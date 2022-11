Doce negocios situadas en el entorno de la playa de Las Canteras se han comprometido a reducir la huella de carbono que generan por su actividad, así como a compensar la que ya han emitido. La iniciativa, impulsada por la concejalía de Ciudad de Mar, busca que tanto las empresas como los ciudadanos contribuyan a lograr un litoral más sostenible y de este modo ayudar a frenar el cambio climático. Entre los comercios que han aceptado este compromiso, que es voluntario, figuran hoteles y empresas de ocio y tiempo libre, entre otros.

Dichas empresas y otras dos más han firmado además una carta de compromiso -Empresa Sostenible de Las Canteras- en la que han acordado evitar productos de plástico y de un solo uso en sus negocios; dedicar el 3% del tiempo de actividad empresarial a acciones de concienciación con sus clientes y proveedores; a fomentar el uso de cremas solares y otros productos cosméticos y de cuidado de la piel sostenibles entre sus clientes; a priorizar la colaboración con empresas locales; a implantar una correcta gestión de residuos y optimizar el consumo energético, así como favorecer la conservación y valorización del entorno natural, entre otras acciones.

La iniciativa forma parte del proyecto Las Canteras Sostenible, uno de los ejes de trabajo de la concejalía de Ciudad de Mar que dirige José Eduardo Ramírez para los próximos años y que tiene como objetivo reducir de manera progresiva la huella de carbono que se genera en el entorno de las playas de la ciudad en un 60% en 2030. Dicha idea ya se recoge en la nueva ordenanza de playas, paseos marítimos y litoral del municipio, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 30 diciembre de 2021.

El proyecto, cuyos primeros resultados se divulgaron ayer en una rueda de prensa en el hotel Aloe Canteras, arrancó en el mes de mayo y ha contado con la ayuda de Oceanográfica, una empresa dedicada a la educación, divulgación y asesoramiento de acciones que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental. El trabajo de Oceanografía ha consistido en contactar y concienciar a las empresas sobre lo que significa el cambio climático, cómo pueden contribuir a mejorarlo o al menos a no empeorarlo teniendo en cuenta la actividad que realizan, y asesorarlas y acompañarlas en la inscripción del Registro del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que desde 2014 recoge los esfuerzos que realizan empresas, instituciones y organizaciones en esta materia en la materia en base a unos criterios de medición. Desde que se puso en marcha y hasta el pasado año se han inscrito más de 6.100 empresas en nuestro país que reciben un sello de certificación con el que visibilizar su compromiso medioambiental de cara al público.

El mensaje ha calado por el momento en doce empresas del entorno de Las Canteras: LivingSea y Oceanográfica, que han concluido el proceso de inscripción en el Registro del Ministerio de Transición Ecológica después de un chequeo de la administración pública de que cumplen con los requisitos; el Hotel Aloe Canteras, Ocean Side y Mojo Surf, que están pendientes de la resolución del ministerio; y Brisa School, Salitre Sport, Real Club Victoria, Surf Canaries y el Hotel Cristina, que tienen la solicitud en proceso. La consultora del proyecto, Cristina Fernández, apuntó este martes que “las empresas ApPROBA Tenis Playa y Gran Canaria Sans Lizards, han entrado en el proceso, pero su huella de carbono en la playa es mínima, prácticamente no existe” por el tipo de actividad que realizan. Sin embargo queda mucho por hacer. Pese a que se contactó durante el proyecto con 81 restaurantes del entorno de Las Canteras, ninguno quiso adherirse a este compromiso.

Uno de los establecimientos que sí se ha comprometido es el hotel Aloe Canteras. Su directora María Rivera Rodríguez comentó vía telefónica que llevan trabajando desde hace un año, primero de la mano de la Cámara de Comercio y ahora con el Ayuntamiento, en tomar medidas "más sostenibles" con el medio ambiente. Empezando por la medición y certificación de su huella de Carbono pero también en reducir el consumo de luz y agua, así como disminuir la contaminación incluso en la extinción de medida contraincendios. De momento han cambiado la bomba de calor en el establecimiento y estudian instalar placas solares o fotovoltaicas. Rivera apuntó que cualquier medida que se tome requiere "una inversión importante para los establecimientos por pequeña que sea pero hay que pensar en el futuro y comprometerse con el entorno en el que se trabaja más allá de el turismo de sol y playa". "Esperamos que todo este esfuerzo lo valore el cliente. Somos un hotel de tres estrellas de capital canario y no podemos competir con otros establecimientos pero si que tenemos un compromiso con la isla y con el modelo de sostenibilidad que queremos", añadió, al mismo tiempo que solicitó más ayudas administrativas a este respecto para que el compromiso sea más fácil de llevar a cabo.

Cristina Fernández, de Oceanográfica, señaló, por su parte, que las empresas de ocio y deporte al aire libre, así como los hoteles no tienen dificultad en adherirse a esta iniciativa porque entienden que la sostenibilidad de Las Canteras es fundamental para seguir funcionando. "Dependiendo de la filosofía de la empresa están más o menos implicados en la reducción de la huella de carbono", dijo la asesora, que añadió que el Ayuntamiento está haciendo un "gran esfuerzo" en que Las Palmas de Gran Canaria sea "un destino sostenible" desde diferentes ámbitos y que a medio plazo las empresas y organismos tendrán que sumarse a la iniciativa. "Si no se suman a esta corriente quedarán en evidencia frente a sus clientes" porque cada vez los ciudadanos están más implicados con el medio ambiente. En este sentido, indicó que aunque los resultados de la última Cumbre del Clima, que acaba de terminar en Egipto, "no ha ofrecido resultados muy boyantes" en cuanto a compromisos institucionales para frenar el cambio climático, si ha puesto de manifiesto el compromiso de los ciudadanos. "Un estudio ha puesto de manifiesto que el 80% de los españoles están muy sensibilizados con los problemas medioambientales y en cómo contribuir desde su entorno a no empeorarlo. Y eso ya es un dato muy relevante a tener en cuenta", puntualizó.

El concejal José Eduardo Ramírez felicitó a las empresas que, de manera voluntaria, han participado en la iniciativa y apuntó que desde Ciudad de Mar continuarán impulsando medidas en este camino. "Tenemos la obligación de actuar y reducir la huella de carbono con medidas concretas que sean fácilmente percibidas, tanto por los ciudadanos, como por nuestros visitantes. Se trata de un trabajo de todos, las instituciones públicas, la sociedad civil y las empresas", declaró.