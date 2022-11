La receta para una buena canción

No existe una receta mágica para el estrellato en el mundo de la música pero para el productor Armando David Martínez lo que más se le parece es el trabajo constante. Así se lo ha hecho saber a los cuatro jóvenes que han asistido al taller de Producción Musical organizado por el área de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo del curso, que consta de tres sesiones es ofrecer las herramientas necesarias a los participantes para conocer el mundo de las compañías musicales y la forma de autoproducirse sus propias maquetas para presentar a discográficas y productores.

"Nunca tuve la oportunidad cuando era joven de que alguien me explicara y me diera indicaciones por eso me gusta dar este tipo de talleres, ya que muchos nos dedicamos a la música pero nos desentendemos de cómo funciona la empresa y cómo conectamos esta parte musical con la industria para poder hacer de esto nuestra manera de vivir", indica Martínez que tiene una experiencia de 20 años en el mundillo musical.

Los jóvenes que asistieron a esta actividad son amantes de la música. Algunos sueñan con ser cantantes, otros con trabajar en una empresa musical y para otros es un pasatiempo. "Me gustaría poder dedicarme a la música, si fuera especialmente como cantante o compositora aunque no descarto que sea como productora o al menos estar dentro de la industria", comenta Noemi Mederos.

El salto al estrellato de artistas canarios como Quevedo da esperanzas a los sueños de los jóvenes

En cambio, para Neizan Santana la música es parte de su día a día pero no quiere dedicarse profesionalmente a ella. "Aunque no me quiero dedicar a esto sí que quiero estar enterado y conocer cómo funcionan las cosas", explica el joven.

Los músicos canarios están en los últimos años alcanzado el estrellato y avanzando posiciones en el top de las listas musicales hasta los primeros puestos. Es el caso de Quevedo, Cruz Cafuné, Ptazeta, entre otros artistas jóvenes que desde las Islas han conseguido derribar las fronteras de la insularidad que hace años podían convertirse en un impedimento para triunfar en una industria donde muchos lo intentan y pocos llegan a lo más alto.

"Quizás de nuestros talleres puede salir un nuevo Efecto Pasillo o Quevedo pero para eso hay que darles un empujón para que ellos muestren el talento y de ahí salen cosas espectaculares", indica la concejala del área de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor. "De las diferentes acciones musicales que hemos ido fomentando siempre destacan que agradecen la oportunidad que se les da", añade.

"Antes todo el mundo iba a Madrid pero ahora muchos productores salen a buscar nuevos talentos y Canarias está cada vez más en auge, por lo que es interesante poder tener la oportunidad de estar en un bar y que alguien te escuche", asegura Noemi Mederos. "Y ahora contamos con la facilidad de las redes sociales en las que un vídeo se puede hacer viral", añade Stefy Rodríguez.

Los participantes reproducen las canciones de creación propia para recibir críticas constructivas

"Las redes sociales han cambiado el mundo musical porque hay mucha gente que tiene su estudio en casa y explota su creatividad, es cierto que ha cambiado la forma de entender la música porque ahora es más instantánea", comenta el profesor. "Pero una cosa no lleva a la otra porque aunque tengas una manera de publicitarte no significa que te vayas a convertir en famoso, hay otros intereses atrás de las empresas y un algoritmo que funciona diferente", añade.

Martínez siempre intenta poner los pies sobre la tierra de los alumnos que pasan por el taller: "Algunos compañeros de profesión creen que al conseguir una discográfica ya está todo hecho y esto es mucho trabajo, es necesario quitarse los egos, tener la conciencia centrada de lo que quieres hacer con tu futuro".

Durante las horas que duró el curso algunos de los participantes reprodujeron sus propias canciones mientras el resto de sus compañeros y el profesor escuchaban atentamente para después abrir un debate para verter opiniones constructivas.

Un repertorio de sentimientos

En primer lugar fue el turno de Noemi Mederos que enseñó dos canciones propias. Sus compañeros tuvieron una clara favorita, la balada en la que cantaba con una guitarra de fondo y termina con el aplauso general.

El profesor tras escuchar la voz de la joven le pregunta cuál es su propósito en la música. Medero lo tiene claro: "Es una parte de mi que siempre va a estar ahí y si no la exploto no me siento realizada", asegura la chica.

Luego fue el turno de Stefy Rodriguez que mostró tres canciones propias. La última de ellas explicó que la escribió basándose en su experiencia de voluntariado en la asociación Pequeño Valiente, que trabaja con menores afectados por problemas oncológicos. En el segundo caso, -el más acogido por el público- el tema es una ruptura amorosa. "Éramos como el Titanic, destinados a navegar finalmente hundidos en el fondo del mar", canta la joven y sus compañeros alaban la belleza de la letra. "Quiero que la gente se identifique con lo que cuento en mis canciones", comenta al finalizar la reproducción. "A lo mejor al resto le parece una tontería pero he avanzado un montón porque antes me escondía en mi habitación para cantar y ahora escucho mis canciones con más gente", explica Rodríguez que ha conseguido vencer la timidez.

La joven Anabel Martín señala que el taller la he servido para ampliar los conocimientos y mejorar sus producciones que realiza en su tiempo libre. "Te siente orgullosos de ti misma", indica la joven.

"Sus composiciones son sus pensamientos, es lo que tienen ahí dentro que en muchas ocasiones no saben cómo sacarlo", apunta la edil Campoamor. Durante el taller los jóvenes expresan sus sentimientos a través de sus canciones y explican cómo surgieron esas letras. La compositora Sara Cruz que acompañó la edición del taller indica que lo más mágico de las letras de las canciones es que un mismo mensaje se puede escribir de forma diferente en dependencia del público al que se dirija el cantante. "Puedes decir ‘me rompiste el corazón’, ‘me rompiste el cora’ o ‘me desgarraste la piel’ y todas son formas válidas", explica Cruz.

El profesor Armando Martínez les aconseja disponer de un estudio en casa con herramientas gratuitas y baratas para poder empezar a hacer maquetas para poder presentar a los productores y trazar un camino para empezar en la industria. Los jóvenes tras finalizar el taller agradecen la información que solo se conoce si se está dentro de la industria y que gracias a este tipo de iniciativas pueden acercarse. "Siempre que tenga la oportunidad en la música lo intentaré porque me llena el alma", resume Noemi Mederos.