La falta de chóferes agrava la escasez de taxis por las noches y festivos

La falta de chóferes está agravando la escasez de taxis por las noches y en días festivos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria. La sensación de inseguridad y la falta de regulación son otros motivos que según el sector están empeorando la situación que se lleva viviendo desde que se suprimieran toques de queda y restricciones por la pandemia, especialmente en el ocio nocturno. Los taxistas instan al Ayuntamiento a convocar exámenes habilitantes para nuevos conductores y a incrementar las tarifas especiales a modo de incentivo.

Coger un taxi a partir de las diez de la noche se ha convertido en una tarea cuanto menos complicada en la capital grancanaria, sobre todo de madrugada, cuando la gente regresa a casa al salir de bares y discotecas. «Un auténtico calvario», denuncian algunos usuarios, «se te quitan las ganas de salir de fiesta». Las paradas en las zonas de ocio nocturno lucen ahora vacías a diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia. A la hora de cierre de los centros comerciales se está produciendo una situación similar.

Peleas o que les tiren piedras son algunos de los problemas que se encuentran de madrugada

«Muchos taxistas están optando por no tener chóferes, porque no encuentran», indica el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Jean Charles Chabot; «ahora mismo hay muchos asalariados que dicen que cuando llegan a una cantidad razonable no trabajan más, pasan de tener problemas de altas horas de la noche y encima no hay incentivos para hacerlo». Y es que no se convocan

Chabot denuncia que entre el colectivo del taxi existe una sensación de inseguridad por las noches que les ha desincentivado a salir a trabajar. «A las tres o cuatro de la mañana cuando sale la gente de copas, de los bares y discotecas, puedo ganar lo mismo que en más horas por el día pero me voy a comer todos los problemas», señala. Peleas, malas formas y contestaciones, borrachos o que les tiren piedras son algunos de los inconvenientes con los que se encuentran.

Para paliar esta situación, aboga por subir las tarifas especiales. «Se trataría de un incentivo, el suplemento ahora son 60 céntimos, se podría elevar a un euro. No es mucha diferencia pero alguno se lo pensará», afirma Chabot. La última vez que el sector del taxi aplicó una actualización de las tarifas en la capital grancanaria fue en 2018, cuando pasó a aplicarse la tarifa urbana a todo el municipio -incluidas las zonas periféricas-, al mismo tiempo que se incrementó la subida de bandera para compensar el cambio.

Precio del combustible

El sector se ha visto especialmente afectado por el fuerte incremento en el precio de los combustibles y la alta inflación del último año. Una situación que no se ha visto, a su juicio, compensada con una alza de las tarifas, que han permanecido congeladas. «El que sale de copas va a pagar la subida, peor sería como pasó ya en un concierto de Siete Palmas y hubo gente que esperó hasta tres horas en la calle», aclara Chabot.

«Todo ha subido y la recaudación no da para poner un chófer», apunta por su parte el presidente de Autaxi, Ramón Almeida, «la solución pasa por hacer un poco más rentable el trabajo de noche, hacerlo más atractivo; ahora no es rentable, a las ocho de la tarde hacen el día, lo suficiente, y se retiran».

En su caso, achaca la situación también a la falta de regulación del sector. Propone, por ejemplo, «parar un día de lunes a jueves, eso te obligaría a trabajar los fines de semana». Chabot en cambio precisa que esta medida no sería beneficiosa, «al fin y al cabo somos autónomos, la mayoría dirá que no a algo parecido a lo que ha hecho Telde». La ciudad de los faicanes ha iniciado este mes una experiencia piloto de tal manera que los taxistas no desatiendan el casco urbano y no se concentren solo en el aeropuerto.

Los taxistas en la capital grancanaria llevan varios años divididos entre quienes están a favor o en contra de establecer un día libre a la semana. La concejalía de Movilidad, que dirige José Eduardo Ramírez, y las asociaciones mayoritarias llegaron a un acuerdo a finales de noviembre. El pacto permite seguir con la tramitación de la nueva ordenanza y se especificará en la misma que la activación del día libre solo será a petición del sector en la Mesa del Taxi y que además deberá ser ratificado por los taxistas en votación.

El Ayuntamiento espera abordar este acuerdo en la próxima Mesa del Taxi y además valorar otras cuestiones que el colectivo le ha trasladado al concejal en reuniones previas. Entre otras, destacan precisamente la necesidad de adelantar los exámenes habilitantes para poder formar a nuevos conductores de taxis -una de las principales demandas, por lo que están acelerando ya el proceso de la próxima convocatoria- y la actualización de las tarifas.