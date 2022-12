La decimoséptima edición del Belén de Arena de Las Canteras, dedicada a la búsqueda insistente de la paz y a la juventud, ha rendido este miércoles homenaje a todos los jóvenes del mundo para ponerles en valor y recordar tanto el papel que desempeñan en la sociedad actual como su importancia de cara al futuro.

En el emotivo reconocimiento celebrado hoy han participado los organizadores del Belén de Arena, Miguel Rodríguez y Aday Rodríguez, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y una treintena de jóvenes en representación de diferentes municipios de la Isla.

“Necesitamos seguir creyendo y sintiéndonos en la pertenencia de un trabajo con el Arte en espacios abiertos para un futuro más bello en Canarias”, destacó el organizador del Belén, Miguel Rodríguez, tras citar al científico americano Kevin Kelly, recordando que la sociedad actual “está atascada en un fugaz presente, en un tiempo sin perspectiva generacional”. Es por ello que la 17 edición de este tradicional nacimiento, imagen de la Navidad en Gran Canaria, está dedicada a la juventud y a su necesaria implicación en todos los escenarios para avanzar hacia “sociedades más sensibles”.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, recorrió el Belén junto a los jóvenes protagonistas de la jornada y recordó que “queda mucho por hacer” de cara al futuro a pesar de los avances en innovación, conocimiento, economía azul y circular y digitalización que ha experimentado la isla en los últimos años. “En estos momentos de incertidumbre para los jóvenes es importante no rendirnos y no perder la ilusión; hay que generar oportunidades y esperanza para la juventud, actuar y no quedarnos con los brazos cruzados”, destacó.

Unos treinta jóvenes han tomado la palabra este miércoles en la zona de La Puntilla para hablar sobre cómo vislumbran el futuro desde su punto de vista, en especial a través de los terrenos de la cultura y el arte en nuestras islas, así como para visualizar lo que hacen y recordar que ellos deberán tomar el testigo en todos los campos del saber y todos los campos sociales. Además, se les ha hecho entrega de un diploma por su participación en esta edición del Belén, en la que también se ha implicado a los más jóvenes tanto con la visita de diferentes colegios a las nueve escenas navideñas que componen el Nacimiento, como con la colaboración del alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria a través de diferentes talleres de modelado de arena celebrados esta semana.

Horario del Belén de Arena

El Belén de Arena de Las Canteras ha recibido ya, en apenas doce días desde su apertura al público el pasado viernes 2 de diciembre, a más de 30.000 personas. Los visitantes han recorrido las escenas del Nacimiento, los pastores, la acequia, las fuentes, los Reyes Magos, los pastores y los pescadores, además de las destacadas obras de Las Lavanderas -un diseño del artista canario Pedro de Guezala-, la estampa de La Rama de Agaete diseñada por Félix Reyes y el Ángel de las Dunas de Pepe Dámaso. Han sido nueve artistas, todos de diferentes nacionalidades, los encargados de esculpir un año más una postal navideña única en el mundo en una superficie de 2.800 metros cuadrados y dos mil toneladas de arena.

El Belén de Arena de Las Canteras mantiene sus puertas al público todos los días de 10:00 a 22:00 horas; mientras que los días 24 y 31 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023 el horario de apertura será hasta las 20:00 horas. La entrada es libre y gratuita y, como es habitual, las donaciones recaudadas hasta el día de su cierre, el domingo 9 de enero de 2023, se destinarán a los comedores sociales de la capital grancanaria.

El Belén de Arena está organizado por Go Beyond SL cuenta con la colaboración de Turismo LPA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de Turismo de Gran Canaria, la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Cultura del Cabildo, además del apoyo de la Fundación “La Caixa”, a través de CaixaBank, del Grupo Ybarra, Canarias Getaway, Mas24 Ingeniería y Fred Olsen.