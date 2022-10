Don Juan Tenorio y Doña Inés volverán a pasear por las calles del casco histórico de la ciudad los próximos días 30 y 31 de octubre. Como se ha avanzado, Fran Perea y Selene Rodríguez darán vida a los protagonistas de Don Juan Tenorio en Vegueta, versión para la que DD&Company Producciones ha decidido apostar por un elenco mayoritariamente canario para dar vida a personajes fundamentales como Brígida o Ciutti, que serán interpretados por Jorge Yumar y Nayra Ortega. A ellos se suman el sevillano Antonio Dechent, uno de los grandes de la interpretación española, y el actor, guionista y actor catalán Bernat Muñoz. Si bien el primero asume uno de los roles principales, el del padre de la novicia, el segundo dará vida a Pascual.

Dentro del reparto destacan carreras sólidas como la de los actores afincados en el Archipiélago: Isabel Prinz, en un juego que convierte en mujer al famoso tabernero, Javi Armas, como Capitán Centellas y José Manuel Segado asumiendo el texto de Don Diego, padre del donjuán.

Ciro Miró y Blanca Rodríguez son dos de los rostros canarios que repiten. El primero volverá a ser Don Luis Mejías y la segunda, la abadesa. Con la confirmación de los isleños Saulo Trujillo, Raquel Arroyo, Paula Quintana, Begoña Ojeda y Manolo González se cierra un casting que ya trabaja junto al director de escena Ferran Madico en los versos de Zorrilla.

Don Juan Tenorio en Vegueta es otra de las citas culturales que recupera la normalidad. Si el año pasado ya llevó la trama por las plazas del centro histórico, este año repite experiencia, pero sin restricciones y retomando la idea primigenia de seguir el espectáculo a pie por los distintos espacios hasta llegar a la plaza de Santa Ana, único punto con butacas.

La pareja protagonista será Fran Perea y Selene Rodríguez

El montaje de DD&Company Producciones ha cedido la dirección escénica a Ferran Madico, director y actor de gran prestigio en las tablas con quien tuvo ocasión de trabajar en sendos estrenos de Electra en el Teatro Pérez Galdós, el primero en 2010 y el segundo el año pasado. El catalán comenzó su andadura en las artes escénicas como intérprete, con una formación teatral que le llevó a pasar por Barcelona, Florencia, Inglaterra o Moscú y le permitió interpretar papeles en las obras El fetitxista de Miquel Turnier, El perseguidor de Julio Cortázar o Nit de reis de William Shakespeare, entre otras. Fue en 1993 cuando comenzó su andadura como director de escena con L’autentic amic de Carlo Godoni, dedicándose a esta actividad en exclusiva desde 2003. Desde entonces, ha dirigido numerosas obras y los espectáculos Segona Plana de Jaume Boix, Shakespeare’s Night y Regreso al hogar de Harold Pinter.

En su regreso a la capital grancanaria, Madico dirigirá a un reparto que cuenta por segundo año consecutivo con Fran Perea. De nuevo, el actor malagueño dará vida a Don Juan Tenorio. Rostro conocido de las series Al salir de clase, Hospital Central, Luna, El misterio de Calenda, Los Serrano, La sonata del silencio, la producción finlandesa Kosta o El vecino; también ha participado en las películas El camino de los ingleses, Las trece rosas, De tu ventana a la mía, Life vest under your seat —por la que fue preseleccionado para los Goya en 2013— o De perdidos a Río, montaje que todavía no se ha estrenado y que fue rodado en la Isla, entre otros lugares. Además de dirigir su primer cortometraje que vio la luz el pasado junio, El bailarín, el actor cuenta con larga experiencia teatral, habiendo debutado de director en 2017 con la obra Souvenir de Pablo Díaz Morilla.

El papel de la otra gran protagonista de la historia de amor ficticia, Doña Inés, recaerá este año en una joven promesa de la interpretación isleña, Selene Rodríguez. La actriz grancanaria, que, además, ha trabajado en labores de regiduría y guía de espectáculos, debutará en la producción de la obra de Zorrilla tras haber participado en los videoclips Maniac y Hafefobia, de Rdgunz, o Me quedo aquí, de Ruben Dizá; el documental Las momias guanches o el cortometraje El legado de Atindama. Titulada por el Centro Superior Autorizado de Arte Dramático-Escuela de Actores de Canarias, ha puesto voz a los poemas de Tomás Morales en un recital televisado por TVC.

