‘Lo nuestro’ invade la plaza de España

En un entorno urbanita como la plaza de España, llamó la atención la puesta en escena de algunas de las actividades típicas canarias como el salto del pastor, la lucha del garrote, los bailes tradicionales y el juego del tejo, etcétera.

Durante la tarde de ayer, lo nuestro invadió la capital, merced a la celebración del evento LPA Legado Canario, que organizó la concejalía de Distrito Centro del Ayuntamiento capitalino, que dirige la edil Mari Carmen Reyes. La cita coincidió con la celebración popular del Día de la Bandera canaria -la tricolor oficial pero con las siete estrellas verdes-, hecho que quedó en un segundo plano.

Reyes, que estuvo presente desde el inicio de las actividades, apunta que el objetivo es «reivindicar nuestra identidad y nuestro canarismo», en un espacio céntrico como la plaza de España. De ahí, que al ser «uno de los más transitados por los ciudadanos los fines de semana», el consistorio local impulse acciones de dinamización que también «favorezcan al sector comercial, del ocio y de la restauración», afirma.

En cuanto a la coincidencia en fechas con la conmemoración de la Bandera canaria, la concejala considera que es un símbolo «que une, no divide absolutamente para nada», con el que los canarios se pueden sentir «identificados».

Trasmisión del conocimiento

El integrante de la empresa de dinamización Nómadas Experiences, Charli Granado explica que el diseño de las actividades para LPA Legado Canario es «acercar a un público urbanita -que ha perdido en cierta medida el contacto con lo rural- las tradiciones canarias», que no son tan conocidas en la actualidad.

Granado opina que la clave para que los valores de la identidad canaria no se pierdan definitivamente está en «la trasmisión del conocimiento de generación en generación». De hecho, por su experiencia en diferentes eventos, señala que el público familiar es más receptivo a la participación, en gran medida, porque «hay una mayor identificación».

«Los más pequeños se acercan para jugar o bailar con más confianza, porque sus papás o mamás tienen un recuerdo mayor de lo que es la actividad», dijo.

Sin embargo, lograr que los jóvenes participen se antoja como una misión más complicada. «Si van solos, aunque los invitamos, no se paran porque les da un poco de vergüenza», indica.

Esa podría ser una de las razonas, según Charli Granado, aunque también puede estar relacionado con un proceso de pérdida del proceso de trasmisión de conocimiento. «El eslabón perdido está en que el concepto de compartir lo que sabemos y enseñárselo directamente a las generaciones siguientes está en desuso», reafirma y añade que «actualmente, la primera opción es buscarlo en internet, en fuentes digitales. No necesitamos ayuda de nadie, porque cada vez somos más individuales hasta para acceder a la información», subraya.

Participación activa

A lo largo de la jornada, los asistentes participaron en primera persona en cada uno de los diferentes espacios. Justo en el dedicado a la lucha del garrote se acercaron Ana Suárez y Pablo Rodríguez. La primera no dudó ni un momento en coger uno de los garrotes y practicar algunas de las figuras con el monitor. En su etapa de estudiante de Magisterio «había practicado juegos tradicionales en algunos talleres», relata, aunque reconoce que está «un poco oxidada».

Por su parte, Rodríguez fue miembro del grupo de baile de la Agrupación Folclórica Roque Nublo y recuerda que llegaron a ir por Europa «representando a España en algunos festivales de danzas tradicionales». Tanto uno como otra piensan que «la promoción de las tradiciones y actividades canarias» es muy importante para que «no acaben desapareciendo».

De igual forma, Cristina Infante y su hijo, Leo Roque, que vinieron exclusivamente a disfrutar del programa de actividades de LPA Legado Canario, son de la opinión de que «no hay demasiadas oportunidades para conocer de primera mano» las tradiciones. De hecho, para Leo era «la primera vez» que bailaba El baile del vivo.

Deslizándose por la lanza del salto del pastor, Ruth Santana -que no lo había practicado con anterioridad- muestra al resto de su familia que la acompaña, cómo se manejaban los antiguos pastores cuando tenían que desplazarse por los escarpados barrancos isleños. «Soy de aquí, pero no vivo en la Isla, y me alegra mucho ver que se desarrollan este tipo de actividades», admite. Para Santana es «fundamental» que se cuide el patromonio cultural canario y que «se trasmita a los más pequeños», para que no se diluya en el olvido.

El broche final lo puso el concierto ETNO, a cargo del acordeonista Miguel Afonso, que contó con artistas invitados como el timplista Germán López, entre otros. El repertorio hizo una aproximación a la diversidad de ritmos, melodías, coplas y romances de Canarias, lo que apoyó la idea de revalorización de la sabiduría popular entre los asistentes.