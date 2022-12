La demanda de información sobre el bono gratis abruma a los guagüeros

La interrogación constante a la que se están acostumbrando los conductores es cómo funcionará el procedimiento de las guaguas gratis, algunos pasajeros incluso preguntan con incredulidad si la medida será realmente puesta en marcha. Los guagüeros, que son los profesionales más cercanos a los usuarios han tenido que dar la misma explicación una y otra vez, es decir, solo los pasajeros frecuentes con algún abono mensual o multiviaje tendrán opción al descuento.

Los conductores de Guaguas Municipales confiesan que muchas personas piensan que la ayuda ya está en marcha y entran sin abonar el viaje. "El otro día me entra un chico sin abonar el viaje con la excusa de que ahora el bono es gratis y por mucho que se lo explicara no quería pagar", indica un chofer en su momento de descanso.

A partir del próximo año para viajar gratis en el transporte público será necesario contar con un bono residente en cualquiera de sus modalidades, es decir, joven, normal o sénior y utilizarlo durante quince veces al mes. Aunque sea gratuito será necesario seguir contando con el bono, que si la persona extravía u olvida tendrá que pagar el viaje al subir al vehículo.

"Al final para subir hay que tener un seguro de vida que se materializa cuando pagas el peaje, por lo que no podemos dejar que entre cualquiera sin ningún control", explica Jacinto Ortega, conductor de guaguas de Global, quien señala que muchos pasajeros pensaban que podrían entrar sin necesidad de abonar el viaje. "La mitad de las personas no saben que la guagua no es lo que sale gratis sino el bono", apunta Sergio Báez, también conductor de Global.

"Estamos sufriendo en nuestras propias carnes el descuento de las guaguas", resume Jacinto Ortega, quien atesora una experiencia de dieciocho años al volante y no había visto nunca tanta afluencia. El conductor asegura que los usuarios le han confesado que preferían cuando el bono costaba 35 euros antes de la subvención de la mitad de su precio porque "muchas veces tienen que viajar de pie o esperar a la siguiente guagua porque están llenas". Ortega opina que la rebaja no ha conseguido reducir la afluencia de tráfico rodado en las vías grancanarias e incluso añade que está siendo perjudicial para los trabajadores que usan diariamente el transporte público: "Ahora suben jubilados y jóvenes".

Los conductores de Global aseguran que con la rebaja muchas personas usan el transporte para viajes cortos que se podrían hacer caminando como es el caso de los usuarios que suben en Buenos Aires y se bajan en San Telmo. "Luego el problema es del chofer", lamenta Ortega, que señala que los pasajeros se quejan ante ellos por no poder recogerlos en las paradas al sobrepasar el aforo.

Insultos y reclamaciones

Los insultos o las reclamaciones son su pan del día a día. La tensión generada por estos problemas ha complicado el trabajo de los conductores. Muchos de ellos están "con bajas por ansiedad debido a la presión a la que se ven sometidos últimamente con el aumento de pasajeros por la rebaja de los bonos", cuenta Ortega.

Desde el 1 de septiembre, el precio de los bonos de guagua en Canarias se redujo en un 50%, una medida que el Gobierno de España propuso para paliar la inflación producida por la crisis energética y la guerra de Ucrania. Los conductores están temerosos de que la gratuidad total de los abonos mensuales u otros títulos multiviaje, que entrará en vigor a partir del próximo año, termine por colapsar el servicio de transportes. "A partir del primero de enero esto será un caos", incide Ortega, basándose en su propia experiencia. "En Playa del Inglés, el otro día uno se me plantó delante de la guagua y decía que no se quitaba hasta que lo recogiera", detalla.