Salto del Negro circula entre socavones

Los vecinos de la calle Puebla, en la cornisa del barrio capitalino de Salto del Negro, disfrutan de unas vistas privilegiadas. Pese a esto, la realidad de su día a día es bien distinta. Las carreteras en esta parte del barrio siguen siendo de tierra y cada vez que llueve la zona se transforma con multitud de barranqueras. Basta con un buen chubasco, no es necesario que caiga el diluvio de 'Hermine' para que surjan los problemas. Ahora parece que después de la tormenta siempre llega la calma y los vecinos empiezan a ver un rayo de luz al lograr un principio de acuerdo con el Ayuntamiento capitalino.

El área de Urbanismo aprobó en la pasada Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible cubrir con una capa de cemento las calles Puebla, Monterrey, Potosí y Pinar del Río a raíz de una moción presentada por parte del PP. Y es que las históricas lluvias del ciclón tropical fueron la gota que colmó el vaso, como se suele decir. Las barranqueras que bajaron por la ladera convirtieron las carreteras en la parte baja en un auténtico lodazal, mientras en la parte baja las cicatrices de las escorrentías y los socavones todavía son visibles casi un mes después de la tormenta. "Estaremos alerta, pendientes para que esto se desarrolle en un tiempo breve", avisa Casimiro Benítez.

"Todo esto antes eran tierras de los Castillo Olivares", apuntan varios vecinos en el cruce de Monterrey con Puebla. Desde esta atalaya es posible observar todo el valle sobre el que se asienta Salto del Negro, cubierto de tomateros en otro tiempo. Este barrio de la capital grancanaria nació a finales de los años 50, cuando la familia propietaria comenzó a vender parcelas "a buen precio", lo hicieron a familias que trabajaban estas tierras y posteriormente a otras que venían a la ciudad en busca de un futuro mejor.

Casi un mes después de 'Hermine', la cicatriz que dejó sigue presente en la calle Puebla

"La parte baja la urbanizaron por completo. ¿Por qué esto aquí arriba no?", es la pregunta que se hacen los vecinos de esta zona mientras observan la parte baja del barrio, completamente urbanizada. Cuando quieren ir en taxi a sus casas, estos suben por Marianao, "pero cuando llegan a la curva de arriba [en el cruce donde comienza Monterrey] te dicen que por ahí no siguen", relata Clotilde Falcón, vecina de la calle Puebla, en lo alto de la cornisa.

Ha pasado casi un mes desde el paso de 'Hermine' y la cicatriz que dejó el paso de la tormenta sigue presente frente a su casa, en este caso en forma de socavones. "Antes arreglaba la calle mi marido, pero ya no puede", admite ella, "el otro día vimos cómo subía el tractor apartando el barro de la calle de abajo; mi hija quiso tapar los huecos, le dije que no, que esperara, que las máquinas estaban cerca... Siguen sin pasar por aquí".

Comenzarán a recoger firmas

"Creemos que hay buena predisposición por parte del concejal", indica Benítez en relación al acuerdo alcanzado con el titular de Urbanismo, Javier Doreste. Pese a esto, no van a estar quietos, cuentan, y ya anuncian que comenzarán a recoger firmas con el objetivo de acelerar los trabajos. "En tiempos de Nardy Barrios como concejala echaron una lechadilla de cemento en la banda de enfrente [calle Cárdenas y Camagüey], nos prometieron lo mismo pero nunca vinieron por aquí", señala.

Doreste señaló que se trata de una situación "complicada", dado que las parcelas sin construir de la ladera tienen multitud de propietarios y las negociaciones con estos no han ido a buen puerto. De urbanizar estas vías, el suelo pasaría de rústico urbanizable a urbano, por lo que según el edil "se favorecería la especulación", dado que el precio de los terrenos pasaría a ser mayor.

Mientras la inclusión de asfalto, aceras y alcantarillado llega, los vecinos ven la futura capa de hormigón como "una maravilla". "Yo ya me he caído dos veces bajando la calle, si eso lo evita...", apunta Lola Gutiérrez, vecina también de lo alto de Puebla. "Llevamos con esto muchos años de lucha, ha habido vecinos que me decían que nunca verían la calle arreglada, yo lo empiezo a decir también", apunta José Juan Espinel mientras baja con cuidado la barranquera formada por 'Hermine' con la ayuda de un bastón.

Para quienes viven en Potosí el susto más bien es otro. En su caso, la calle se encuentra por debajo de la cornisa del barrio, por lo que sus casas se encuentran a merced de las escorrentías. "Tenemos pánico cada vez que llueve", apunta María Dolores Pérez Marichal. "El otro día la escorrentía era una pasada, con las piedras que caían temblaba toda la casa", indica, "al final mi marido y yo nos fuimos a dormir al salón por miedo". Y es que su alcoba se encuentra tras el risco. Al fin y al cabo, el recuerdo de cuando se les vino media ladera abajo en 2004 sigue vivo.