Herminia tiene la 'culpa' de todo

Hermine, rebautizada por muchos con el más canario Herminia, continúa presente en la isla y su nombre se paseó este viernes por un pleno en el que la consigna parecía ser : échale la culpa a Herminia si no tienes argumentos para explicar el mal funcionamiento de las infraestructuras.

Así, la tormenta tropical fue utilizada por el concejal de Urbanismo Javier Doreste para justificar la tremenda inundación que sufrieron los vecinos de Cañada Honda, después de una obra fallida que costó 600.000 euros, de lo que advirtieron los vecinos antes de terminarse. Y el último temporal no ha hecho más que darles la razón.

Herminia ha servido también para justificar el desastroso estado del muro y el paseo del barrio marinero de San Cristóbal, cuyo deterioro era evidente desde hacía más de cinco años, por lo que lo más que pudo hacer Herminia fue darle la puntilla y propiciar una obra de emergencia, de la que ayer se dio cuenta en el pleno.

En el caso de Cañada Honda, el tripartito estuvo de acuerdo en aprobar una moción del Partido Popular, después de enmendarla o suavizarla, para buscar una solución al problema y evitar que las casas se aneguen cada vez que llueve.

«Nunca habíamos visto el agua meterse en nuestras casas. La habíamos visto asomarse, pero nunca anegarlas», denunció el vecino Roberto Zamora durante su intervención, en la que reclamó que se resuelva el problema, que pasa por arreglar la obra mal hecha, canalizar y limpiar el barranco y eliminar los escombros de la presa.

Según Doreste, se ha encargado un informe al servicio de Aguas para analizar el problema y buscar una solución en colaboración con el Servicio Insular de Aguas, que es el responsable del barranco, recordó, al tiempo que responsabilizó a la tormenta tropical de lo ocurrido por descargar en la zona 54 litros.

«Ha sido peor el remedio que la enfermedad, porque después de las obras el agua les entra ahora en las casas», espetó el edil popular Ignacio Guerra, quien añadió: «Herminia no ha producido el problema. El problema son ustedes. El problema es que la obra no se terminó en condiciones».

En similar sentido se pronunció Francis Candil, portavoz de Coalición Canaria, quien subrayó que «no hace falta que venga Herminia para que haya un problema en Cañada Honda. Herminia no es la responsable de todo lo malo que pasa en la ciudad. Lo que pasa en San Cristóbal no es la culpa de Herminia, que lo único que ha hecho es saca a la luz las vergüenzas de esta ciudad por obras mal hechas o no realizadas».