Buenas noches socias y socios, directivas y directivos, presidente y señor administrador concursal. Hoy es un día triste, importante y único en los 88 años de historia de este club, decano de la natación canaria, fundado el 20 de abril de 1934 por un grupo de emprendedores amantes de la natación que con ilusión y gran visión de futuro, pusieron las grandes piedras que han hecho del Metropole un referente del deporte estatal y un espacio social y deportivo donde muchas y muchos nos hemos criado y educado en valores.

Probablemente aquellas personas no contemplaron, ni en el más remoto de los futuros escenarios, la posibilidad de que ningún presidente o presidenta del club, pronunciara jamás, ante el rechazo de la asamblea general de socios y máximo órgano de decisión a su gestión, y en el caso que nos ocupa de dos planes de viabilidad, las palabras que pronunció usted en la asamblea de julio de este año, señor presidente: “Si quieren que me vaya, me van a tener que echar”.

Pues aquí estamos, a pesar de todos los inconvenientes, propaganda pagada por todos pero utilizada para su interés, interpretaciones caprichosas del reglamento y los estatutos, demora y excusas que usted y su junta directiva han urdido desde el 2 de septiembre que se presentaron 501 firmas, ampliadas a 633 el día 3 de octubre, para evitar este momento. Basándose en una gran mentira, que a base de repetir, usted ha logrado que socios y socias hayan asumido como verdad, ha logrado dividir este club ¿con qué finalidad? no lo sabemos y espero que nunca lo sepamos, porque eso significaría que la grandeza de este club, y por la tanto de sus deportistas, socios y socias, logra superar la mayor crisis en la que jamás ha estado y a la que usted lo ha llevado.

Total falta de transparencia

Aquí no hay dos bandos, señor presidente, aquí no hay socios y socias que no quieran al club y que no estén dispuestos a hacer un esfuerzo económico en tiempos muy difíciles. Aquí lo que hay, y esto me gustaría resaltarlo al señor administrador concursal, es un presidente en una junta continuista que es contador de este club desde febrero del 2019, vicepresidente económico desde mayo del 2020 y presidente desde noviembre del 2021. Que ha gestionado irresponsablemente o intencionadamente, con una total y absoluta falta de transparencia, sin cuentas ni presupuestos aprobados desde el año 2021, sin celebrar la obligatoria asamblea ordinaria para la presentación de cuentas recogidas en el artículo 29 de los estatutos, otorgando recursos como el restaurante, en pleno proceso electoral cuando se encontraba en funciones o convirtiendo las oficinas en una tienda que nunca sacó a concurso y realizando gastos inasumibles para un club en una situación económica delicada, mientras decía que sus cuentas estaban saneadas en los dos últimos años, para unos meses más tarde abocarnos a un concurso de acreedores y en un video pagado por todos nosotros decirnos: “¿Sabias que si los socios hubiesen aprobado la derrama no hubiésemos llegado al concurso de acreedores?”. Y ante todo esto, aquí lo que hay es una mayoría de socios y socias de este club, como se demostrará cuando se abran las urnas de la moción, que no tienen la más mínima confianza en usted y su junta, y tal y como le dije en la asamblea del 15 julio : “Si usted quiere salvar al club, hágase a un lado, porque este club precisa de confianza y de unión y usted representa todo lo contrario”.

La recuperación del Club Natación Metropole y la vuelta a la grandeza que siempre ha tenido este club, al igual que en otra sociedad o empresa, pasa en primer lugar por la recuperación de la confianza. Confianza que usted sistemáticamente ha ido horadando, con sus acciones, con sus inacciones, con sus silencios y no respuestas a las preguntas de socios y socias aunque se les hubiera remitido por burofax, con su absoluta falta de transparencia y práctica democrática, pero también con sus palabras, porque señor presidente, cada vez que sale en los medios de comunicación sube el pan. Y este es el principal fundamento de la moción de censura, que con mucha pena me ha tocado presentar esta tarde, usted no tiene confianza y se ha agarrado al cargo no remunerado, bloqueando la posibilidad de una capitalización del club, dividiendo el club y realizando una serie de gastos inexplicables, incoherentes e innecesarios, en un momento de debilidad económica que usted ya conocía. No queriendo alargar esta exposición porque la tarde será densa, me centro en algunos de estos gastos y decisiones, como ejemplo significativo y simbólico de lo que exponemos, partiendo de la asamblea extraordinaria de julio del pasado año donde usted era vicepresidente económico.

Principales gastos y decisiones desde julio de 2021

¿Sabías que en la asamblea extraordinaria de julio del 2021 no se aprobaron ni las cuentas ni el presupuesto, y aún así decidieron convertir el club, ante la oposición de muchos socios y sin pasarlo por la asamblea, en núcleo de Entrenamiento de Alto Nivel de la Federación Española de Natación ?

