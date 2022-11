Los socios opositores del Metropole proponen una plancha conjunta

En los 88 años de historia del Club Natación Metropole nunca había tenido lugar una moción de censura como la del pasado jueves y que dio por finalizado el período de gobierno de la actual junta directiva por una mayoría de 437 votos frente a 208. El resultado deja cierta incertidumbre sobre el futuro del club que publicó el calendario electoral que ha fijado el próximo 7 de febrero como el día en el que los socios votarán la próxima junta directiva. La plataforma Activa Metropole - que convocó la moción- plantea una plancha conjunta para evitar las elecciones. Por su parte, el presidente en funciones, Alberto Santana, se muestra escéptico ante la coalición al mantener visones "radicalmente opuestas".

Durante la sesión extraordinaria que tuvo una participación histórica también fue aprobada una derrama de 1,2 millones para capitalizar el club que lleva arrastrando problemas financieros desde hace años. Sin embargo, Alberto Santana considera que el punto de inflexión ha sido la crisis ocasionada por la Covid-19: "Antes podía escapar pero aquello fue un parón mundial y a nosotros como una entidad sin ánimo de lucro nos tocó mucho".

Soluciones y concurso voluntario de acreedores

La junta directiva intentó solucionar los problemas económicos del histórico club a través de algunas medidas que han tenido cierta discrepancia entre los socios como el despido de 18 trabajadores y la desaparición de la sección de waterpolo. Además, el pasado 18 de octubre se produjo una declaración oficial en el que presentaban el concurso voluntario de acreedores debido a la situación de insolvencia del club.

El socio y representante de la plataforma Metropole Activa, Antonio Santana, no achaca los problemas del club solo al estado financiero sino que también a una "falta de confianza de los socios hacia la junta directiva". "No es que no queramos poner dinero, simplemente no queremos que lo gestione el presidente", opina Santana.

Alberto Santana presentó este viernes su candidatura para volver a presentarse a las elecciones que tendrán lugar a comienzos del próximo año. "Me atendré a lo que digan las urnas como hice hace un año cuando salí electo, si los socios entienden que no cumplo los requisitos o no tienen la confianza suficiente en mí lo respetaré", apunta.

El presidente en funciones explica que rechazó la propuesta de la plataforma Activa Metropole de formar una coalición plural de ambos bandos porque la visión del club no es la misma y no tiene "ningún problema para presentarse a las elecciones", mientras desde la plataforma todavía no han presentado un candidato. "Esperaremos unos días para saber si recapacita [por el presidente en funciones, Alberto Santana], si no es así iremos a unas elecciones que sin duda perderá", señaló Antonio Santana.

Sanear las cuentas

La derrama aprobada pretende capitalizar el club para hacer frente al convenio con los acreedores. "No hay temor por cómo se va a gestionar la derrama porque está condicionada a la supervisión del administrador concursal", indicó Antonio Santana, ya que uno de los principales conflictos es la gestión de los fondos del club. "Ha gestionado irresponsablemente o intencionadamente, con una total y absoluta falta de transparencia, sin cuentas ni presupuestos aprobados desde el año 2021", le achacaba el representante de la plataforma a Alberto Santana en su discurso durante la moción de censura.

"Llevamos una década padeciendo una situación poco favorable y ahora el culpable único soy yo", se defiende Alberto Santana que lanza una pregunta a los socios: "¿Cómo he podido generar yo más de un millón de euros de deuda en un solo año?". El presidente en funciones afirma que "no habría tomado ninguna decisión diferente" y aclara que la derrama les garantiza que podrán salir de la situación financiera negativa que presentan, por lo que es optimista ante el futuro.

La derrama era una de las propuestas que la junta directiva proponía para salvar la situación del club, por lo que hubo una votación en junio que planteaba su aprobación al igual que la realizada el pasado 10 de noviembre pero con un resultado negativo por parte de los socios. "En ese mes los socios votaron que no y ahora que sí porque sabemos que ahora hay un administrador y ahora hay cierta confianza", consideró Antonio Santana. "Todo lo que suponga tesorería o ingresos implica que el concurso acabe antes y podamos llegar a un buen convenio con garantías de los acreedores y realmente eso es lo importante porque como junta estamos de paso", valoró Alberto Santana.