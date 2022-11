Las aulas más revolucionarias

La alegría queda plasmada en los rostros de las setenta personas reunidas esta mañana en el Paseo de Las Canteras, tras volver a ver las caras de los profesores y compañeros con los que compartieron su adolescencia. Son las primeras promociones del instituto Alonso Quesada, que vivieron desde 1967 y 1968 los últimos resquicios de la dictadura y los comienzos de la democracia. Ellos estrenaron el pasar por la selectividad y experimentaron cómo era estar en el punto de mira por parte de la policía, que acudía con frecuencia a las puertas del centro con la frase de: «en este instituto hay una célula comunista».

No obstante, el conflicto político nunca llegó a traspasar las puertas, pues en las aulas y pasillos del Alonso Quesada la alegría era la nota imperante. Algunos, como Pepe Cruz, sacaban la guitarra y empezaban a cantar, reuniendo un corro a su alrededor. Otros decidían acudir a los foros de cine, que mostraba películas que nunca llegaron a proyectarse en los distintos puntos de la ciudad y donde aprendieron a leer el lenguaje audiovisual. Otros estrechaban lazos en las prácticas de fútbol, voleibol, baloncesto o atletismo, desarrollando una pasión por el deporte que llevó a algunos a continuar por ese camino. «La juventud es el futuro del país y eso no lo entendía el régimen», hizo énfasis Pedro Pablo Machín, antiguo profesor de educación física en el instituto.

La prueba de que esas aulas tenían algo más que las distinguía de la enseñanza que ofrecían otros institutos de la ciudad queda reflejada en la figura de su directora, Carmen Díaz. En una época en la que aún existían muy pocas mujeres dando clases, ella tomó las riendas de un centro masculino como el Alonso Quesada e, ignorando presiones externas, abrió las puertas a todos los alumnos, sin importar las asignaturas pendientes que tuvieran, mientras que la mayoría de institutos no admitía a los adolescentes que arrastraran más de dos materias.

Las diferencias con la administración la persiguieron hasta que se vio obligada a pedir un traslado en 1979. «El mayor disgusto se lo llevaron los padres de los alumnos», explicó a sus 90 años. Reunida otra vez con sus antiguos pupilos, sentenció que este reencuentro le había «cambiado la vida».

La iniciativa de retomar el contacto después de tanto tiempo nació de la mano de cinco antiguos estudiantes: Luis Morales, Ezequiel Valencia, José Manuel Verona, Carlos Santana y Juan Ramón Torres. El 15 de septiembre de 2021 se reunieron entre ellos y recordaron aquellos años, con un sentimiento de nostalgia que despertó la necesidad de volver a ver al resto de antiguos compañeros. A partir de ahí, Morales creó un grupo en el que fue reuniendo a los estudiantes y profesores de las dos primeras promociones, después de contactarles a través de las redes sociales. «Hay algunos que al principio no se animan, pero después de insistirles un poco casi siempre deciden entrar y, una vez dentro, nadie se arrepiente», afirmó.

La primera vez que se vieron las caras después de cincuenta años fue el 25 de marzo de este año, en una comida que consiguió reunir a 57 estudiantes y profesores. En los últimos meses han retomado el contacto, sobre todo a través del grupo de WhatsApp, en el que cada vez que uno de ellos cumple años empiezan a sonar las notificaciones, con una felicitación acompañada con su foto y con una canción que Pepe Cruz compuso específicamente para estas ocasiones. Además, cada dos meses se reúnen en grupos más pequeños para tomar un desayuno inglés y disfrutar como antes junto a la guitarra.

El reencuentro que tuvo lugar esta mañana logró reunir a 70 personas, que vinieron incluso desde otras islas con el fin de volver a verse y entre ellos recordaron multitud de anécdotas. Nada más llegar, algunos de los estudiantes le sacaban a la luz a Machín cómo en las clases de atletismo que dedicaban a correr por la zona de la Feria utilizaba una moto vespa para pillar a los que recortaban un kilómetro de recorrido utilizando un pasadizo ubicado frente a La Ballena.

«Tenía mucha confianza con los alumnos, los entendía y hacíamos todos los fines de semana actividades con otros centros», aclaró el profesor retirado. Durante el tiempo en el que estuvo dando clases, la directora convirtió el centro en uno de los primeros en añadir duchas y vestuarios. «Era un instituto de extrarradio, al que no llegaban ni las líneas de guagua», aclaró el profesor ya retirado.

Hoy fue la ocasión perfecta para disfrutar de una comida todos juntos, que no estuvo carente de discursos, de melodías y de recordar una época que marcó la vida de todos ellos. «Aquí hay hombres hechos y derechos, pero los he visto juntos esta tarde y me ha parecido que el alma de los niños ha vuelto a resurgir y ha regresado a aquellos días», concluyó la antigua directora.