Por primera vez la taberna estará regentada por una mujer

Los desvelos por la joven enamorada los sufrirá su padre, un particular Don Gonzalo que será interpretado por el polifacético y prolífico Antonio Dechent. Ganador de dos Biznagas de Plata en el Festival de Cine de Málaga, tres premios ASECAN (Asociación de Escritores cinematográficos de Andalucía), una nominación a los Premios Goya y un Premio San Jordi, entre otros, ha trabajado desde 1986 en más de 40 cortometrajes y 80 películas. Entre ellas, cabe destacar El Lute, Carmen, La voz dormida, Alatriste, Hasta que la boda nos separe y Operación Camarón. En su extensa trayectoria teatral ha interpretado, entre otros, textos de Valle-Inclán, Albert Camus, Jean Genet, Lope de Vega, Ernest Hemingway o Rafael Alberti. Entre sus últimos trabajos destacan La extraña pareja, de Neil Simon, La voz humana, de Jean Cocteau y Otelo, de William Shakespeare. El actor sevillano también ha pasado por la pequeña pantalla en las series La peste, Sé quién eres o Gigantes.

Por su parte, Brígida cobrará vida gracias a Nayra Ortega. Licenciada en Arte Dramático, desde que inició su carrera artística en 2005 ha realizado varios musicales entre los que destacan Dráscula, Mozart, Sabina y…, Chicago, César Manrique el musical o La Quinta Pared con la que fue nominada a los ‘Premios Réplica de las Artes Escénicas de Canarias’ como Mejor Actriz Protagonista. Sus papeles también han pasado por obras de teatro y las zarzuelas Meraki, Cinco actrices y un destino, Las niñas ya no quieren ser princesas, Luna The Show, La verbena de la paloma o La rosa del azafrán. La artista que se meterá en la piel de la criada de la joven novicia en tan solo unas semanas formó parte del elenco del largometraje Tini el gran cambio de Violetta, de Disney; al igual que se la pudo ver en Amarillo o La casa entre los cactus.

Don Juan estará acompañado nuevamente en Vegueta por su inseparable criado Ciutti, a quien interpretará Jorge Yumar. El actor tinerfeño volverá a ponerse bajo las órdenes de Madico tras haber formado parte el año pasado del elenco de Electra. Asimismo, ha trabajado en las obras de teatro Fortunata y Benito, La edad de la ira, Amén o Cruzadas, entre otras. Su paso por la gran pantalla queda recogido en las películas Anna, La mujer del rey, Deconstrucción de una cita, El pasado nunca muere o Lo importante. Yumar también participó en la serie Las noches de Tefía.

La producción incluye un juego con respecto a uno de los roles de peso

El actor, director y guionista español Bernat Muñoz se une al reparto dando vida a Pascual, un papel que lo devuelve al Archipiélago que no hace mucho visitó a propósito de su participación en la serie Hierro o de su papel en Electra. Sus trabajos en la serie El inocente o con el cortometraje No te olvides de respirar le han otorgado gran popularidad en los últimos años, aunque su trayectoria cuenta con títulos de notable éxito como REC 3: Génesis o Los ojos de Julia.

Entre las curiosidades que ofrece la cita con el Tenorio la producción incluye un juego con respecto a uno de los roles de peso. Por primera vez la taberna estará regentada por una mujer. Isabel Prinz, hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria, será Butarella en la plaza de Santo Domingo. Punto de arranque de la obra y en donde dará cuenta de su calidad interpretativa respaldada por una sólida carrera a nivel nacional e internacional.

Al hablar de veteranía, la adaptación ha contado con otro gran nombre de la escena española, el de José Manuel Segado, actor, productor y fundador de la compañía tinerfeña Platónica Teatro que lleva 17 años afincado en las Islas e impulsando las artes escénicas dentro y fuera del Archipiélago.

Repiten en la producción la actriz Raquel Arroyo, esta vez como Doña Ana de Pantoja, Ciro Miró y Blanca Rodríguez, los últimos en los mismos papeles que jugaron en 2021: Don Luis Mejía y la abadesa, respectivamente.

Por último, completan el elenco el tierno villano de Hierro, el joven Saulo Trujillo, que en esta ocasión actuará como Avellaneda; mientras que el actor y también modelo Javi Armas será el Capitán Centellas; Paula Quintana dará vida a Lucía, Begoña Ojeda a la tornera y Manolo González al escultor.

El montaje, que nació hace 17 años de la mano de la productora que dirige Dania Dévora, recuperó el pasado 2021 los distintos rincones del barrio fundacional. En esta ocasión, la producción elimina las restricciones, por lo que las aventuras del afamado donjuán podrán seguirse como antes de la pandemia, sin mascarillas ni asientos asignados. El público recorrerá a pie el itinerario previsto: plazas de Santo Domingo, San Agustín y Pilar Nuevo, hasta finalizar en Santa Ana. Esta última será el único emplazamiento con asientos que podrán ocuparse libremente hasta completar aforo.