? ¿Sabías que esto nos supuso la contratación de Fred Bernoux y aparejada su mujer por un coste que superaba los 100.000 euros ?

? ¿Sabías que desde entonces hemos estado funcionando sin presupuesto aprobado ?, lo cual limita los gastos a gastos ordinarios y se han realizado gastos extraordinarios tales como: 840.000 euros en los vestuarios , siendo realizada parte de la obra por trabajadores del club y con detalles tan curiosos como el gasto de 241.000 euros en taquillas , teniendo otro presupuesto de 180.000 euros o que el precio de mercado del metro de vinilo está entre 61 y 75 euros, incluyendo colocación, y que en el vestuario se invirtió 61.000 euros en vinilos .

?, lo cual limita los gastos a gastos ordinarios y se han realizado , siendo realizada parte de la obra por trabajadores del club y con detalles tan curiosos como el gasto de , teniendo otro presupuesto de 180.000 euros o que el precio de mercado del metro de vinilo está entre 61 y 75 euros, incluyendo colocación, y que en el vestuario se invirtió . ¿Sabías que a una semana de las elecciones se dio la concesión del restaurante a una empresa por 8 años , estando la junta directiva en funciones?

, estando la junta directiva en funciones? ¿Sabías que en 2021 se solicitaron 991.000 euros en créditos bancarios, en dos pólizas de 690.000 y 300.000 euros , ésta última a 4 días de la celebración de las elecciones a presidente, cantidad que supera, si hubiesen sido pedidas en un solo crédito, el 25% del presupuesto , que tal y como dicen los estatutos en el artículo 31 tiene que pasar por asamblea ?

, ésta última a 4 días de la celebración de las elecciones a presidente, , que tal y como dicen los estatutos en el artículo 31 ? ¿Sabías que a pesar de la mala situación económica en el club se celebraron competiciones nacionales e internacionales con un coste que no estábamos en situación de afrontar ? Campeonato del Mundo Militar de Pentatlón Moderno, Campeonato Nacional Infantil de Natación Artística 2021 y 2022, Campeonato Nacional Master o el Campeonato de Triatlón Ocean Lava.

? Campeonato del Mundo Militar de Pentatlón Moderno, Campeonato Nacional Infantil de Natación Artística 2021 y 2022, Campeonato Nacional Master o el Campeonato de Triatlón Ocean Lava. ¿Sabías que en la asamblea de julio de 2021 el actual presidente, como vicepresidente económico, resaltó que llevábamos dos años con estabilidad económica y en el último año había habido un superávit de 20.000 euros y que tan solo 6 meses más tarde, basándose en el covid, la guerra de Ucrania y una deuda estructural antigua, nos dice que estábamos en una situación económica muy delicada?

y que tan solo 6 meses más tarde, basándose en el covid, la guerra de Ucrania y una deuda estructural antigua, nos dice que estábamos en una situación económica muy delicada? ¿Sabías que el anterior gerente del club dimitió al día siguiente de las elecciones y que desde entonces, no se ha contratado a ningún gerente , ejecutivo indispensable para una buena y moderna gestión?

, ejecutivo indispensable para una buena y moderna gestión? ¿Sabías que en pregunta que se le hizo al presidente en la asamblea de abril, contestó que era por falta de recursos, recursos que sí había para contratar a un entrenador y director deportivo y su mujer ?

? ¿Sabías que desde entonces un socio de este club, conocido promotor de inversiones, bajo la denominación de asesor del presidente, sin estar en la junta directiva ni el organigrama profesional, ha estado tomando decisiones de dirección y gestión en lo más alto del organigrama de este club , incluso participando, el señor Óscar Jimenez, que es como se llama, en la primera reunión con el administrador concursal conjuntamente con el presidente, con el directivo Andrés Martínez y la economista y el abogado contratados por el club para el proceso concursal, dando una visión bastante catastrofista de la situación?

, incluso participando, el señor Óscar Jimenez, que es como se llama, en la primera reunión con el administrador concursal conjuntamente con el presidente, con el directivo Andrés Martínez y la economista y el abogado contratados por el club para el proceso concursal, dando una visión bastante catastrofista de la situación? ¿Sabías que cuando el presidente muestra la subida en el gasto energético del 2021 al 2022 que ascendió de 160.829 euros a 307.000 en los primeros 9 meses de este año, omite que se cambió el contrato de Naturgy a Iberdrola, pasando el precio del KW de 0.064 a 0.236, aumentado un 364% y que la media de subida de este año en Canarias es de un 65%?

y que la media de subida de este año en Canarias es de un 65%? ¿Sabías que en los servicios que tiene el club externalizados, control de puertas, socorrismo, limpieza, vestuarios y gimnasio se gasta 437.000 euros al años y que el coste de empresa de los 18 trabajadores despedidos en el ERE suponen unos 480.000 euros a lo que habría que sumar las indemnizaciones, finiquitos, reclamaciones judiciales que estarán entre los 635.000 y los 800.000 euros ?¿Por qué no se optó por rescindir el contrato con esas empresas, negociar un nuevo convenio con los trabajadores y trabajadoras y reubicar al personal?

