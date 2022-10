Café en la capital y a Fuerteventura

La llegada de dos cruceros, el Mein Schiff 2, del touroperador TUI, y el Spirit of Discover, de la naviera Saga Shipping Company Limited, al muelle Santa Catalina, hizo que varios pasajeros pasearan ayer por la capital. Los establecimientos dedicados a la restauración notaron un ligero incremento en su actividad, al contrario que el resto de comercios abiertos en la zona que no tuvieron demasiado trabajo.

Un domingo en Santa Catalina. Un café en la plaza, un paseo por Las Canteras y rumbo a Fuerteventura. Eso debieron pensar los cruceristas que hicieron escala en la capital grancanaria, tras el atraque del buque Spirit of Discovery, de la naviera Saga Shipping Company Limited.

El animado ambiente que se suele vivir en esta zona de la ciudad en la jornada dominical, se vio salpicado por varios grupos de visitantes -no demasiado numerosos- que no quisieron perder la oportunidad para disfrutar de la tranquilidad de tomar un refrigerio y respirar la brisa marina procedente de la playa de Las Canteras -que contó con una notable afluencia de bañistas-.

Todo lo contrario sucedía con los pasajeros del otro cruceros atracado en el Puerto de Las Palmas, el Mein Schiff 2, de la TUI. Esta temporada, el touroperador alemán ha hecho una apuesta en firme por la Isla y ha decidido tomar como puerto base el recinto el puerto capitalino.

Esta circunstancia hace que el buque lleve a cabo las labores de embarque y desembarque en el muelle de Santa Catalina. Sin embargo, el protocolo que conlleva la realización de estas operaciones, incluye el traslado directo desde el aeropuerto de Gran Canaria hasta La Luz, sin que la mayoría de los viajeros se vean en la obligación de pasar por la ciudad. Por ende, la repercusión en el ámbito comercial es bastante baja.

A la espera del ‘Sky Princess’

Justo antes de llegar al paseo marítimo que da acceso a la plaza de Santa Catalina, una de las representantes de la Guagua Turística que ofrece un recorrido por diferentes puntos de la capital, Silvia, confirmaba que no estaba siendo un domingo especialmente «intenso», en cuanto a la llegada de visitantes. «Los que están embarcando o desembarcando pasan por aquí, pero normalmente no tienen tiempo para realizar una visita», comentó. En cuanto a los que van por libre «porque hay algunos que no cogen las guaguas que pone el touroperador», van más tranquilos y usualmente «se alojan en el Hotel Cristina o en el Hotel Reina Isabel».

Pese a todo, Silvia era optimista pensando en que hoy está prevista la llegada del Sky Princess, de la compañía Princess Cruises. «Cuando vienen los barcos con norteamericanos, siempre hay más movimiento porque suelen hacer las rutas», dijo.

El crucero de la naviera estadounidense, construido en 2019, tiene 330 metros de eslora y 8,5 de calado y es el decimoctavo de la flota de Princess. Pertenece a la clase Royal y comparte diseño con otros barcos de la compañía como el Royal, el Regal y el Majestic Princess. Cuenta con una capacidad para albergar 3.660 pasajeros y en torno a 1.400 tripulantes, por lo que es una de esas visitas esperadas en la capital.

En la zona del parque Santa Catalina

Pasando el intercambiador, justo antes de adentrarse en la plaza Santa Catalina, llamaba la atención el jolgorio que había en la zona donde estaba montado el rastro. Algunos grupos de cruceristas se dirigieron hacia el mercadillo, atraídos por la aglomeración de gente y por los numerosos puestos de ropa, marroquinería, bolsos, dulces y quesos, etcétera.

Thomas y Chloe Taylor, ambos residentes en Essex, se mostraban «muy contentos por visitar las Islas Canarias». «Tenemos familiares que ya habían estado, sobre todo en Tenerife, pero venían con paquetes turísticos en avión. Nosotros preferimos hacerlo en crucero», explicó Thomas.

La idea de visitar el rastro no entraba en sus previsiones, pero al ver «el ambiente», decidieron acercarse. Aunque en principio no tenían la intención de hacer ninguna compra, Chloe decidió hacerse con un bolso que le gustó «por sus colores brillantes».

Por su parte, uno de los comerciantes del mercadillo capitalino, Antonio, que tiene un puesto donde pone a la venta diferentes piezas de ropa tanto para hombres como para mujeres, señaló que había «más o menos la misma cantidad de gente que otros domingos. Los turistas -ya sean de cruceros o no- son más de mirar que de comprar. Es bueno que vengan, porque cuanta más gente mejor para todos», manifestó, aunque es difícil traducir esos datos de asistencia en ventas.

