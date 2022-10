Las huellas de Zuazo en Las Palmas de Gran Canaria

El arquitecto repudiado por el franquismo al finalizar la Guerra Civil fue a parar a Las Palmas de Gran Canaria para cumplir su destierro por su vinculación profesional con Indalecio Prieto, el ministro de Obras Públicas de la Segunda República. De esta forma, Secundino Zuazo llega a Gran Canaria en 1942 únicamente con dos contactos que le ayudarán en su nueva etapa vital en la que realizaría uno de los planes generales urbanísticos de la capital, el más detallado como polémico.

A su llegada fue acogido por Antonio de Pildain y Zapiain, el obispo de la Diócesis de Canarias, simpatizante del carlismo y crítico con el régimen franquista, al considerar que no seguía en su totalidad los preceptos católicos. También fue acogido por el arquitecto local, Miguel Martín Fernández de la Torre, que fue su discípulo en Madrid durante el término de su formación y diseñó edificios esenciales para la ciudad como el Cabildo Casa Palacio en Bravo Murillo además de uno de los planes generales de urbanismo, el suyo concretamente fue edificado en su totalidad.

Cuando finalizó el plazo anual de inhabilitación que había sido interpuesto por la dictadura, su colega Martín de la Torre consiguió que el alcalde del Ayuntamiento capitalino de aquel momento, Jesús Ferrer Jimeno, encargara al recién llegado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 1944, que se encargaría de la difícil tarea de expandir la ciudad al mar.

El doctor en Arquitectura y profesor de la ULPGC, Vicente Mirallave, que ha dedicado parte de su carrera al estudio del legado del Secundino Zuazo en la capital grancanaria explica que en su tesis doctoral denominó la forma de trabajar del famoso arquitecto como un elemento urbano complejo. "Mezcla desarrollo viario con estructura morfológica y funcional de los edificios que se acoplan a ambos lados, con desarrollo arquitectónico de las formas de arquitectura que va a soportar", explica Mirallave.

Zuazo, que inició su carrera en la Península antes de llegar a Canarias, realizó importantes trabajos como el ensanche de la Castellana y la Casa de las Flores. Mirallave indica que trasladó su estilo a sus proyectos en Gran Canaria: "Existen similitudes entre el ensanche de la Castellana y el de Las Palmas de Gran Canaria al mar".

El profesor asegura que el arquitecto utiliza "el pretexto de la Avenida Marítima, de ganar terrenos al mar y de definir la nueva espina vertebral de la ciudad a partir de la utilización del elemento urbano complejo que es una mezcla de red viaria potente, de usos del suelo, de márgenes construidos con intencionalidad y de arquitecturas específicas para dar un resultado final con un paisaje urbano con gran interés".

El punto más polémico de su proyecto es la construcción sobre Las Canteras

En el proyecto, Zuazo planteaba desarrollar una estructura comercial y residencial desde el Guiniguada en paralelo a la actividad de Triana. En el parque de San Telmo crea un nuevo centro urbano para la ciudad en el que localiza las estructuras básicas del poder de la época. Vuelve a desarrollar en La Isleta todo el barrio de Arenales con una entidad residencial y de equipamientos, incluso con la inserción de un nuevo muelle para cruceros aproximadamente en la Avenida Juan XXIII y llega hasta la zona naval reordenando la zona de Santa Catalina y completando la presencia de la avenida de Mesa y López, hasta rodear el muelle de León y Castillo en La Isleta apoyado en la nueva vía que para él significa la Avenida Marítima, una construcción hecha sobre el mar.

El Plan fue acogido con los brazos abiertos pero debido a la realidad económica que vivía el país en los años 40 no pudo ser realizado en ese momento. Años después, en 1962 el encargado de revivir el Plan es el arquitecto madrileño, Vicente Sánchez de León, un urbanista madrileño muy prestigioso que retoma todos los datos y motivos que se habían expuesto en el Plan de Zuazo. Sin embargo, el primer eslabón de la cadena que pretendía edificar Secundino Zuazo sí se realizó. Se trata de Ciudad del Mar, el espacio que arranca en el barranco de Guiniguada y acaba en el barrio de San Telmo.

El mar como punto de unión

Lo que destaca su proyecto del resto es el ensanche al mar que finaliza con la construcción de la importante Avenida Marítima, que es dibujada por primera vez en todo su tramo por Zuazo. Pero no fue únicamente la realización de esa avenida sino que también la contextualizó en un plan más general para que la vida social y de ocio se desarrollara a lo largo de toda la ciudad.

De esta forma, planteó, como indica en su tesis Mirallave "las funciones de representatividad, ocio, residencia, infraestructuras viarias de carácter local y territorial, contiene al propio Puerto como hecho urbano más importante, plantea un Centro Urbano alternativo al histórico, propone el policentrismo".

Desligar el concepto de que el centro de la ciudad fuera Las Palmas y el Puerto fue uno de sus grandes planteamientos. Mirallave indica que Zuazo consiguió "el nacimiento de la nueva estructura urbana contrapuesta a aquella en que Las Palmas y el Puerto mantenían una bipolaridad territorial, la ciudad tradicional la ciudad comercial, y cuyo nexo de unión era únicamente la carretera del Puerto, una débil comunicación funcional al amparo de la cual habían nacido los sucesivos barrios de la ciudad sin relación alguna entre ellos".

El punto más polémico de su propuesta es, sin duda, la construcción sobre Las Canteras y por lo tanto su borrado del mapa. Mirallave opina que hay que contextualizar este proyecto en una época en la que no existía la conciencia medioambiental. "Actualmente sería impensable, cada vez que veo ese punto me echo las manos a la cabeza", expresa el arquitecto. El profesor indica que no fue hasta los 60 con la puesta en marcha de nuevo del Plan cuando comenzaron las primeras críticas a este aspecto. "La mayor parte del Plan se llegó a edificar, por suerte, Las Canteras se libró", indica Mirallave, que añade que en ese momento la ciudad necesitaba protegerse de las fuertes mareas. El arquitecto opina que hoy en día el problema se hubiera resuelto de forma diferente, no sin añadir que a pesar de la poca visión medioambiental del Plan de Zuazo, "fue el proyecto que le dio a la capital el aire de modernidad del que hoy nos sentimos tan agradecidos y eso hay que reconocerlo".