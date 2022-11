Distintos ciudadanos y vecinos de la playa de Las Alcaravaneras han denunciado en las últimas semanas la presencia de una acampada ilegal en el citado arenal de Las Palmas de Gran Canaria.

“Cada vez la situación es un poquito más insostenible. Por llamarlo de alguna manera”, cuenta Chema, un asiduo a este playa de la capital grancanaria a los micrófonos de la Cadena COPE Canarias. Y es que hasta 60 tiendas de campaña han estado ocupando este espacio durante varios días. Esta situación, entre otras cosas, ha provocado un olor insoportable en la zona.

En la mañana de este martes, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tuvieron que desalojar la zona.

“Genera una sensación de inseguridad. Más que nada porque muchas veces, molestan a las niñas después de su entrenamiento, sobre todo porque beben. Llegar por la mañana y encontrarte 50 o 60 casetas no es agradable para nadie, porque según normativa no debería estar permitido”, añade.

“Cada invierno ocurre lo mismo, pero este año en espacial ha sido más grave. Siempre que llega la temporada de invierno, la regata ARC, el Womad, atrae a gente de fuera que pernocta en la playa de las Alcaravaneras hay de todas las nacionalidades y personas: canarios, magrebíes, colombianos...Todo tipo de personas”, agrega.

“Además, siempre por la noche que es uno de los motivos, por los que pernoctan ahí, llega una ONG que les lleva ahí comida, ropa etc. También tienen un balneario donde por la mañana se pueden asear y dentro de esta situación, que es de calle, están cómodos”, asegura.

“Los olores sobre todo se perciben en las esquinas de los muros. Esto ocurre por ser una zona con poca visibilidad por la noche. Ellos hacen sus necesidades ahí y el olor es insoportable”, indica.

“El primer impactado soy yo, nunca había visto esta cantidad de tiendas de campañas. Siempre ha habido personas que pernoctan aquí, hay gente incluso que lleva años viviendo ahí continuamente, pero lo que vimos estas últimas semanas ha sido exagerado”. Ya te digo que he visto ente 50 y 60 casetas pegadas a la zona del Muelle Deportivo. no lo habíamos visto nunca”, puntualiza.

“Estos últimos días, si es verdad, que se les ve pasar un poco más, pero no sé cuál es la capacidad de acción que tiene, porque si es cierto que esta playa está un poco en el limbo. No se sabe si es competencia del consistorio capitalino, si es Autoridad Portuaria o si se debe hacer cargo la concejalía del mar. Está en un limbo”, matiza.

“Espera que se solvente cuanto antes. A nivel personal he hablado con el ayuntamiento, con algún concejal incluso hemos sacado alguna nota... pero la solución nunca llega y no es lo más ideal para nadie. Al final aquí vienen muchos niños que hacen deporte y muchos usuarios que no pueden disfrutar de la playa en las condiciones que deberían”, concluye.