Actividad en cafeterías

Los que sí que estaban algo más contentos por la llegada de los cruceristas eran las cafeterías del entorno de la plaza Santa Catalina. Uno de los camareros de la Gran Terraza Lolita Pluma, Raúl, sonreía mientras aseguraba que habían tenido «mucho trabajo» durante la mañana. «Los cruceristas no nos han dado tregua, por lo menos nosotros no hemos parado», subrayó.

Sólo hacía falta ver cómo estaba la barra de la cafetería, hasta arriba de platería de las consumiciones, así como otra zona con todas la bebidas que quedaban por servir, para darse cuenta del alto volumen de servicios que habían realizado durante toda la mañana.

Unos cuantos metros más hacia la calle Luis Torote, se encuentra La Venta de Souza, situado en una privilegiada ubicación. La encargada del establecimiento, Jessica Suárez, hizo un análisis un poco más en profundidad sobre cómo beneficia a los establecimientos de restauración el desembarco de turistas en la capital. Si bien, Jessica matizó que ayer no había sido «especialmente ajetreado», aclaró que «hay otros días en los que sí que se nota que ha llegado un barco a la ciudad». «Bien es cierto», decía, «que en ocasiones va por rachas», ya que si no es por la mañana, «se acumula mucho trabajo entre las 14.00 y las 17.00 horas». En la misma línea, Jessica Suárez admitió que «dependiendo del crucero», tienen más o menos actividad en la cafetería.

Dos parejas se levantaron en ese momento de una de las mesas de la terraza de La Venta de Souza y ya se dirigían hacia la pasarela del Museo Elder para ir hacia el Centro Comercial El Muelle. Ataviados con gorras protectoras para el sol, uno de ellos, George, indicó que habían llegado a Las Palmas de Gran Canaria en el Spirit of Discovery. «Queríamos pasear por la ciudad, tomarnos un café y volver al barco, porque estamos deseando llegar a Fuerteventura», la siguiente escala del crucero que los llevará hasta el Puerto de Puerto del Rosario.

Subiendo por la calle Luis Morote, el panorama no mejoraba demasiado. Más allá de las terrazas de los bares y cafeterías que estaban bastante llenas con residentes -no había demasiados turistas en las mesas-, el resto de comercios -venta de souvernirs, maletas, artesanía, etcétera- que tenían sus puertas abiertas, no parecía que tuviesen demasiada actividad.

Dejadez en la limpieza

En la perfumería Topaz, donde sí que había algunos clientes entrando debido a las llamativas ofertas con las que cuenta para sus productos, el gerente, Bhagwani, confirmó la poca incidencia que estaba teniendo la llegada de los cruceristas durante la jornada.

«Está siendo un domingo normal, como otros fines de semana, sin demasiado ritmo de gente entrando en la tienda», reafirmó.

Para Bhagwani una de las razones fundamentales por las que el comercio local no termina de verle la rentabilidad al incremento en el número de pasajeros que pasan por el puerto capitalino, procedentes de los cruceros, es que los barcos «hacen escala en Tenerife».

Según el gerente de perfumería Topaz, las rutas de los cruceros prefieren pasar primero por el puerto de la capital tinerfeña, «porque allí los suministros están más baratos que aquí (en Gran Canaria)».

Además, aprovechó la ocasión para hacer una crítica hacia la situación en la que se encuentra toda la zona de Santa Catalina. «Hay personas que desgraciadamente están en la calle y que al final terminan haciendo sus necesidades entre los contenedores», detalló, para añadir que «quizás no es la mejor imagen para los turistas que visitan la capital».

Bhagwani hizo hincapié en el estado de dejadez que «hay por las calles de esta zona de la ciudad», sobre todo en lo que al estado de limpieza se refiere. «Hay otras áreas comerciales, como la de Mesa y López, en las que no viven esta situación, porque el Ayuntamiento (capitalino) presta más atención», remarcó.

En la zona del paseo marítimo de la playa de Las Canteras, lo realmente sorprendente fue la gran cantidad de personas que se decantaron por la opción de darse un baño pese a que la meteorología se movió entre nubes y claros.

Aparte de la orilla de la playa, el propio paseo estaba lleno de viandantes, mientras que las terrazas de los locales presentaban una buena ocupación, aunque sin demasiada presencia de cruceristas.