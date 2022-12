La deuda que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene con Fomento Construcciones y Contratas, Medio Ambiente SAU (FCC) deja sin paga extra a unos 300 trabajadores del servicio de recogida de residuos sólidos. El presidente del comité de empresa y secretario de Medio Ambiente de la Fsp de la UGT Gran Canaria, Fabio Rodríguez Velázquez, denuncia que esta situación «es inaceptable» y que la contrata «amenaza con no pagar las nóminas del mes de diciembre».

Según Rodríguez Velásquez, la empresa no ha abonado los pagos a los trabajadores alegando que no lo harán hasta que el Ayuntamiento salde su deuda. «Son fechas en las que esto no se puede tolerar», resalta, al tiempo que alerta de que llevan viviendo una situación similar por esta época por tercer año.

La deuda del Ayuntamiento con FCC supera los 13 millones de euros. Corresponde al contrato en nulidad que la concejalía de Servicios Públicos que dirige Inma Medina adjudicó de manera excepcional en el estado de alarma de 2020. A pesar de haber anunciado el concurso público para paliar esta situación, este sigue sin ponerse en marcha.