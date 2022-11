Así es la vida en el barrio con el piso más barato de Las Palmas de Gran Canaria

Dos habitaciones, baño, cocina y salón distribuidos en 43,5 metros cuadrados. Así es el piso más barato a la venta en Las Palmas de Gran Canaria en el portal inmobiliario Idealista. ¿El precio? 30.400 euros, una cantidad que está muy por debajo del precio que marca el mercado inmobiliario en la capital en estos momentos. Entonces, ¿Dónde está el truco? La casa se encuentra en la calle Gobernador Marín Acuña, en el barrio de San Francisco junto al Risco de San Nicolás, una sucesión de bloques de la década de 1960 sin ascensor y con desconchones y humedades en las fachadas.

«Salta a la vista», señalan dos vecinas de San Francisco mientras esperan la guagua, «la gente quiere vender rapidito para largarse de aquí». La parada de las líneas 80 y 84 de Guaguas Municipales está justo a la entrada de la barriada, compuesta por 35 bloques de entre cinco y siete plantas en función del desnivel de la ladera del Guiniguada. Ambas lados forman una muralla de color rojo y blanco -allá donde la pintura todavía no se ha desprendido- que da una sensación de «cerrado» nada más verla. «Por dentro son de película de terror», matizan.

Según datos de Idealista, en la capital el precio del metro cuadrado a la venta está de media en 2.114 euros. El coste de la vivienda en la ciudad alcanzó su máximo histórico en dicho portal inmobiliario en septiembre con una cifra ligeramente superior. En cambio, el metro cuadrado de este piso de San Francisco ni siquiera alcanza los 700 euros, un 67% más barato. Este no es el único piso a la venta en esta misma calle, eso sí, todos los anuncios oscilan entre los 30.000 y los 50.000 euros.

El mercado del alquiler va en la misma línea. El único piso disponible en estos momentos en el portal inmobiliario en Gobernador Marín Acuña está en 525 euros. El pasado viernes en la capital tan solo había disponibles nueve anuncios más baratos que este -no obstante, los precios del alquiler se encuentran en precios máximos-.

«¿Baratos?», la mayoría de los vecinos se extrañan al escuchar los datos, «pagar más de 400 euros por un alquiler aquí, barato no es». «Hace tres años estaban como mucho a 300 euros», cuenta Amparo Alemán, residente en el barrio desde hace 13 años. El problema es que el precio de la vivienda en la capital se ha encarecido tanto en los últimos dos años que encontrar alquileres a ese precio es ya imposible.

«No puedes dormir por las escandaleras, hay suciedad por todas partes, tengo que tener las ventanas cerradas por la noche para que no entren las cucas», relata Alberto García. En su caso, paga 400 euros al mes por un piso de alquiler. Regenta un pequeño bazar en Gobernador Marín Acuña, llegó al barrio hace apenas unos meses por fuerza mayor, su familia es una de las afectadas por el volcán Tajogaite de La Palma. «Quería tener un negocio y esto fue lo mejor que encontré», indica, «soy de la Isla, pero mi mujer es palmera, no nos quedo otra que venirnos para acá».

«Aquí nada cambia», apunta Alemán junto a otros dos vecinos a la puerta del bazar de Alberto García. El suyo es uno de los pocos negocios que están operativos en la zona; apenas queda alguna tiendita más de comestibles, un centro de uñas, un piscolabis y ya en las puertas de San Nicolás -en otra calle- una farmacia. Para el resto de servicios tienen que coger el coche, transporte público o bajar a pie a Miller o Triana. Y eso que en los anuncios las inmobiliarias ponen que están cerca de todos los servicios, cuando el supermercado más cercano lo tienen a casi un kilómetro en la prolongación de Primero de Mayo.

«De la guagua ya ni hablemos», resalta Alemán; la línea 80 tiene frecuencias entre semana de entre 45 minutos y hasta una hora. Los fines de semana hay una línea alternativa, la 84, con unos intervalos de paso incluso mayores. «Aquí no ha habido cambio alguno en el barrio», apunta Javier Valido, también a las puertas del bazar, en su caso lleva 20 años viviendo en San Francisco.

