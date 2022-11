Pedro Martín-Barrajón Morán: "El 60% de los jóvenes ha buscado información sobre cómo suicidarse"

¿Qué funciones cumple la Red Nacional de Psicólogos Prevención Suicidio PP81?

Es una red nacional que tiene presencia en casi todo el territorio español y desempeña distintas acciones. Hemos desarrollado un procedimiento de atención telefónico que se está exportando a diferentes comunidades autónomas a partir de ese servicio de primera atención del Ministerio y se está exportando a diferentes servicios del 112. Tengo entendido que se está desarrollando también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el 112 en Canarias.

¿Existen unas causas comunes por las que los jóvenes se suicidan?

Existen unos factores precipitantes muy marcados y muy bien documentados en la franja de la adolescencia donde son incapaces de proyectarse en el futuro. También existen estudios sobre la herencia de las conductas suicidas relacionadas con la impulsividad típica de esa edad. Sin embargo, algunos precipitantes frecuentes pueden ser la no aceptación de la propia homosexualidad, el inicio de una enfermedad mental, también el acoso escolar, cyberbullying, maltrato, abusos sexuales, violaciones, un embarazo prematuro, un desengaño amoroso, el entorno a través de las redes sociales o una separación traumática de los padres.

Las redes sociales producen problemas de autoestima...

Guarda cierta relación e incluso hay un estudio que indica que el 60% de jóvenes ha buscado en Internet información sobre cómo suicidarse pero no podemos demonizar las redes. Es verdad que durante la pandemia han tenido un impacto importante sobre la autoestima porque los adolescentes consultaban qué tenían que comer, el tipo de ejercicio que tenían que realizar para encontrar el cuerpo ideal y confundían su identidad digital con la propia, por lo que ha sido fuente de mucha frustración además de ser un nicho donde buscan información sobre las autolesiones.

La pandemia ha sido un facilitador de un problema que veníamos arrastrando desde hace años

¿El suicidio es genético?

Juega un papel más importante el entorno. Las tasas de suicidio entre los habitantes de zonas lluviosas es alta pero el triángulo de la muerte, es decir, donde más muertes por suicidio se producen en nuestro país está en Andalucía, donde llueve poco. En esa región hasta tres personas de la misma familia han llegado a ahorcarse en el mismo árbol, en la misma rama de un olivo. Por lo tanto, el aprendizaje, en ocasiones, adquiere una gran relevancia, en familias con personas que fallecieron por suicidio suele ser más frecuente que otros miembros también fallezcan por esta causa. Pero en mi opinión, juegan un papel más importante los determinantes.

¿La pandemia ha aumentado el número de casos?

La pandemia ha sido un facilitador de un problema que veníamos arrastrando desde hace años. Se han vertido información errónea sobre este tema porque en menores de 30 años ha habido incluso un decremento del número de fallecimientos pero hay que tomar esto con cautela porque es la principal causa de muerte en esta franja de edad, sin embargo, lo es porque el resto de fallecimientos dejaron de producirse al estar confinados. Es cierto que hay una franja de edad que es la de los 7 a los 14 años donde el número de suicidios se multiplicó de siete a 14 muertes por suicidio en el año 2020. Han aumentado exponencialmente el número de ingresos por autolesiones pero se venía fraguando porque desde el año 2000 casi se han cuadriplicado las hospitalizaciones.

¿El confinamiento ha afectado especialmente a los jóvenes?

La población infantojuvenil se ha visto especialmente afectada por la pandemia. Les hemos privado de sus recursos habituales de rodearse de amigos, de adultos de referencia porque no han podido ver a sus abuelo y han perdido a mucha gente, esa incertidumbre e incapacidad de proyectarse al futuro y ver cómo sus padres perdían el trabajo, han perdido el contacto con gente, se ha agudizado la soledad, se ha dispersado su red social que es un factor de protección, no han podido realizar deporte al aire libre que es una herramienta de afrontamiento a través de lo físico. La vida ha cambiado tal y cómo la conocían.

¿Por qué las autolesiones han aumentado tanto?

No conocíamos que eran tan frecuente las autolesiones en los menores de 12 años. El perfil mayoritario son chicas con la toma de medicamentos desde el año 2006 se han triplicado porque en ese año hubo 628 intentos y en el 2020 fueron 2.092. De esas autolesiones no siempre son la antesala del suicidio se sabe que el 60% de los adolescentes que se autolesionan al menos van a tener un intento de suicidio y un 55% van a tener varias tentativas.

¿Por qué en el período de 7 a 14 años ha aumentado el número de suicidios?

Es algo que valdría la pena investigar a través del método de la autopsia psicológica para determinar las causas concretas del fallecimiento pero que lamentablemente todavía no se ha popularizado en nuestro país. Es un procedimiento en el que se sondea a los familiares y allegados en los diferentes contextos sobre los últimos días y meses de la persona para intentar esclarecer las causas.

¿El suicidio adolescente es diferente al de un adulto?

Sí porque no hay tanta planificación y son muy impulsivos a diferencia de las personas mayores a partir de los 70 años, que esta es la franja de edad que ha sufrido un mayor aumento de casos de suicidio, ha sido un aumento del 20% en personas mayores. Los menores de cada 200 intentos uno lo consigue y sin embargo de los mayores de cada dos intentos una persona lo consigue. La diferencia es abismal porque la gente mayor lo planifica mejor, le dan menos publicidad al método, lo tienen más claro, usan más precauciones para no ser encontrados. Es verdad que hay un incremento exponencial de las autolesiones pero no de suicidio consumado. Ellos no le han encontrado un sentido todavía a la vida, tienen ese sentimiento de vacío que están muy presente en los jóvenes que ingresan por autolesión.