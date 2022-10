Reconocimiento a un puñado de victoristas de corazón

Un total de 30 socios recibieron este viernes las insignias e oro y de plata del Real Club Victoria en reconocimiento a su fidelidad y apoyo a la institución de La Isleta en los buenos y, sobre todo, en los malos momentos. Son, como les gusta llamarse, victoristas de corazón.

Las medallas de plata fueron entregadas a 23 socios que han cumplido 25 años en la institución y las de oro a otros siete que se inscribieron allá por 1971.

Algunos no habían cumplido los 18 años cuando pisaron las instalaciones y hoy es el día que siguen siendo fieles al club, que consideran como su segunda casa porque allí están sus amistades, allí han sido felices y mantienen un hondo compromiso con la institución por la que muchos batallaron para que enderezara el rumbo en sus años más difíciles, hace ya tanto tiempo que los más jóvenes apenas conocen esa etapa. Hoy en día es una institución saneada.

Pedro Luis Toledo, exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas entre 1979 y 1983 y uno de los socios que acaba de recibir la insignia de oro fue uno de los que aportó derramas cada tres meses y todo lo que hiciera falta durante la peor crisis económica que sufrió el club allá por la década de los setenta del siglo pasado.

Tenía sólo 16 años cuando empezó a jugar, curiosamente, en el equipo de balonmano del Victoria y hoy, ya jubilado, continúa pasándose por las instalaciones.

«Estuve dos años de socio deportivista y al cumplir los 18 me hice socio numerario. Recuerdo que aquellos fueron unos años muy difíciles porque el club carecía de capital y no tenía dinero ni para pagarle al personal. Más adelante empezó a crecer. Éramos como cien socios. Hoy en día, el club está saneado y tenemos un presidente que lo está haciendo muy bien. En mi caso fuimos unos 15 amigos que tomamos la decisión de hacernos socios y allí seguimos. Mis compañeros y yo no hemos fallado nunca a la hora de aportar las derramas que el club necesitaba», recuerda Toledo, quien estudió Empresariales, pero nunca ejerció de profesor porque la enseñanza no le atraía lo suficiente.

En lugar de dedicarse a dar clases creó una empresa de aluminio y con ella ha seguido hasta que llegaron a este mundo sus nietos Alejandro y Nahya, quienes, bromea, le obligaron a retirarse para dedicarles más tiempo.

«Hace tres semanas nació mi tercera nieta y dentro de unos cuatro meses me haré cargo de ella también porque los chiquillos están trabajando y hay que echarles una mano. A mí es algo que me ilusiona», subraya. «El Victoria se caracteriza por ser un grupo familiar. Tenemos una peña formada y estamos muy implicados para que el club salga adelante», sostiene.

Fue la afición al fútbol la que llevó a Antonio Juan Manuel Betancor Gómez al Victoria. Tenia apenas 18 años cuando se hizo socio hace ya medio siglo.

Si volviera a nacer, asegura, elegiría una de sus dos pasiones: el fútbol o la enseñanza. Aunque se desplazó a Cádiz a estudiar con el objetivo de entrar como profesional en el Balón de Cádiz, su sueño no se cumplió y acabó ejerciendo de profesor de Formación Profesional durante varias decenas de años. Su último destino fue el instituto Tony Gallardo de La Isleta. Ahora, de jubilado, sigue quedando con los amigos en el Victoria y se divierte enseñando a su nieto Leo a jugar al fútbol.

Juan Manuel Pérez Medina, que también recibió anoche la insignia de oro, tenía 17 años cuando entró en el Victoria. «Con los años hago menos uso porque no tengo tiempo, pero participo en la escuela de vela cada vez que puedo», explica el empresario turístico y de alimentación, el hijo del que fuera dueño del restaurante Juan Pérez. Recibir la insignia significa para Pérez Medina un «reconocimiento a la constancia durante estos 50 años que han pasado volando. Del Victoria han surgido buenas amistades y buenas relaciones y hay mucha gente especial».

Destaca las buenas instalaciones que tiene el club, sobre todo el balneario y el gimnasio, que «es un gancho tremendo para la gente joven» y la «excelente labor» del presidente de la institución, Francisco Medina, que también recibió la insignia de plata.

Medina agradeció a los galardonados por «la fidelidad y el amor al club durante tantos años». El club cumple 112 años y tiene más de 2.400 socios y Medina está a punto de acabar su último mandato como presidente del Victoria, una etapa que concluirá en marzo de 2023. Los estatutos del club impiden que el presidente esté más de ocho años.

«En mi caso», resalta, «es un tremendo honor recibir la insignia y más siendo presidente. De los 25 años en el club he estado 23 como directivo. Siempre he trabajado por el club y por eso la insignia me produce una satisfacción especial. La siento como un reconocimiento a la labor desarrollada con lealtad y fidelidad».

Otro de los galardonados con la insignia de plata fue José Hernández Viera, que fue jefe de Deportes del periódico LAPROVINCIA/DLP.

La Coral Cantata del Real Club Victoria y ECCA actuaron al principio y al final del acto de entrega de insignias, que concluyó con un vino español.

Insignias de oro

Juan Manuel Pérez Medina, Pedro Luis Toledo Montenegro, Juan Sánchez Martín, Antonio J. Betancor Gómez , José Pérez Santana, Juan Manuel Marrero Montesdeoca y Vicente Batista Torres.

Insignias de plata

Antonio Martín Galván, José A. Bolaños Guerra, Manuel Bretón Ibáñez, Octavio F. Sánchez de León, Juan M. Quintana Acosta, Ancor Domínguez Martínez, Juan Trujillo Santana, Antonio Ortega Rodríguez, Ruperto Ramos Marrero, Antonio Amador Martín, Israel Santana Santana, Juan Alonso Avellaneda, Rafael Aragonés Fuentes, Germán Mendoza Nieves, Orlando M. Mendoza Nieves, Manuel Marrero Ramos, Carmelo Ojeda García, José Juan Hernández Viera, Carmelo Jiménez Hernández, Almudena de la Cruz Peña, Francisco Lodos Suárez, Juan S. Nuez García y Francisco Medina Montenegro.