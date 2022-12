Jesús nace en Tamaraceite

Bajo la cucaña gigante diseñada por el escultor Juan E. Correa el niño Jesús nacerá en Tamaraceite este viernes. Los vecinos del distrito Tamaraceite San Lorenzo Tenoya recuperan después de siete años sin poder realizarse el tradicional Belén Viviente que, en otro tiempo, se celebraba de manera anual en la antigua Carretera General. María y José, interpretados por dos jóvenes del pueblo, protagonizarán una obra en la que llevan varios meses trabajando, confeccionando desde el mercado hasta los trajes de personajes principales.

"Cuando grabamos el corto de María Villegas nació el gusanillo entre los vecinos, hacer más cosas de tipo cultural", apunta Yeray Castellano, presidente de la asociación Tasate. Dicho y hecho, se pusieron manos a la obra y convocaron a través de las redes sociales. La convocatoria fue un éxito; de hecho, participan en la obra 120 personas, sin contar con las que han trabajado entre bambalinas. Así, este viernes a partir de las ocho de la tarde Tamaraceite se convertirá en Belén. El evento estará abierto al público en el parque junto al Centro Comercial Alisios.

A la iniciativa se han sumado personas de los distintos barrios del distrito. En el colegio Cortijo de San Gregorio, en Piletas, varias vecinas han sido las encargadas de poner a punto todo el vestuario. María del Pino González Padilla, Emilia Felipe Santiago, María Dolores González Rodríguez, Josefa Moreno Ramos, Saro Muñoz Gil y Blanca Rosa García Diez serán las encargadas de que este viernes salgan todos de guante blanco.

Vecinas de Piletas

"Aquí se han hecho las túnicas y los trajes de los ocho personajes principales", apunta Blanca Rosa. Los de los Reyes Magos ya los confeccionó Emilia hace dos años, "en pandemia al no haber cabalgata recorrieron el barrio y les hice las ropas". El resto de vestidos han sido prestados por la parroquia de San Lorenzo y por Tamaraceite. Durante esta semana estas vecinas de Piletas ultimaban los últimos detalles antes del gran estreno, "ya solo quedan unos pocos botones", aclaran varias aguja en mano.

Emilia, afirma ella, ha sido la encarga de cortar, "llevo cosiendo desde los 14 años, hice hasta el vestido de mi boda". No obstante, el resto de costureras tienen todas máquina en su casa por lo que son expertas en esto de darle a la aguja y el hilo. "Una vez teníamos las telas nos repartimos los vestidos de los personajes y nos poníamos en casa", señalan en corrillo. Mientras, un carpintero ha estado haciendo en las últimas semanas el mercado y otros decorados y este viernes desplegarán las luces y el sonido por todo el parque.

El Belén comenzará a las ocho de la tarde con el discurso del ángel al público y continuará con la anunciación

"Salíamos de pequeños, hacíamos de angelitos y nos hacía ilusión", apunta Ángel Afonso, en este caso, San José. "Es algo para apoyar la cultura, era una tradición que tenía que recuperarse y además da renombre al distrito", añade por su parte Evelyn Quintero, quien hace de María en este Belén Viviente. Ambos salieron en aquel nacimiento que se celebraba en la Carretera General, cuando tenían 8 y 6 años respectivamente, por lo que querían repetir la experiencia, ahora como protagonistas.

En esta edición participan personas de todas las edades, "la mayor de todas es una señora de 91 años que hará de costurera", indica Castellano. Muchas acudieron al casting convocado por redes, es el caso de Andrea Trujillo, "es una tradición que no se debería perder, me presenté y al poco me llamaron y me ofrecieron un papel", en su caso hará del ángel por lo que abrirá la obra al público.

Este Belén Viviente comenzará precisamente con un discurso inicial por parte del ángel, muy cerca del parking exterior de los Alisios. La obra será itinerante, por lo que el público deberá moverse guiado por una estrella. Esta continuará con la escena de la anunciación, donde Gabriel le dará la buena nueva a María. A continuación, Melchor, Baltasar y Gaspar aparecerán en lo que será la casa de este último, donde prepararán el viaje a Belén tras conocer que nacería el hijo de Dios.

La historia continuará por el empadronamiento de María y José, ya a las puertas de Belén. El encuentro de Sus Majestades de Oriente con el rey Herodes, la pareja en busca de posada, sin éxito, y el periplo a través de un mercado donde habrá desde alfareros a fruteros y panaderos, completarán este recorrido por la Palestina de hace dos mil años antes de llegar al culmen de la obra.

José y María finalmente, acompañados de una burra, llegarán hasta el portal donde tendrán a Jesús. Esto será bajo la escultura 'Corrientes' de Juan E. Correa, que simula una cucaña gigante en homenaje a los antiguos tomateros de la zona. La pareja y el bebé estarán acompañados de los Reyes Magos, el ángel, los pastores y, además, el grupo folclórico Chácara pondrá la nota musical y punto final a una noche mágica.