El Puerto homenajea a sus trabajadoras

Hasta hace unos pocos años la escasez de mujeres en los diferentes puestos de trabajo del Puerto de Las Palmas pintaba un panorama laboral dominado por los hombres. La reciente incorporación femenina en el ámbito directivo y administrativo está mejorando la situación para las futuras generaciones, pero este cambio aún parece muy lejano en profesiones como la estiba o la reparación, donde aún es poco habitual encontrar a trabajadoras.

"Cada vez aparecen más mujeres y tenemos más huecos ejerciendo las mismas tareas, pero aún hay pocas que desempeñan como buzo o marineras", explicó Ana Mayorga, directora financiera de EnerOcean, en el coloquio 'La Luz es nuestro Puerto. Mujeres en Azul', celebrado este miércoles en el hotel AC de Las Palmas de Gran Canaria. El acto, que repetirá el próximo año con su tercera edición, ha servido como ocasión para reconocer la labor realizada por tres profesionales en el Puerto, como son la jefa de infraestructuras Antonia Bordón, María Dolores Rodríguez, que desempeñó el cargo de viceconsejera en la Cámara de Comercio de Fuerteventura, y Luisa Ramos, actual presidenta de la Asociación de Reparaciones Navales de Las Palmas (ARN).

Eva del Rosario, responsable de administración en los talleres navales Feroher, quien participó en el evento junto a su padre y director gerente de la empresa Felipe del Rosario, señaló que "a pie de campo no hay muchas mecánicas o fundidoras, pero no por falta de oportunidades, sino de formación". En esa misma línea coincidieron las distintas ponentes, que remarcaron la importancia de animar a las jóvenes a formarse y sumarse a la actividad portuaria.

Ana Tejeiro: «La presión te la pones tú misma cuando te ves en un campo rodeada de hombres»

Cuando Ana Tejeiro, Ingeniera del Departamento Eléctrico de Zamakona Yards, comenzó a trabajar en el Puerto muy pocas mujeres desempeñaban puestos similares, pero el trato hacia ellas siempre fue el mismo. "La presión te la pones tú misma cuando te ves en un campo rodeada de hombres, pero una vez estás dentro no te sientes infravalorada", señaló.

"Querer cambiar las cosas"

La falta de referentes también la vivió Sara Martí, codirectora del Aula Universitaria de Piragüismo, que cuando empezó a practicar este deporte de pequeña era la única chica en su clase. "Esto me motivó para decir esto no está bien. No era una sensación de lucha sino de querer cambiar las cosas", explicó en la ponencia 'Destapando mitos', en la que aprovechó para señalar que tan solo un 30% de cargos de federaciones están formados por mujeres. "Hay una brecha de género importante, no en el acceso a la práctica deportiva, sino en otros ámbitos como el reconocimiento en medios o el ámbito profesional", añadió.

Por su parte, María Damanaki, excomisaria de asuntos marítimos y pesca de la Unión Europea, señaló como causa de estos problemas la incidencia de los estereotipos sociales que llevan a las mujeres a «elegir entre tener hijos y las obligaciones en el trabajo». Sin embargo, el cambio de mentalidad está presente en las nuevas generaciones, que "vienen ya con la igualdad puesta", apuntó Eva del Rosario.

"Desde el año 2009 hemos puesto en valor la organización de las mujeres portuarias en el entorno de la costa occidental africana. Para nosotros es algo fundamental porque hemos visto que este colectivo se ha ido empoderando poco a poco, se ha ido dando a conocer. Algunas de estas mujeres incluso son ministras y están ocupando cada vez más cargos públicos", remarcó Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de la Fundación Puertos de Las Palmas.