?¿Por qué no se optó por rescindir el contrato con esas empresas, negociar un nuevo convenio con los trabajadores y trabajadoras y reubicar al personal? ¿Sabías que no hubo ninguna negociación previa al proceso de expediente de regulación de empleo , con los trabajadores para buscar una reducción de salario y que a la oferta que el comité de empresa realizó en las negociaciones del ERE, se contestó inmediatamente que no?

, con los trabajadores para buscar una reducción de salario y que a la oferta que el comité de empresa realizó en las negociaciones del ERE, se contestó inmediatamente que no? ¿Sabías que aunque principalmente se alude a causas económicas, se despidió a trabajadores con un coste de empresa de poco más de 1.000 euros y que tan sólo 4 trabajadores que no fueron incluidos en el ERE suman un coste de empresa de 160.00 euros y que dos de estas personas hubiesen tenido un coste de liquidación e indemnización muy bajo porque llevaban trabajando menos de dos años en el club ?

? ¿Sabías que dos de los tres trabajadores de waterpolo que fueron incluidos en el ERE y por lo tanto despedidos, eran miembros del comité de empresa, y poder despedirlos suponía acabar con la sección de waterpolo ?

? ¿Sabías que desde que desapareció la sección de waterpolo, se han dado de baja 372 socios ?

? Y por último, ¿sabías que el presidente de este club, club que hasta que los socios no decidamos lo contrario, tiene como principal objeto la promoción de la natación, nos presenta en su nuevo video, pagado por todos nosotros y ya en clara campaña electoral, su proyecto?

Proyecto donde pasamos de ser socios a ser abonados, usuarios, donde nos intenta convencer de que no existe el sentimiento de club. Que los tiempos han cambiado. No sé si has subido esta temporada a algún partido de la Unión Deportiva Las Palmas y tienes la capacidad de percibir el sentimiento de club. No sé si te paras a hablar con los niños y niñas de este club, no sé si sabes que más de 200 socios y socias llevamos activamente trabajando, reuniéndonos, con un solo interés, salvar al club de usted. Y donde usted lo quiere llevar. Y lo hacemos porque sentimos el club. El club donde nos criamos juntos, Alberto. Donde, cuando íbamos de campeonato, nos robabas las bolas de helado que te comías sin ni siquiera masticar, donde cantábamos juntos el “moro mustafa''. El que ha cambiado eres tú, el que está siendo incapaz de gestionar esto modernamente y manteniendo la esencia, eres tú. El que no tiene sentimiento de club para echar a trabajadores que han mostrado su lealtad y trabajo antes de sentarse a negociar otro convenio, eres tú.

Este club no es solo cuentas, también es cuentos. Historias que nos arraigan y que nos hacen hacer el esfuerzo necesario para sacarlo adelante. Pero no contigo, Alberto. No para que lo conviertas en una fundación, controlada por un patronato y no por una asamblea de socios, todo un sueño para tu forma de gestionar, que no te vamos a permitir. Un proyecto lleno de pájaros preñados, donde te permites el lujo de hablar de modelo de negocio, una cosa que celebro es que por fin eres transparente, que por fin nos dices cual es tu intención. Pero estás obviando una cuestión importante, este club no es tu cortijo.

Este club es de los socios y socias, de los que están y de los que has echado con tu gestión y que sin duda volverán cuando tú te vayas y puedas desarrollar ese proyecto personal y no colectivo en otro espacio, como por ejemplo en el “Waka”. Pero señor presidente, señores y señoras directivas, señores y señoras socias, señor administrador concursal, los socios y las socias de este club somos muy conscientes de la situación en la que estamos y nos ha llevado este presidente, y con la misma rotundidad, veracidad y contundencia que hemos expuesto esta moción, tendemos la mano, y me pongo en primera persona, para crear una gestora o grupo de crisis que nos permita llegar a acuerdos sobre el plan de viabilidad que tiene que llevar a cabo este club, donde esté representada su junta directiva, la plataforma activa metropole o algún socio o socia que represente la pluralidad y las ganas de sacar esto adelante.