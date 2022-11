Un nuevo Guiniguada para Las Palmas de Gran Canaria

El libro póstumo de David Bramwell, El Nuevo Guiniguada, propone un barranco reconciliado con la naturaleza a través de corredores verdes que consigan enverdecer la ciudad. El Gabinete Literario acogió ayer la presentación del libro del botánico inglés a manos del presidente de la institución cultural, Juan José Benítez de Lugo y Massieu y el periodista de LA PROVINCIA/DLP, Javier Durán.

El ejemplar, que está editado por el Gabinete Literario con la colaboración del Centro Unesco en Gran Canaria, Prensa Ibérica y el Gobierno de Canarias, estará disponible en las librerías a partir de la próxima semana. La misión del libro es proponer el uso de corredores verdes, es decir, proporciones de tierra utilizadas con fines ecológicos, recreacionales, culturales y estéticos para el ocio, la circulación peatonal y el tránsito del transporte.

La sala del histórico edificio se convirtió en un espacio de homenaje para el antiguo director del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. En varios expositores dispusieron los ejemplares de sus obras que han sido referentes para la botánico no tan solo canaria sino también de la Macaronesia. También sus apariciones en los periódicos locales y las distinciones que obtuvo a lo largo de su extensa carrera en la que investigó la flora y fauna de las Islas, así como un espacio dispuesto por Pequeño Valiente, una asociación de la que fue gran colaborador. Sus familiares y allegados no perdieron la oportunidad de asistir al acto para conocer el último trabajo de Bramwell en una sala armonizada por las canciones del grupo The Beatles del que era un gran fan.

"Llevamos décadas y décadas estigmatizados por el malestar provocado por el cambio del paisaje del barranco Guiniguada a su paso por Vegueta y Triana, un medio natural que alcanzó el culmen de su destrucción con la realización en el siglo pasado de una autovía, una mole asfáltica cuya realidad sigue ahí pese a los avances en el conocimiento urbanístico", indicó Javier Durán durante la presentación.

El hijo de David Bramwell, Alex Bramwell, espera que el libro llegué a buenas manos para que pueda cumplirse el proyecto de su padre de "reconectar la ciudad con la naturaleza". El botánico afincado en Canarias propone en el libro una ciudad más amable con la naturaleza para evitar el cambio climático y construir una relación más cercana entre los ciudadanos y la flora y fauna endémica. El presidente del Gabinete Literario, Juan José Benítez de Lugo y Massieu considera que una buena forma de homenajear al experto es formalizando el proyecto que plantea en el libro, "aún queda mucho por reconocerle porque la sociedad en general ha agradecido sus esfuerzos pero los diferentes estamentos oficiales deberían hacer un mayor reconocimiento a su obra".

Este libro se suma a la iniciativa respaldada por diferentes representantes de la sociedad civil y académica para transformar en un espacio respetuoso con el medioambiente la zona del barranco entre los barrios históricos de Triana y Vegueta. "Teníamos claro que era el más capacitado para encontrar el eslabón que nos faltaba: conectarnos a través de su conocimiento con el viejo Guiniguada para poder pensar en el nuevo", aseguró Durán.

Bramwell expone que el acercamiento a la naturaleza mejoraría la salud de la población, el control de plagas y enfermedades, la reducción de ruidos y la disminución de gases nocivos, así como el descenso de las altas temperaturas durante el verano. El Nuevo Guiniguada, acompañado de ilustraciones y fotografías convierten el último trabajo del botánico en una experiencia inmersiva que transporta al lector a un pasado frondoso, un presente anquilosado por el cemento y un futuro aún sin materializarse.