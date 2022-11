San Lorenzo rinde homenaje a las personas cuidadoras a través de diez historias de superación

Este sábado se celebra el día internacional de las personas cuidadoras. Aquellas que, muchas veces contra viento y marea y teniendo que aparcar sus propias vidas para entregarse al cuidado de quienes no pueden hacerlo por sí mismas, bien merecen un reconocimiento. Por ello, la Fundación Canaria Lidia García ha dedicado la jornada a contar sus historias, inaugurando en la casa del Hermano Pedro de San Lorenzo la exposición Mi Identidad, que quiere sensibilizar sobre la encomiable labor que llevan a cabo y que muchas veces es invisible a los ojos de la sociedad en general, pero también de la vecindad que les rodea.

A través de diez historias de gentes de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, la muestra -con fotografías de Eliam Blue- es un recorrido por el día a día de estas personas cuidadoras, de las situaciones de estrés, cansancio o ansiedad que viven. Y es que muchas veces se quiebran, se sienten débiles y con ganas de abandonar, tirar la toalla, por lo que también es necesario que noten el apoyo y reconocimiento de los demás.

Parte de las vidas de Lourdes, Dolores López Armas, Miguel, Aroa Oropez Hernández, Inma González Vera, Vidal Bolaños Betancort, Carmen, Dorismar Barroso Bencomo, Tati, Amparo Tarín González y Sebastián Cáceres Quintana son plasmadas en las instantáneas de Eliam Blue, que podrán visitarse en San Lorenzo hasta el próximo viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas y, el lunes y miércoles, también entre las 17.00 y las 19.00 horas en la casa del Hermano Pedro, en la calle Marqués del Muni, 18. Una iniciativa que para Taty, una de las protagonistas de la campaña, es "encomiable" porque ayuda a visibilizar la labor de personas como ella, que llegaron a perder su propia identidad de tan volcadas que estaban en aquellas a las que cuidaban, fueran hijos, padres o hermanos.

Guacimara Martín ensalza que todos los protagonistas se hayan unido en la inauguración oficial

"Es importante cuidarte porque analizas la situación y te quedas pensando en qué será de esa persona si tú faltas, quién va a cuidar de ella. Yo misma tuve un cáncer y se me cayó el mundo encima, así que es vital que nos cuidemos y valoremos, estar sanos, pero ya no solo por nosotros, sino también por ellos", comentó durante el acto para luego dar las gracias a la fundación por su dedicación, así como a la fotógrafa Eliam Blue por conseguir sacar su mejor esencia.

Cuidarse a sí mismos para cuidar a los demás

Esa que algunas veces han creído perder -de ahí el nombre de la campaña, que sus protagonistas escogieron-. Fue lo que le pasó a Loly, quien no se había dado cuenta hasta que participó en esta iniciativa, de que no es una "superheroína" sino simplemente una madre que pelea para darles la mejor vida posible a sus dos hijos, de 24 y 18 años, y ambos diagnosticados con encefalomiopatía mitocondrial, una enfermedad neurológica que ataca a las mitocondrias, uno de los orgánulos de las células encargados de dar la energía necesaria para llevar a cabo sus impulsos químicos. "Si mi esperanza de vida no es buena, no puedo cuidarlos, así que gracias por hacerme volver a ver que tenía una identidad propia, que era yo", exclamó.

Para Eliam Blue, el proyecto en el que ha colaborado con su reportaje fotográfico tiene "mucho sentimiento" y está encantada de poder mostrar estas historias que son el "reflejo de las muchas personas cuidadoras que hay" y que están invisibilizadas.

"La vida es rotatoria"

Es la opinión de Inma, otra de las protagonistas de la exposición, quien cuida de su hijo Samuel, de 38 años y con parálisis cerebral grado 2, a quien tuvo siendo ella muy joven. "Es una mochila que la vida te carga y tú tienes que aprender a andar con ella, y para ello tienes que vivir con dignidad, porque así haces digno también a quien tiene la discapacidad", comentó.

En su opinión, la campaña es "preciosa" porque les da visibilidad y porque hará a mucha gente reflexionar sobre sí misma. "La gente ha de entender que la vida es rotatoria: hoy puedes ser cuidador y mañana te puede tocar a ti, llegará un momento en el que te puede tocar ser dependiente", explicó la mujer. Por este motivo, pero también por la "gran labor" que hacen en la sociedad, estimó que la muestra fotográfica es imprescindible, al tiempo que defendió, "porque todo hay que decirlo", que su desempeño también "le ahorra" mucho dinero al Estado en materia asistencial. Y remarcó: "Detrás de todo gran dependiente, siempre hay un gran cuidador".

«Detrás de todo gran dependiente, siempre hay un gran cuidador», asegura Inma, de Tenerife

La mayoría de protagonistas estuvo presente en la casa del Hermano Pedro, sede de la fundación, para participar en un acto que fue muy emotivo, con sentimientos a flor de piel, no solo entre las personas cuidadoras y quienes más vinculados han estado con ellas en este tiempo de campaña, sino también para los visitantes que quisieron acompañarles. Se les entregó, como detalle, un ramo de flores y calurosas palabras.

Desde la dirección de la entidad organizadora, Guacimara Martín ensalzó la "unión" que se produjo en esta jornada de todas aquellas personas que formaron parte de la campaña y que hicieron el esfuerzo por estar presentes, llegando desde sus respectivas islas. La intención que tenía la Fundación Canaria Lidia García con esta iniciativa era mostrar que en la atención y los cuidados a las personas que más lo necesitan "va el amor que tenemos como sociedad".

Y es que estas personas reflejan cada día en sus meticulosos cuidados el verdadero significado de la palabra «amar», convirtiéndose en enfermeras, médicas e incluso maestras. Un trabajo que muchas veces tienen que compaginar con el que les da de comer, el que les paga las facturas. Aunque muchas veces hayan perdido su identidad. La muestra, precisamente, busca que la recuperen.