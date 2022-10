El barrio de La Isleta recibió la pasada semana la triste noticia del fallecimiento de una de sus vecinas históricas. Rosario Rodríguez Miranda, más conocida como Sarito, murió el pasado martes a los 91 años de edad después de regentar durante más de cinco décadas la mercería de la calle Faya que lleva su nombre.

El pasado verano, Sarito fue una de las protagonistas de la serie de reportajes ‘El comercio de toda la vida’ en la que este periódico recoge las historias de negocios antiguos de Las Palmas de Gran Canaria que aún hoy perviven. En aquel artículo, la modista explicaba sus inicios cuando su madre le enseñó a hacer punto y a coser cuando apenas era una niña. “Decía que tenía que saber arreglar los pantalones de mi futuro marido cuando se rompieran”, dijo Sarito.

Apenas tenía siete años cuando falleció su padre. Fue entonces cuando empezó a hacer arreglos y trabajos para los vecinos del barrio. Lo que ganaba lo destinaba a ayudar a su madre y a sus hermanas, además de adquirir el material para asistir a la escuela y continuar así con sus estudios. Con los años continuó con su formación en la tienda de una prima suya hasta que en 1965, con 34 años de edad, decidió dar el salto para fundar Mercería Sarito.

Aquella decisión no fue un camino de rosas. Su marido, conocido en La Isleta como Estebita el panadero, no veía con buenos ojos que estuviera trabajando al público atendiendo a los hombres del barrio. Ella no desistió y respaldada por sus vecinos Mita y Tomás de Páez abrió el negocio que, regentado por María del Rosario Padrón, una de sus hijas y que también es conocida como Sarito; aún sigue abierto.

Los primeros años fueron recordados por la modista con especial cariño por el ambiente que se vivía en el populoso barrio capitalino. “La relación que existía entre las mercerías era muy familiar, si una no tenía algo le mandábamos a otra, nos conocíamos todos y no existía ningún tipo de competitividad”. Esa relación cercana también la tenía con los clientes: “Venían las personas a comprar y era lo típico de ‘te lo voy pagando poquito a poco’ y así empezó ella a seguir para adelante y a coser”, explicó su hija.

Sarito se centró durante los inicios en pequeñas piezas como ropa de bebé, adornos y paños. Con los años fue ampliando la cartera de servicios. Uno de los momentos de más trabajo era la época de carnavales, cuando los clientes, sobre todo componentes de murgas y comparsas de la ciudad, llegaban a la calle Faya para diseñar o modificar sus disfraces. Con la aparición de los grandes almacenes este negocio se redujo de forma considerable. “Cuando abrieron la venta al por menor ya se fastidió el trabajo que hacíamos en las mercerías”, apuntó María del Rosario.

Al mismo tiempo que mantenía el negocio, formó junto a su esposo Estebita una amplia familia de cinco hijas, once nietos y siete bisnietos. Todos ellos quisieron dedicarle unas palabras en un texto conjunto: "Abuela, estamos seguros de que no te has ido, así que no vamos a despedirnos. Sabemos que sigues cuidando de nosotros, que estarás ahí para cuidarnos como siempre has hecho. Estamos muy orgullosos de ti, viejita. Luchadora incansable, viajera, alegre y siempre presumida. Se nos llena el alma de orgullo al saber que serás eterna, porque aunque nuestras casas hoy están un poco más vacías, nos dejaste a todos el corazón repleto para siempre. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos por la familia tan bonita que construiste. La vida te puso frente a un solar vacío y lo convertiste en un hermoso jardín, cuya rosa más bonita siempre serás tú. Abuelo, nada nos consuela más que saber que nuestros ojitos preciosos vuelven a estar a tu lado. Les echamos de menos. Les queremos mucho".

En 1999 llegó el momento de la jubilación de Sarito, pero no por ello Mercería Sarito iba a echar el cierre. Su hija siguió con el negocio, que aún hoy atiende la demanda de los isleteros que necesitan el trabajo de una costurera. Siempre autónoma, su estado de salud empeoró durante las últimas semanas hasta que el pasado martes, 18 de octubre, falleció.