote claretiano como «uno de los mejores y más influyentes profesores» que tuvo y, tras mostrar su tristeza, aseguró que fue «un hombre excepcional». También tuvo palabras de respeto hacia su labor docente el viceportavoz del Partido Popular en el Consistorio capitalino, Ángel Sabroso. «Hoy la ciudad tiene una sonrisa menos, pero su mirada cariñosa y su generosidad perduran en quienes le conocimos», escribió. También Larry Álvarez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la UD Las Palmas, comentó que su magisterio le había marcado, guiado e inspirado. «Su amistad me acompañó siempre, en los buenos y en los malos momentos y te lo agradezco, maestro», concluyó.

CB Gran Canaria - Mensaje institucional

También eligió las redes el Club Baloncesto Gran Canaria para despedir al padre Pedro Fuertes. El conjunto claretiano, cuyas raíces se fundan en el equipo del colegio, transmitieron su pésame a la familia y a la comunidad claretiana.