El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 20 facturas que debía a comunidades de vecinos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este martes pagar 20 cuotas que debía a diferentes comunidades de vecinos en las que tiene propiedades. El pleno extraordinario, convocado de manera urgente dado que esta es la última semana de plazo del año para hacer modificaciones a las cuentas municipales, dio el visto bueno a pagos por el valor de 14,37 millones, la mayor parte ligados a una sentencia de Emalsa y el resto corresponde a pagos pendientes por el mantenimiento de Vías y Obras y a una indemnización por un plan parcial en SietePalmas.

El coordinador de Economía y Hacienda, Antonio Ramón Balmaceda, explicó que estos 20 recibos entran dentro de un paquete de 187 facturas pendientes por un valor de de estos 157.914,56 euros. Las otras 167 corresponden a servicios prestados por Geursa en proyectos en los que colabora con Urbanismo. El Consistorio ha inyectado así liquidez proveniente de los remanentes municipales para pagar 20 recibos a comunidades en Las Rehoyas, Escaleritas, Hoya de la Plata y Schamann.

«Facturas de cinco euros»

La portavoz de los populares, Pepa Luzardo, tildó de «sangrante» que el Ayuntamiento no haya sido capaz de «pagar facturas de cinco euros». En este caso, se refería a la cuantía por el mes de enero de 2020 a una comunidad de vecinos situada en la calle Virgen de Begoña, en Las Rehoyas; a los que además se les debía otros 120 euros de la cuota anual de la comunidad de 2018 y 2019. La concejala subrayó también una derrama de 20 euros a una comunidad de Hoya de la Plata.

«Cuesta más este pleno, lo que le cuesta hacerlo al Ayuntamiento, que haber pagado estas facturas», denunció Luzardo. La portavoz del PP alertó, además, del caso del edificio de 59 viviendas de la reposición de Tamaraceite, «a día de hoy el Ayuntamiento no ha pagado ni un solo euro por los tres locales que tiene, quieren destinar lo que les paguen a comprar cámaras, pero no pueden hacerlo porque no les pagan».

«Somos malos vecinos», afirmó por su parte el edil de CC, David Suárez. Además, tildó de «mala praxis» al grupo de gobierno por «encargar informes a empresas externas». Los ediles del tripartito, por su parte, prefirieron no pronunciarse.