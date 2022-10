Un mes después de haber ejecutado el expediente de regulación de empleo (ERE) por el que se despidió a 18 trabajadores, afectando al 80% de la plantilla de limpieza y mantenimiento, los empleados de este servicio del Club Natación Metropole denuncian la precaria situación en la que se afirman encontrarse, así como el progresivo deterioro de las instalaciones ubicadas junto al parque Romano. La presidencia de la entidad desvincula del ERE la situación actual y la achaca al paso del ciclón Hermine.

«Ahora mismo la situación es insostenible e inhumana por la carga de trabajo», denuncia Adonay Gómez, presidente del comité de empresa de la entidad de natación y empleado del área de mantenimiento. Gómez señala que de están sufriendo una gran saturación de trabajo porque de casi 20 personas que realizaban labores de limpieza, reparaciones o vigilancia, han pasado a ser tan solo seis. «A corto plazo se está intentando poner solución a los inconvenientes, pero tenemos un gran problema de escasez de personal; así es inviable mantener el club», critica.

Por su parte, el presidente de la entidad, Alberto Santana, achaca a la mala suerte y a una repentina acumulación de problemas la mayor carga de trabajo sufrida durante las últimas semanas. «Estamos intentando reorganizar funciones y tareas, pero es que nos han llegado estos problemas en el peor momento», asegura.

Desde el comité de empresa denuncian la excesiva carga de trabajo en el área de mantenimiento

En el último mes, los problemas técnicos se han multiplicado en la sede del club y han dejado imágenes de piscinas con el agua verdosa, inundaciones y roturas de bombas de agua, debido a los fenómenos meteorológicos adversos desatados por el ciclón tropical Hermine durante el fin de semana del 23 al 25 de septiembre. «Se rompieron cinco motores, pero, en esa misma semana y en un tiempo récord, ya teníamos tres de las cinco piscinas abiertas», destaca Santana, lamentando, a su vez, que a la semana siguiente se produjo una fuerte subida de la marea que provocó la rotura de la bomba de achique y la avería de otros tres motores. «Estos quince días han sido una locura; hemos tenido que derivar personal a reparar toda esta instalación frente a las tareas de limpieza, pero es que ha sido una situación completamente extraordinaria», defiende.

Sin embargo, el presidente del comité de empresa señala que antes del ERE había dos trabajadores que desempeñaban labores de vigilancia, que supervisaban el estado de la sala de máquinas y que no hubiera ningún problema en el recinto. «Ahora, al no estar y no haber capacidad de preparación ante situaciones adversas como la del temporal, se han roto bombas de agua y ha habido diversas incidencias», explica Gómez.

Sin riesgos para la salud

Santana reconoce que durante estas últimas semanas se han producido múltiples quejas de socios por el aspecto de las piscinas, invadidas por un alga que dejaba sus aguas verdes. Sin embargo, el máximo mandatario de la entidad asegura que esta situación nunca ha representado un riesgo para la salud de los personas. «Puedo asegurar que el agua ha estado perfectamente apta para la práctica deportiva, aunque visualmente impactara el color verde provocado por las algas», explica, a la vez que aclara que todos los días se comprueba químicamente el estado del agua, por lo que este aspecto desagradable no ha supuesto un riesgo para las condiciones de salubridad.

La incidencia que sigue afectando actualmente a las instalaciones del Metropole es la ausencia de regulación térmica en las piscinas y en las duchas de los vestuarios. Ante esto, el club se ve atado de pies y manos, dado que estos servicios están subcontratados. Desde hace ocho años, el sistema de geotermia lo gestiona la empresa energética Naturgy. «No depende de nosotros, ya que solo ellos pueden gestionar esa maquinaria», explica Santana, apuntando que, además, se trata de un sistema muy caro y complejo, ya que se compone de piezas hechas a medida. «La empresa nos ha comunicado que no van a estar disponibles antes de febrero o marzo, por lo que los ingenieros de Naturgy están trabajando en una solución temporal cuyo coste sí asumirá el club», apunta.

«Las piscinas siempre han estado aptas para la práctica deportiva», aclara el presidente

Por último, desde el comité de empresa del Metropole critican que el ERE se centrara en los empleados del club que menos cobran cuando el objetivo era ahorrar costes. «No es normal echar a personas que cobran 14.000 euros y dejar a otras que cobran 40.000», afea Gómez, en referencia a los sueldos de algunos entrenadores deportivos.

La respuesta de Santana es que a la entidad le sale más rentable subcontratar estos servicios al completo, más cuando el salario de los trabajadores estaba por encima de lo estipulado por el convenio sectorial. «Si ellos estuvieran cobrando conforme al convenio estatal del sector, la subcontrata no tendría ningún sentido», sentencia.