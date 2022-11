La Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge este viernes (19.00 horas) la presentación del informe de investigación Cunina II. Geografía de un Abandono Sombras que Deslumbran, con motivo de la celebración mañana del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

Un proyecto que se desarrolla por primera vez en Canarias in situ y que tiene por objetivo visibilizar y dar luz a la realidad de los abusos en la infancia, para que dejen de ser Sombras que Deslumbran y lleguen a convertirse en uno de los primeros puntos de las agendas políticas y sociales, con urgencia.

El estudio descubrirá las voces de los profesionales implicados en un sistema complejo, que reflejan la realidad que viven los menores más vulnerables.

“La infancia no le importa a nadie”; “Los niños y las niñas no votan por lo que no importan”; “A mí me rompe el corazón cuando una niña me dice que estaba sentenciada desde que nació’; “…son objetos de derecho y nosotros tenemos el deber como administraciones de protegerlos especialmente”; “Necesitamos un gran Pacto Social para proteger a la Infancia”.

Estas son algunas de las frases demoledoras extraídas de las entrevistas realizadas por las investigadoras de Cunina II, Begoña Vera y Carla Zabaleta, que están integradas en el análisis que presentarán estar tarde sobre nuestro Sistema de protección a la infancia. Además, plantearán una propuesta hacia el camino que debemos trazar para mejorar en nuestras respuestas a la infancia, adolescencia y juventud de nuestra comunidad.