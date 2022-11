Las calles sin nombre de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria aún mantiene algunas calles sin nombre que dificultan la orientación por la ciudad y el sentimiento de pertenencia de los vecinos al barrio. Estas calles están señaladas por números como es el caso de la Vía 8013, en la ciudad los barrios más afectados son Los Giles y La Suerte. La asociación Tasate que pone en valor el patrimonio de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya ha puesto en marcha un proyecto para proponer junto a los vecinos la denominación de estos espacios en el distrito que han ido creciendo a lo largo del tiempo.

El presidente de la asociación nacida el año pasado, Yeray Castellano, explica que es un proceso de participación ciudadana. "Hemos recabado propuestas de nombres sugeridos por los representantes vecinales y además pretendemos hacer un recuento de cuántas vías existen en el distrito con este problema", asegura. Castellano añade que la problemática también afecta a algunos parques, polideportivos o plazas.

Los opciones puestas sobre la mesa son nombres de personas relevantes en el barrio al luchar por la mejora de las condiciones de su zona. "Es una forma de recopilar la historia de los vecinos que han construido el barrio", asegura Castellano. La asociación pretende afianzar el sentimiento de pertenencia de los habitantes y aumentar el vínculo con la zona. "Queremos evitar que las administraciones públicas impongan rótulos sin consultar a los propios vecinos, ya que estos espacios no tienen arraigo en la sociedad", señala Castellano.

Los barrios de la ciudad más afectados por esta problemática son Los Giles y La Suerte en Tamaraceite

El presidente de la asociación pone como ejemplo el caso de Tamaraceite, que al crecer la zona las calles fueron nombradas con artistas internacionales: "Un vecino nos dijo que hubiera sido mucho más interesante incluir canarios influyentes en el mundo del arte en las Islas y que estas personas donaran alguna de sus obras para hacer una representación". Castellano explica que ha sido un proceso abierto en el que han ido surgiendo propuestas conforme han hablado con los representantes vecinales.

Al tener más nombres de personas que de calles, el proyecto contará con una exposición de fotos y textos sobre la historia de los implicados en los barrios. Al proyecto han contribuido dos alumnas en prácticas del experto en Gobernanza y participación ciudadana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La estudiante Nina García, que seguirá vinculada al proyecto a pesar de finalizar su período de prácticas, comenta que es necesario inculcar desde la infancia la participación porque actualmente "la sociedad es muy individualistas".

Un proyecto por aprobar

Castellano aclara que el proyecto no es vinculante porque la última decisión la tiene la concejalía de Cultura del Ayuntamiento capitalino, el área encargada de formalizar los nombres a las vías. "Nosotros solo enviamos la propuesta pero luego es el Consistorio el que toma la decisión", indica. Aunque añade que trataron el tema con el área de Participación Ciudadana y tuvo una buena acogida, "pero no es la concejalía competente", incide Castellano. El presidente asegura que por parte de los representantes políticos no hay negativa a llevar a cabo el proyecto pero «no se han movido en este tema» aunque indica que también entiende que es un trabajo que les toca a ellos como asociación sacar adelante.

Por ahora, han entrevistado a una veintena de asociaciones vecinales del distrito pero siguen recogiendo más localizaciones y propuestas. Castellano indica que presentarán el proyecto a la administración pública cuando hayan finalizado de recabar toda la información, previsiblemente el próximo año. Por ahora, solo han contado con la participación de los representantes vecinales pero en el futuro esperan ampliarlo a toda la ciudadanía para recopilar más información de los personajes clave en la formación y desarrollo de estos barrios capitalinos.

Nina García pone un ejemplo: una de las personas escogidas fue un recién llegado a Tamaraceite que cedió su garaje para oficiar las misas mientras la iglesia de la zona estaba en construcción. "Es increíble todo lo que descubres cuando escuchas a la gente", asegura García que comenta que en ocasiones había personas que aseguraban no tener ninguna historia que poner en valor y después de un rato de conversación contaban un pasado de gran relevancia. En algunas zonas incluso se ha propuesto denominar las calles con los oficios que han sido relevantes para la prosperación del área.

En este proceso de escucha activa García destaca que muchos vecinos también les comentaban otros problemas que tenían en la zona y que también trasladaron al Consistorio. Uno de ellos era volver a incluir las señales de los nombre de las vías que tenían desperfectos o directamente se habían caído para evitar problemas de ubicación al llegar a sus hogares.

"En los temas importantes que afectan a la sociedad la gente no participa", opina García. Por este motivo comenzó el curso de Participación Ciudadana que la llevó hasta este proyecto que seguirá como socia de la asociación Tasate. "Es una herramienta muy poderosa que tiene la ciudadanía", explica. García indica que esta metodología es fundamental para educar a la población en que todos los espacios públicos son compartidos y por lo tanto es esencial su respeto para que exista un mayor civismo.