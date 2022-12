La tarea pendiente de la accesibilidad en Las Palmas de Gran Canaria

"Queda muchísimo por hacer y el gran problema es que no existe una estrategia o un plan de accesibilidad y por tanto se van haciendo cosas pero no tienen ningún hilo conductor ni se sabe dónde priorizar", explica el presidente de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz. Los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad coinciden en que queda mucho trabajo para conseguir que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad accesible.

"Espero que todas las ganas que han puesto para la Metroguagua también se pongan para hacer la ciudad más accesible para las personas con discapacidad", indica Yolanda Lozano, miembro de la junta directiva de la Asociación de enfermedades neuromusculares de Canarias (Asenecan). "Yo vivo en Guanarteme y las aceras son algo horrible, ya no solo para las personas con discapacidad física porque no hay rebajes sino también para una persona ciega, por ejemplo, porque las alcantarillas de las aceras sobresalen yo me he tropezado y me he caído y estuve un mes con la muñeca mala", asegura Lozano.

Como estas hay otras tantas deficiencias de la capital que se convierten en barreras para la convivencia de las personas con alguna discapacidad física o mental. Los semáforos con sonido para personas ciegas o adaptar las aplicaciones oficiales para que sean accesibles para todos, en el caso de Las Canteras las personas ciegas deben sortear los obstáculos que son las terrazas dispuestas de forma desorganizada y en el parque de Santa Catalina al ser un espacio tan grande y no contar con suelo táctil como el que se puede encontrar en los pasos de peatones, para las personas con discapacidad visual es más fácil perderse. "Son lugares emblemáticos que no podemos disfrutar todos por igual", lamenta Déniz.

El Consejo Sectorial de la Discapacidad celebra su primer pleno tras su reciente creación

"En el transporte público si montan dos sillas de ruedas una tercera no puede subir, si van tres juntos tienen que montar en la siguiente guagua", indica Lozano. "Conozco personas que utilizan el scooter porque lo necesitan, al fin y al cabo son sus piernas y no les dejan entrar en las guaguas, son cosas que hay que ir trabajando", añade. Para Lozano es necesario incidir en crear una ciudad más accesible sobre todo para los más jóvenes que conviven desde hace menos tiempo con una discapacidad y se deben enfrentar a ver su vida social limitada al no poder realizar la mayoría de actividades que sí hacen los compañeros de su quinta «Los que ya tenemos una edad lo llevamos de otra manera pero para la juventud esa barrera les cuesta mucho más asimilarla», asegura.

Ocio para unos cuantos

Disfrutar de la cultura y el ocio sigue siendo un impedimento para muchos. Acceder a los portales para comprar las entradas de forma online al no estar adaptados para personas ciegas es complicado y en el caso de los cines y otros espacios culturales si no están gestionados por la administración pública no suelen disponer de espacios para personas con discapacidad física. Para las personas con discapacidad intelectual en el ámbito del ocio se ha avanzado muy poco. "En el tema de la accesibilidad cognitiva no hay hecho prácticamente nada, por ejemplo, los pictogramas para que las personas con discapacidad intelectual puedan entender los mensajes o la lectura fácil en los carteles", explica Déniz.

Para Lozano es fundamental la concienciación de la sociedad para conseguir no solo la accesibilidad sino también el respeto a las iniciativas que se promuevan para conseguir ese objetivo. "Tiene que haber una educación en la ciudadanía porque hay un rebaje en una acera y alguien planta un coche delante, no puede haber un policía en cada esquina porque no es lógico entonces tiene que haber una concienciación ciudadana y que la gente se ponga en el lugar de la persona que tiene esa discapacidad y ya no te hablo solo de eso sino también de que te aparquen en una zona para movilidad reducida o mil cosas pero para eso hay que empezar desde abajo, desde el colegio porque parece que si no tienen una discapacidad no va con ellos", apunta Lozano. Para Déniz no es el principal problema, ya que considera que cada vez más se ve la discapacidad de una forma más amable.

Para las personas con discapacidad auditiva, el intérprete de signos Héctor Campos de la Asociación de Personas Sordas de La Provincia de Las Palmas, considera que la principal barrera es obtener información de las citas médicas. El Servicio Canario de Salud (SCS) realiza llamadas telefónicas para informar sobre las citas médicas a los pacientes y las personas sordas deben dar el número de algún allegado o de la asociación para recibir la llamada en detrimento de su privacidad. "Pensamos que con el Covid-19 que impulsó la digitalización sería un avance pero no ha sido así durante las restricciones en algunas ocasiones no dejaban entrar a los intérpretes a la consulta con la persona con discapacidad", denuncia Campos.

"Es frustrante, queremos ir poco a poco quitando los impedimentos", aclara Yolanda Lozano. Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha constituido a través de la concejalía de Participación Ciudadana el Consejo Sectorial de la Discapacidad para ofrecer un espacio donde representantes de todas las discapacidades físicas y mentales puedan presentar propuestas para mejorar la accesibilidad de la ciudad. El primer pleno se celebró el 29 de noviembre donde se presentaron las conclusiones del Diagnóstico de la discapacidad en el Municipio que ha realizado por primera vez el Consistorio.

El objetivo es elaborar posteriormente un Plan municipal de Atención a la Discapacidad. "Las entidades con discapacidad lo que buscamos en este consejo es conseguir una mayor accesibilidad para todos", indica Lozano. Por su parte, Miguel Déniz explica que solicitaron al Ayuntamiento capitalino un diagnóstico del trabajo de cada concejalía en materia de discapacidad. "Es importante que ellos mismo sean conscientes de lo que están haciendo respecto a este tema", considera Déniz.