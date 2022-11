«La bandera roja es como un semáforo, a nadie se le ocurre saltarse uno porque es peligroso»

¿Qué podrán aprender los participantes en el Congreso Internacional de la Bandera Azul?

Bandera Azul engloba a sectores relacionados con la seguridad y especialmente en el ámbito acuático. También hay aspectos vinculados con la sostenibilidad y la salud. Todo esto va en línea de los marcos de actuación de la organización.

¿Qué es lo importante para que una playa tenga bandera azul desde el punto de vista de la seguridad?

Hay aspectos que son primordiales en relación a la seguridad. Sobre todo, que haya un correcto servicio de socorrismo y salvamento, que hace sus funciones principalmente en prevención para evitar que se produzcan ahogamientos; y después un equipo en intervención, para el rescate acuático y la aplicación de los primeros auxilios y la mitigación de un ahogamiento que no se ha podido producir.

El boca a boca, ¿está en desuso y hay nuevas técnicas de reanimación?

La clave cuando alguien se ahoga es que le entre aire, poder ventilarle, es lo que le va a salvar la vida, eso junto con una buena técnica de reanimación. Para que esa persona esté oxigenada y le entre ese aire hay técnicas más seguras para el boca a boca. Aquí buscamos un binomio. La eficiencia en cuanto a que le entre más oxigenación, suficiente para irrigar sus tejidos y pueda recuperarse, pero por otro lado que sea seguro para quien le rescata. El boca a boca es una buena técnica para la víctima pero no para mí como rescatadora. Entonces, hay otras técnicas en las que se utiliza un material, que está exigido en todas las playas de Bandera azul, que permiten ventilar y hacerlo con seguridad para el socorrista. Este utiliza una mascarilla conectada a un balón resucitador y se ventila a través de este material.

¿Hace falta prevención entre la población? ¿Está poco concienciada?

Desgraciadamente hay una gran parte de la población que debe aprender más primeros auxilios. Si estás en la playa y la persona que está a tu lado tiene un infarto, si estamos en una con bandera azul, siempre habrá profesionales muy cerca a pocos segundos o minutos. En Canarias tenéis la suerte que la temporada de baño es todo el año, pero aquí en Barcelona si esto ocurriera en diciembre ahí no hay equipo de socorrismo porque no es temporada de baño. Entonces, ¿De qué va a depender la vida de estas personas? Pues que la persona que está al lado le ayude y sepa un poquito de primeros auxilios hasta que llegue la ambulancia. Ahí está la clave entre la supervivencia o no o la supervivencia con o sin secuelas. Entonces, cuanta más educación, más posibilidades de supervivencia tienen los ciudadanos.

También es necesaria la prevención a la hora de bañarse. ¿Sigue habiendo muchas imprudencias?

Sigue habiendo muchas imprudencias. Hay muchos accidentes que son por falta educación en prevención. Cuantas veces no escuchamos que se ha producido un ahogamiento porque se saltó la bandera roja. La bandera roja es como un semáforo, a nadie se le ocurre saltarse uno en rojo porque es algo peligroso cuando conduces porque puedes tener un accidente o atropellar a alguien. Hay el falso mito de que quien sabe nadar está exento de riesgo y no es así. Puedo saber nadar muy bien y verme atrapada en una corriente de la que no puedo salir o me puede dar un mareo. Si fui tan imprudente de salir a nadar sola en esas condiciones y nadie me ve, si nadie me puede ayudar me puedo llegar a ahogar.