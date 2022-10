Movilidad invertirá medio millón en renovar los semáforos de la capital

La concejalía de Movilidad invertirá medio millón de euros la renovación de los semáforos de la capital grancanaria para evitar que se averíen cada vez que caen cuatro gotas.

Así lo anunció este viernes en el pleno municipal el concejal de Movilidad José Eduardo Ramírez, quien reconoció los problemas que hay con los aparatos que regulan el tráfico, que atribuyó a su antigüedad y no a la falta de mantenimiento.

Aseguró que se han registrado problemas en 52 cruces de Las Palmas de Gran Canaria, en los que los semáforos estuvieron varios días sin funcionar después de la tormenta y hasta más de un mes, como ocurre con los semáforos de Miller Bajo y Albareda, que continúan fuera de combate.

El pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por la concejala de Ciudadanos (Cs) Lidia Cáceres, que pidió la puesta en marcha de una batería de medidas para evitar "averías masivas" de semáforos, así como la renovación del contrato de mantenimiento de semáforos, en situación de nulidad desde hace más de cuatro años y el abono a la empresa concesionaria (Lumican) de los tres millones que le adeuda el Ayuntamiento desde hace más de tres años por los servicios prestados.

Ramírez se escudó en la falta de personal que tiene el servicio para justificar el retraso de la licitación de un nuevo contrato de servicio y el pago de las facturas y anunció que en estos momentos se están preparando dos pliegos, uno para sacar a concurso el contrato de mantenimiento y otro para renovar los semáforos.

Según la auditoría que realizó el área de Tráfico hace dos años, es necesario renovar los semáforos en 52 cruces de la ciudad, de los cuales hay cinco que requieren la renovación previa de las canalizaciones y la sustitución de los tubos de uralita, explicó el responsable de Movilidad, quien aseguró dar su voto positivo a la moción porque el servicio ya "está trabajando en ello".

"Hemos pedido un listado de las actuaciones más urgentes" para iniciar los trabajos con cargo a los presupuestos de este año, "si se puede", o a los del próximo. Entre los semáforos a renovar que requieren una obra civil previa están los de Santa Luisa de Marillac, Lentini-Guniguada-Muro, Buenos Aires-Triana-Viera y Clavijo, Rafael Cabrera y Pedro Infinito. Añadió que los trabajos para colocar los semáforos inteligentes que prioricen el paso de la metroguagua también contribuirán a "resolver muchos problemas". "Tenemos perfectamente identificado el problema y sólo tenemos que resolverlo", sostuvo.

Los concejales del Partido Popular y Coalición Canaria, Ángel Sabroso y David Suárez, respectivamente, consideraron "inaceptable" que al día de la fecha queden semáforos sin funcionar en la ciudad y que el contrato lleve más de cuatro años vencido, mientras que Lidia Cáceres (Cs) recriminó que el retraso en los pagos ha obligado a la concesionaria a financiar 1,5 millones.

Aumenta la tarifa de los cementerios

El pleno aprobó también de manera definitiva el aumento de las tarifas de cementerios en un 21,4%, para adecuarlas al IPC, lo que supone un incremento que oscila entre once euros anuales para los que tiene una concesión de cinco años y cinco euros para los que tienen contratado el nicho por 50 años.

La oposición votó en contra, al considerar "inoportuno" el momento elegido para la subida y por la necesidad de solucionar antes el problema más grave que tiene el Ayuntamiento tras la anulación de la tasa de cementerios en 2007, una cuestión por la que el consistorio ha pagado ya a la concesionaria Canaricem, tras varias sentencias judiciales, 11,5 millones por los tributos no abonados entre 2007 y 2015, una cantidad en la que no están incluidos todos los intereses de demora devengados. La modificación de la ordenanza no fiscal de la tasa de cementerios se aprobó tras rechazar una alegación de la agencia de decesos Ocaso, que advirtió que el incremento de la tarifa le obligaría a aumentar los precios de los seguros que cubren el servicio funerario.

Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno de España que declare el Carnaval de Las Palmas como Fiesta de Interés Turístico Internacional.