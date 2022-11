La acumulación de microplásticos crece en Canarias por las corrientes atlánticas

Las aguas de Canarias padecen el progresivo aumento de la cantidad de microplásticos debido en gran medida a las corrientes existentes en el Atlántico Norte, que hacen que estas partículas se desplacen desde diferentes litorales como el del este de Estados Unidos, Europa e incluso desde el Mar Mediterráneo, en su salida por el Estrecho de Gibraltar.

Esta es una de las principales conclusiones de la ponencia realizada ayer por la doctora e investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daura Vega, en el marco de la jornada del programa Friends of the ocean, celebrada en el Museo Elder en la plaza de Santa Catalina.

La actividad está organizada por la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa) y contó con la presencia tanto de su presidente, Jaime Cabrera, como del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, y una nutrida representación de los diferentes sectores empresariales que operan en La Luz. El objetivo fundamental es la concienciación sobre la necesidad de la conservación del océano, mensaje que cuenta con el apoyo de 84 empresas y colectivos de la Isla.

El daño en las profundidades

Vega explica que pertenece a un grupo de investigación, que está desarrollando el proyecto Deeplast, que se dedica al «estudio del microplástico marino en aguas de Canarias», centrándose sobre todo en «el mar abierto y en la columna de agua que llega hasta una profundidad de 1.200 metros» aproximadamente.

Y es que, parafraseando una de los fragmentos más conocidos de El Principito, de Antoine Saint Exupery, «lo esencial es invisible a los ojos», la imagen más mediática es la de los microplásticos flotando en la superficie o llegando a determinados puntos negros del litoral. Sin embargo, los residuos se concentran cada vez en mayor medida en las profundidades, donde incluso dependiendo a la altura que se cojan las muestras, la cantidad de microplásticos puede ser mayor o menor, pudiendo estar más o menos fragmentado.

«Hasta ahora, la mayoría de estudios estaban orientados a los superficie, pero el problema es mucho mayor, ya afecta a toda la columna de agua y la dimensión es enorme. Los daños pueden ser mayores a largo plazo a todos los niveles, incluso los ecosistemas en distintos estratos», apunta.

Este fenómeno no es exclusivo de Canarias, sino que es una circunstancia que se presenta globalmente. Las Islas, dada su ubicación, se encuentran «dentro del giro subtropical del Atlántico Norte», por lo que están «dentro de ese transporte de plástico sufrido en el océano», comenta Vega. El origen de los microplásticos, no obstante, está compartido con el grave problema que hay en el Archipiélago «con el vertido no controlado de plástico».

Los principales puntos negros en el ámbito regional se encuentran en la playa de Famara (Lanzarote); la playa de La Lambra (La Graciosa); Playa Grande (Tenerife) y Arenas Blancas (El Hierro), a lo que se le podría sumar Caletillas (Fuerteventura). En Gran Canaria, todo apunta a que la mayor afección está en la costa del sureste, pero todavía está en estudio.

Plásticos de un solo uso

Para darse cuenta de la dimensión real sobre la importancia de tomar medidas de manera inmediata, sólo hay que atender a un dato: 12 millones de toneladas de plástico se acumulan en los océanos anualmente (hace muy poco tiempo las ratios no superaban los 8 millones de toneladas anuales).

Aunque hay organizaciones que intentan llevar a cabo labores de limpieza en la superficie océanica, Daura Vega remarca que «no es una solución demasiado eficaz». La alternativa está en hacer un trabajo de concienciación «tierra adentro». «El plástico no es el culpable de esta situación, es el de un solo uso el realmente peligroso, incluso el bioplástico. La meta es reducir lo antes posible esas 12 millones de toneladas», indica.