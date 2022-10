Pedro Fuertes: ¿el hombre bueno nace o se hace?

Es una pregunta que de vez en cuando aparece en artículos o en debates: ¿el genio nace o se hace? Personalmente pienso que nace y, también se hace. Y voy a jugar con ventaja, relativa, porque quiero escribir sobre mi tío Pedro Fuertes Combarros, y permítanme explorar la primera parte de la pregunta con unas reflexiones personales-familiares.

Pedro nació en una familia cristiana, católica (universal), en la provincia de León (concretamente en Barrientos de la Vega). Aquí está la parte en la que ‘nace’, donde él vivió esa bondad de primera mano, de sus padres, Carolina y Octaviano; y de sus hermanos mayores, Luisa y Miguel; y de los más pequeños, Francisco, Leonardo e Isabel, a los que también enseñó, y de los que también aprendió. Todos vivieron lo que es ‘ser bueno’, eso que viene de cuna (como en general todos lo hemos aprendido en nuestras familias, ese cariño y amor que se vive en el hogar), esa bondad que se ve en el rostro, en la mirada, en la paz que se transmite al conversar, o al escuchar.

Esta es la base, esos cimientos que hicieron que la bondad se ‘hiciera’ a lo largo de los años, con todas las experiencias personales que hacen que nuestra bondad se siga construyendo día a día, roce a roce, palabra a palabra, silencio a silencio, todo eso que compartimos con los demás, y que nos hacen ser mejores personas.

Estos días he leído varios artículos sobre mi tío en los que se expresaba la gratitud y el cariño que ha generado a lo largo de sus muchos años en Las Palmas: persona con una gran valía intelectual, gran profesor, con una sonrisa siempre en el rostro, con mucho ‘don de gentes’, que se daba a los demás, y que estaba ahí, en los momentos más difíciles. Todas me enorgullecen, aunque la que más me ha tocado el corazón es que «Pedro era un hombre bueno», en el sentido mismo de lo que significa la palabra bondad, que es la natural inclinación a hacer el bien. Eso es lo que hace él a lo largo de su vida: hacer el bien. Y digo hace, porque aunque ya no esté con nosotros, sigue entre nosotros y cada vez que le recordamos sigue generando sentimientos de amor, cariño y bondad.

El objetivo de la educación ignaciana es formar personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. Pedro Fuertes era consciente, porque entendió la vida como un don, con una dimensión de gratuidad, que le llevó a ser un cooperador de la responsabilidad que implica la vida y el hacer el bien. Que reconoció la dignidad de las personas, y de su realización como seres humanos. Que el ‘nosotros’ lo hizo suyo.

Pedro Fuertes era competente porque nos podíamos fiar de su buen hacer como sacerdote, como profesor, como periodista, como poeta, como hermano, como tío, como amigo. Una persona competente puede utilizar su competencia, su habilidad y profesionalidad para construir o destruir, para explotar o servir, y Pedro lo hizo para hacer el bien, para dar, alentar y acompañar.

Pedro Fuertes era compasivo, amaba al prójimo, y reconocía la vida del otro como algo propio. Cuidaba del otro y estaba a su lado. Mi abuelo decía que lo primero es Dios, y al lado está la familia. Yo pienso lo mismo, y añado que Dios está en la familia, y que en esa familia están todas esas personas que llamamos amigos y que forman la nuestra propia. Pedro añadió la dimensión del Evangelio, la del prójimo, no sólo el pariente, no sólo el amigo, no sólo el vecino, sino también al desconocido, al distinto, al lejano, y les hizo sus hermanos también.

Pedro Fuertes era comprometido con los demás, y les ayudaba a buscar soluciones a sus problemas, sus angustias, sus miedos. Y a veces sólo cabía el acompañamiento, el estar a su lado, el ofrecer el brazo para apoyarse. Era comprometido con la vida de personas que estaban en situaciones sociales desfavorecidas y buscaba que tuvieran la oportunidad de una vida digna, de una vida distinta. Entendió el sentido de la palabra «universal» y lo vivió desde sus creencias.

Pedro Fuertes era claretiano, con un profundo amor a la Virgen María, seguidor de Cristo, un hombre que vivió en comunidad e hizo comunidad, y que puso a Dios como centro de su vida, y en la que no se olvidó de los hombres, como él mismo dijo en una entrevista. Pedro dejó huellas, «Espero que deje huellas y no cicatrices». Pues, ciertamente, has dejado huellas, y espero que nunca se borren del camino, y que las podamos recordar, y recordarte.

Mi tío era grancanario, nacido en León (como leí en uno de esos artículos). Creo que es una definición muy acertada de cómo se sentía él, y de cómo sentía la tierra en la que vivió muchísimos años. Era hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, todo un honor para él (y para mí como su sobrino; un pedazo de mi corazón, si me lo permiten, también se siente grancanario). Nuestro agradecimiento a todos los que le han acompañado, le han visitado, o le han recordado estos días, y a lo largo de la vida. Y uno especial para sus compañeros claretianos que vivieron y compartieron con él el día a día.

Desde el RECUERDO, desde el corazón:

¡Querido Tío Pedro!

Voy a intentar plasmar en palabras lo que pensamos y sentimos tu familia. Es cierto que algunos sentimientos, son a veces difíciles de expresar con palabras, porque casi siempre son los gestos, las sonrisas, las miradas los que dicen lo que sentimos, los que, aún sin verbalizarse, se hacen más fuertes que las mismas palabras.

Ya fuera por teléfono, ya fuera en persona, nos decías que nos querías, y esas fueron las últimas palabras que me dijiste: «Dile a todos que les quiero».

Sigue siendo difícil con unas líneas expresar tantas alegrías, y también algunas tristezas (como la pérdida de nuestros seres queridos), tantas anécdotas y experiencias, tantos momentos, conversaciones y silencios, tantas cosas buenas, tantos momentos compartidos.

Queremos que sepas que te queremos y recordamos.

Con todo nuestro cariño para ti: ¡¡¡‘Padre’ Pedro FUERTES COMBARROS!!!

Ahora vas surcando el mar, ese mar que te ha dado tanta paz, tanta vida nueva, y a veces tanta ‘morriña’. Te están esperando en la otra orilla tus padres y hermanos, entre ellos mi padre, seguro que después de besos y abrazos, hablareis de muchas cosas, y jugareis a la brisca o al tute.

Adiós en el RECUERDO, en el CORAZÓN.