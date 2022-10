El reloj que es referencia y patrimonio

Fue, es y seguirá siendo una referencia en nuestra Ciudad. Porque la calle mayor de Triana, al decir de Alfredo Herrera Piqué, es tan antigua como la misma ciudad, pues su horizonte cronológico se remonta más del medio milenio de existencia. Autor que recoge igualmente que la primera referencia documental que se posee de esta populosa calle, que tomó su designación seguramente por la influencia de los andaluces llegados y que tenían en mente el nombre sevillano, se remonta nada menos que a 1514, pues ya se la menciona con este nombre porque hacía referencia, dice, seguramente a que era la principal vía de aquel entonces incipiente barrio, hermano gemelo del de Vegueta. Triana ha sido siempre, pero mucho más a partir de finales del siglo XIX y principalmente del XX el centro comercial más importante de Las Palmas. Y en Triana se instaló, precisamente en los primeros años de 1900, el reloj que se ha convertido en una referencia de la ciudad.

El reloj de Triana, conocido así popularmente y que es patrimonio de Las Palmas, desde su privilegiado emplazamiento ha visto pasar y ha marcado el tiempo desde hace más de un siglo que tiene su existencia. Aunque su historia es harto conocida porque ha sido protagonista de muchas crónicas y artículos no nos resistimos de nuevo a resumirla para conocimiento de jóvenes generaciones que lo contemplan desconociendo, acaso, el nombre de la persona que lo instaló en aquella vía. Fue colocado en 1912 por un relojero alemán, Juan Pflüger, que había arribado a la isla a finales del siglo XIX o principios del XX donde se estableció en la entonces calle principal. Un tiempo después de su llegada se enamoró de una turista compatriota a la que conoció mientras paseaba aquélla a bordo de una de las entrañables y desaparecidas tartanas que tuvieron parada -¿lo recuerdan?- en el parque Santa Catalina y en la calle Torres. De aquel enlace nacieron cuatro hijos: dos varones, que marcharon a aquel país con motivo de la Segunda Guerra Mundial y de donde no regresaron, y dos hembras; una falleció soltera, y la otra casó con Domingo Artiles Castro, fruto de cuyo matrimonio nacieron varios hijos, nietos de Pflüger, una de las cuales nos ha facilitado algunos datos.

Juan Pflüger se estableció inicialmente en 1909 como relojero con experiencia con un pequeño comercio en la pequeña habitación de una vieja casa de Triana, marcada hoy con el numero 39, que hacía esquina con la de Torres, tiendita la suya que colindaba como vecino con una tabaquería llamada «La Giralda» instalada en otra pequeña habitación. En 1912, desaparecida la tabaquería, expandió su negocio ocupando todo el amplio local con entradas por las dos calles. Allí colocó aquel año el reloj protagonista de esta pequeña historia que hizo traer en barco desde Alemania, casona que muchos recordarán porque hasta la década de los setenta del pasado siglo ocupaba el local la zapatería «La Bola de Oro» y que fue derribada para levantar un edificio de seis plantas cuya esquina la ocupa hoy un banco junto a una cafetería que, acaso para rememorar aquel pasado, también ha colgado de su frontis otro reloj.

Tres lugares

En este lugar permaneció Pflüger hasta 1925 en que trasladó su negocio a los bajos de la casa de la misma Triana marcada en la actualidad con el número de gobierno 33, a donde trasladó el reloj, aunque al principio colocado en la margen izquierda de la fachada, cuando ocupaba la relojería todo el bajo de aquel edificio de dos plantas. Posteriormente, sobre 1932 o 1933, limitó su negocio al local central de dimensiones más reducidas y que hasta su desaparición hace ya algunos años fue rotulado por sus herederos como «Relojería El Reloj» en el que se colocó definitivamente en 1949, donde se encuentra en la actualidad. Fácil es adivinar que el reloj de nuestra historia ha estado colgado en dos fachadas distintas pero en tres lugares diferentes siempre en la misma calle Triana.

El reloj de Triana ha padecido desde su instalación en la populosa calle dos paradas. La primera la que transcurrió desde 1965 hasta 1990 en que se reparó. Y la segunda desde hace unos veinte años cuando al cerrarse la relojería, por cuestiones que no vienen al caso, los herederos de Pflüger decidieron desconectarlo. Porque el interior de la doble esfera solo tiene lo que ha sido calificado como una pequeña «caja de cambio» muy sencilla que recibe, o recibía, los impulsos eléctricos enviados desde un enorme reloj de pie con segundero colocado en el establecimiento. Cuando la manecilla del segundero daba el giro completo, al llegar siempre al mismo punto se producía un contacto que originaba una pequeña descarga eléctrica que enviaba un impulso al artilugio de la esfera, marcando así el tiempo de cada minuto.

La primera y más larga inactividad que ha tenido este reloj se inició en 1965 y así permaneció hasta que en 1990 Armando Bordes Martín inquirió de la Cámara de Comercio y los comerciantes, con autorización de su propietaria Gertrudes Pflüger, los intentos de ponerlo en marcha. Se puso en contacto con Jacobo González Velázquez, vecino de Santa Brígida que había reparado el de la Heredad de Aguas de aquel pueblo y considerado auténtico «manitas» para estas cuestiones quien se ofreció desinteresadamente para arreglarlo. El reloj se desmontó aquel año y durante doce meses fue objeto de una dura y larga reparación al término de la cual volvió a Triana y el 27 de junio de 1991 se colocó iniciando de nuevo la marcación del paso del tiempo en el transcurso de una fiesta con parlamentos de Luís García de Vegueta, de Armando Bordes Martín y de la propietaria, quienes repitieron la gratitud para Jacobo González que hizo el «milagro» de rehabilitarlo, pues en su opinión «el reloj estaba para la chatarra».

Falta de entendimiento

La segunda -y a lo que parece, definitiva- parada se produjo hace unos casi veinte años en que al cerrarse la relojería no hubo, al parecer, algún entendimiento con los propietarios del edificio por lo que propició que los herederos de Pflüger decidieran desconectarlo y llevarse el reloj de pie del que dependía su funcionamiento, parándolo a las doce horas y dos minutos de un día indeterminado que ya nadie recuerda. Como ocurrió con el correíllo La Palma, que fue ofrecido entonces al Ayuntamiento que ignoró la dádiva razón por lo que fue llevado a Tenerife, también los propietarios-herederos de Pflüger ofrecieron hacer donación a la ciudad del reloj a cambio de que la corporación se hiciera cargo del mismo sin recibir en aquel momento, según se supo, respuesta. Porque según manifestó en aquellos tiempos el propio Jacobo González es imposible que pueda funcionar de nuevo con el mecanismo original y anticuado del que dependía y con el que inició su andadura a principios del siglo XX. En su opinión, si alguna institución decidiera rehabilitarlo su coste sería mínimo considerando su antigüedad y lo que significa como autentico patrimonio capitalino. Hace años, manifestó en aquel tiempo, indagó en casas especializadas y remitió a Pepe Macías el modelo de un mecanismo simple que a partir de ahora se debe colocar en el interior de su esfera con un coste, en aquel momento, que no alcanzaba los mil euros. Imaginamos que el reloj de Triana, auténtica reliquia, sigue el camino de un posible cada vez más deterioro si alguien no pone remedio a tiempo.

Por eso fue, es y seguirá siendo una referencia en la ciudad. «¿Dónde nos vemos»?, nos suelen preguntar con frecuencia, y contestamos: «En el reloj de Triana». ¿Hasta cuándo?