Uno de los barrios con menor renta

«Algunos bloques están un poco mejor porque los vecinos han hecho derrama y los han pintado», apunta Valido, «pero no todo el mundo tiene para eso, hay edificios que ni comunidad tienen». De hecho, San Francisco es uno de los barrios con menor renta de Las Palmas de Gran Canaria. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la renta de cada vecino de esta zona es de 7.775,89 euros anuales, casi la mitad de la media de la ciudad, que asciende a 12.509,47 euros anuales. Por hogar, la renta en San Francisco es de 19.015,47 euros frente a los 33.426,20 de media de todo el municipio. Son cifras que lo convierten en una de las zonas más vulnerables de la capital.

El pleno de octubre de 2018 aprobó una moción del concejal de Urbanismo, Javier Doreste, para buscar financiación para rehabilitar el barrio e incluir la actuación en los planes estatales de vivienda. Cuatro años después el proyecto sigue sin ver la luz. «Aquí solo dieron pintura una vez, pero era aguachirri», denuncia la dependienta de otro bazar de Gobernador Martín Acuña.

El deterioro de los bloques es palpable. En la acera abundan los restos de pintura descascarillada y los cascotes -algunos edificios están cubiertos de mallas-. Es más, en el primer piso del número 48 ha crecido un ejemplar de tabaco moro de gran porte alimentado de las humedades que se extienden por las paredes. «Las tuberías son de las antiguas», señalan.

«Muchos han optado incluso por dejar la casa sola y olvidarse de ella», señalan varios vecinos, «por eso hay muchas ocupadas». De hecho, el piso que está a la venta por 30.400 euros tiene a unos «ocupas» viviendo en ella, según reseña el propio anuncio. «La gente no aguanta aquí, hay quien alquila, está cuatro o cinco meses y se va porque encuentra algo mejor que esto», indica Guacimara antes de subir las cinco plantas sin ascensor hasta su casa.

A la cabeza de los barrios con los pisos más baratos están Zárate, Las Rehoyas y los Riscos

La falta de ascensores en bloques de hasta cinco plantas sobre el rasante de la calle es otro inconveniente. «Todos los días tengo que subir a un vecino por las mañanas que va con silla de ruedas», indica Javier Valido, «la gente se ayuda unas a otras». «Cuando traes un mueble y quieres subirlo tienes que pedirle a los vecinos que abran la puerta porque no caben por la escalera de lo estrecha que es», señala Guacimara. En su caso vive en el quinto desde hace treinta años, «cuando eres niño bien, pero ahora tengo asma, compro al día porque no me queda otra».

La falta de limpieza, denuncian, y la dejadez generalizada son otros problemas que hacen ahuyentar a los vecinos del barrio. Los bloques que no conservan el rojo de la última mano de pintura lucen el amarillo de cuando fueron construidos entre 1964 y 1968. Algunos edificios todavía mantienen el escudo con el yugo y las flechas del extinto Instituto Nacional de la Vivienda del franquismo. Y es que, aunque fueron edificios de promoción privada las casas fueron entregadas mediante una subvención en la dictadura.

Pocas actuaciones

Entre bloque y bloque, a veces, se vislumbra el mar de plataneras que todavía resiste en el cauce del Guiniguada. Y es que San Francisco se construyó en una ladera precaria al borde del barranco. Precisamente, cara al risco de San Roque se encuentra una de las pocas actuaciones en el barrio en las últimas décadas. El Instituto Municipal de Deportes renovó las canchas deportivas este año.

San Francisco no es el único barrio de Las Palmas de Gran Canaria que mantiene precios de compra venta por debajo de los 50.000 euros. Eso sí, todos tienen algo en común, la precariedad en sus edificios o en las condiciones de vida de la zona. A la cabeza de esta lista junto a la calle Gobernador Marín Acuña están Zárate, Las Rehoyas, El Lasso y los Riscos -en este caso juega en su contra la falta de accesibilidad y la antigüedad de las casas-. En el otro lado de la balanza, con precios varios cientos de miles de euros por encima, incluso millones, están Ciudad Jardín, Tafira o la Ciudad del Mar junto a la Avenida Marítima.