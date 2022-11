El complicado arte de relacionarse

Vencer la timidez es un mundo y más en la adolescencia, una etapa en la que la opinión del resto es esencial para la formación de la personalidad de una persona. No conseguir abrirse puede provocar en los jóvenes la sensación de que tienen un problema al no saber relacionarse. Por esa razón, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha el proyecto ‘Efecto Mariposa’ para trabajar la salud mental en la juventud con talleres prácticos impartidos por expertos. En la segunda edición una quincena de jóvenes aprendieron algunos aspectos básicos para mejorar su interacción social diaria en la Biblioteca de Josefina de la Torre mientras el sonido del mar acompañaba las explicaciones del psicólogo, Daniel Romero.

«Las habilidades sociales tendemos a darlas por supuesto, tienes un catálogo interiorizado desde pequeño y cuando vas creciendo te vas desarrollando al igual que te crece el pelo, las uñas, pero no funciona así», explica Romero en el taller El know how de las relaciones sociales. Tras la pandemia de Covid-19 a muchos jóvenes les ha costado más interactuar con el resto del mundo. Romero explica que en las consultas están conociendo muchos casos de chicos a los que el virus les interrumpió el salto del colegio al instituto. «A la juventud que le ha pillado la pandemia le ha tocado relacionarse a través de redes sociales y en estas plataformas la interacción con los compañeros es totalmente irreal», explica Romero y añade que muchos han encontrado un refugio en los juegos en línea.

«Las habilidades sociales tienen una importancia capital en todos los momentos de la vida, pero sobre todo en la adolescencia e incluso en la niñez porque es la que nos permite contar con una red de apoyo», asegura el experto. «Si por ejemplo te quieres ir de excursión al campo y no tienes la habilidad de conseguir a gente que te acompañe tendrás muchos problemas de autoestima», ejemplifica.

Durante el taller los chicos y chicas hicieron preguntas prácticas para mejorar ante las situaciones en las que afrontan interacciones sociales, que pueden ser desde hablar con el cajero hasta hacer un nuevo amigo o tratar un problema con su pareja o un familiar.

"Decidí venir porque quiero crecer no solo físicamente, sino también mentalmente", asegura un participante

Para Joel David Medina, de 19 años, estos talleres han servido a modo de introspección. Este es el segunda taller al que asiste con el objetivo de «aprender y poder introducir los conocimientos en la vida cotidiana». «Decidí venir porque estoy en un momento de mi vida en el que quiero crecer y madurar no solo físicamente, sino también mentalmente», indica Medina.

Uno de los puntos que más interacción tuvo por parte de los jóvenes es el de recibir cumplidos. «Yo soy muy vergonzosa con las personas que no conozco, pero luego con mi círculo más cercano me desenvuelvo muy bien, entonces cuando me hace un cumplido alguien que no conozco no sé cómo reaccionar», comentó una de las chicas. Romero explicó que recibir cumplidos es más difícil de lo que parece y hace falta simplemente agradecerlos.

El idioma del cuerpo

Solo el 7% de la comunicación es verbal, es decir, que nuestros gestos y forma de actuar hablan más que nuestras propias palabras. «Es importante percibir la reacción de los demás sobre lo que está pasando en nuestro cuerpo», explica Romero, que asegura que la autocrítica es esencial para mejorar las habilidades sociales, aunque es un proceso duro porque «tocamos algo muy profundo» de la personalidad de las personas y, por lo tanto, suele ser un ejercicio incómodo.

«Las habilidades sociales son algo muy puñetero porque no hay unas reglas fijas», asegura Romero, aunque da algunas reglas que pueden servir en el día a día de las personas más introvertidas. El ritmo, la entonación, el volumen o la velocidad de la voz, por ejemplo, son esenciales para demostrar seguridad en las interacciones sociales.

Los jóvenes centraron la conversación en la importancia de saber comunicar las actitudes que les molestan de una forma asertiva para respetar los sentimientos del resto. «Pero si es algo que yo considero que va en contra de mis principios no voy a aceptarlo y voy a dejar de ver a esas personas», opina una de las chicas. Romero le da la razón, pero indica que es necesario hablarlo con la persona para no generarle un problema de seguridad. El psicólogo indica que el denominado ghosting -dejar de hablar de forma brusca a una persona por redes sociales sin una previa explicación- está causando muchos problemas en la juventud.

"En el campo de las relaciones sociales pueden hacer más mal que bien", explica el psicólogo

Las redes sociales son una herramienta complicada para desarrollar las habilidades comunicativas. «En el campo de las relaciones sociales pueden hacer más mal que bien», valora Romero. El psicólogo considera que es más complicado que la comunicación asertiva funcione a través de estos canales porque se pierde gran parte de la comunicación, es decir, la no verbal que nos muestra parte del mensaje.

Además, es más complicado para los jóvenes formarse un autoconcepto al tener una visión distorsionada de ellos mismos. «Están subiendo el número de cirugías estéticas entre los menores porque quieren adaptarse al ideal imposible que les muestran las redes sociales mientras su aspecto real les resulta desagradable», pone sobre la mesa el experto. «El autoconcepto en la adolescencia se forma gracias a las relaciones sociales, es decir, una parte es cómo me veo y otra es cómo me ven los demás», define Romero.

Romero da por finalizado el taller asegurando que «la parte más dolorosa del aprendizaje es que inevitablemente hay que comenzar fallando». Los participantes se disponen a marcharse cuando ya ha anochecido con hojas llenas de apuntes, un bolígrafo, unos caramelos y muchas reflexiones.