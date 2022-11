La Navidad en Las Arenas, como en Nueva York

Como si de Mariah Carey en el encendido navideño del Rockefeller Center de Nueva York se tratara, Cristina Ramos bajó este viernes las escaleras exteriores del centro comercial Las Arenas. Lo hizo entonando el White Christmas ante las miles de personas que abarrotaban los alrededores, expectantes bajo el gigantesco árbol de Navidad, minutos antes de que se hiciera la luz. El público entonó el «uy» por un momento, en el que la artista se tropezó y casi cae, aunque solventó el percance y continuó con el clásico navideño interpretado por primera vez por el estadounidense Bing Crosby en los años 40 y que tras más de medio siglo se ha convertido en el sencillo más vendido de la historia.

Hay quien dice que la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria no ha empezado hasta que Las Arenas enciende su ya tradicional árbol gigante. Y, probablemente, tengan razón teniendo en cuenta la expectación que despertó el acto de este viernes. Miles de personas se agolparon en aceras, parterres de la calle y escaleras, incluidas las del Auditorio. Y es que en el ambiente se notaba que hay ganas de volver a vivir unas fiestas sin restricciones, a diferencia de los actos ocurridos en las navidades de los dos últimos años.

Si hubo un momento emotivo, ese fue al cantar el ‘Hallelujah’, tema que el público coreó al unísono

«Vamos a dar paso al acto más especial de esta ciudad», señaló el periodista Roberto Herrera, quien se encargó de dar el pistoletazo de salida a un evento que ya se ha convertido en un «icono» de la Navidad capitalina. De hecho, se adelanta al encendido tradicional de luces que realiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la plaza de Santa Ana y que previsiblemente será a final de mes. No obstante, la iluminación y la fiesta no solo se abrieron paso en Las Arenas, puesto que el Centro Comercial Alisios también hizo lo propio ayer ante varios miles de personas y con la participación de la artista Yanely Hernández.

Los nervios estaban a flor de piel. Los niños deseaban ver encendido ya el árbol y dar paso a ese periodo mágico en el que los más pequeños de la casa ponen la imaginación a volar. Alguna familia, incluso, desempolvó del armario los gorros de Papá Noel y los pulóveres con felicitaciones navideñas. Pero antes de ese momento culmen tan esperado, Herrera dio paso a la cantante y performance Cristina Ramos, quien se encargó de presentar su nuevo show 'Merry Christmas 2022'.

Ramos, embutida en un traje rojo con abrigo blanco, interpretó, uno tras otros, algunos de los clásicos más famosos de la Navidad. En inglés y en español, hizo derroche de su poderío vocal -de hecho, ganó La Voz México 2018-. La artista grancanaria invitó a subir al escenario a su hermana Alicia para cantar juntas el Last Christmas. Y en el momento de interpretar el New York, New York de Frank Sinatra estuvo acompañada sobre el escenario de Íñigo Irigoyen, actor, productor y recurrente colaborador de la cantante.

Con los móviles en alto

Dulce Navidad, Una vez en diciembre -de la película Anastasia-, o Santa Claus llegó a la ciudad fueron otros temas interpretados por la cantante. Aunque si hubo un momento emotivo ese fue a la hora de cantar el Hallelujah de Leonard Cohen, tema que el público coreó con los móviles en alto y la linterna encendida. Como guinda final del concierto, Ramos estrenó el single Ya es Navidad en Las Arenas, tema compuesto para el centro comercial. La gente cantó entusiasmada el karaoke de la pantalla gigante de la plaza.

Cuando el reloj rozaba ya las ocho de la tarde, Roberto Herrera volvió a tomar el protagonismo. Este dio paso a José Abraham Domínguez, presidente del Grupo HD, Andrés Rodríguez Pérez, consejero delegado del Grupo, Francisco Ramírez, gerente del centro comercial, Tomás Oliva, director del Carrefour Las Arenas, y Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.

Hidalgo lanzó un mensaje de «esperanza y con ganas de volver no solo a la normalidad, si no a un mundo mejor»

El gerente de Las Arenas, ante un público impaciente, especialmente los niños, lanzó un mensaje de paz, «ojalá que no haya más guerras en nuestro planeta»; al tiempo que aprovechó para resaltar la pista de hielo que estará disponible en el centro comercial o el tradicional Portal de Belén donado por San Juan de Dios.

Hidalgo fue el encargado de apretar el botón, «hasta que no vemos el árbol de Las Arenas parece que la Navidad no ha llegado a la ciudad». El alcalde lanzó un mensaje de «esperanza» y «con ganas de volver no solo a la normalidad, si no a un mundo mejor», además aprovechó para despedirse, puesto que recordó que esta serán sus últimas navidades al frente del Ayuntamiento capitalino.

Y se hizo la luz. El árbol gigante tomó protagonismo con sus ángeles y estrellas. Todas las bombillas del centro comercial se encendieron y los fuegos artificiales interrumpieron la noche. Miles de personas recibieron así la Navidad en Las Arenas y Alisios. Toca esperar unos días para que el alumbrado de Triana, Mesa y López o la plaza Santa Ana se encienda y las fiestas comiencen así oficialmente en la capital grancanaria.