Décadas de moda en Schamann

Hay eventos que van marcando la vida de las personas, desde la comunión hasta la boda en la boutique Irimas desde 1982 han acompañado a las clientas en sus momentos más importantes vistiéndolas con las mejores galas.

En un principio, la tienda tenía el nombre de su antigua propietaria: Modas Lasy, que actualmente está jubilada. Lasy abrió la tienda unos locales más abajo de su ubicación actual en la calle Zaragoza en Schamann y cuando fue prosperando el negocio consiguió traspasar el local a una tienda más grande. Cuando decidió jubilarse en diciembre del pasado año dejó la tienda a una de sus clientas más fieles Rita Asensio. "Comprobé que había un nicho vacío en Las Palmas de Gran Canaria de este tipo de negocio y me llamó la atención", asegura Asensio.

Con el cambio de propietario la tienda vivió una reestructuración en cuanto a decoración y a firmas de las cuales cuentan con la exclusividad de Rosa Clará y Matilde Cano, siendo la únicas tienda en la capital que venden estas firmas. "Lo bueno de comprar en una boutique es que vendemos exclusividad, nosotras tenemos muy en cuenta que no se repitan los vestidos para los eventos", explica Asensio. Para ello apuntan en una agenda el evento, la persona y el vestido que compró para llevar un control. "Siempre se puede dar el caso pero intentamos que no sea así, además nosotros traemos de un vestido dos tallas distintas que podamos adaptar a cada clienta", explica.

El especial de Reyes de RTVC contará con vestidos de la tienda, que ya ha desfilado por pasarelas canarias

Raquel radiografía el cuerpo de una clienta y le muestra la gran variedad de vestidos de todos los colores y formas. La mujer escoge un vestido violeta para fin de año y Raquel adapta el vestido con unos alfileres para que quede entallado en su cuerpo y dejarlo a su gusto. "Cuando salga de aquí el vestido tiene que estar perfecto", apunta. Mientras Raquel va colocando los alfileres con mucho cuidado la clienta le cuenta que su agapornis se ha escapado. "Cambia esa cara anda, que quizás regresa", intenta consolarla Raquel.

Toda la mercancía que venden es de marcas nacionales porque consideran que en España se fabrica un gran producto. "Hay mucha calidad pero se ha desprestigiado durante mucho tiempo, por suerte después de la pandemia se han vuelto a poner las pilas y hay muchos diseños buenos que están volviendo a resurgir", asegura Rita. La propietaria resalta que también se desprestigia a Schamann, muchas clientes le han preguntado que por qué no se traspasa a otra zona como Triana o un centro comercial. "Si tienes un buen género y te anuncias en las redes sociales la gente al final vendrá al barrio a buscar los vestidos", opina Rita que añade que el boca a boca es uno de las mejores formas de publicidad. "La gente pregunta que de dónde es ese vestido o zapatos y así nos conocen muchas", señala. "Antes era la zona comercial por excelencia, aquí estaban todos los comercios, había desde jugueterías hasta peleterías, entonces todo quedaba de paso y la señora después de pasarse por la tiendita de comida iba a la de ropa", detalla Raquel.

"Conocemos a clientes de toda la vida, y las vemos crecer a través de las etapas más importantes de sus vidas", asegura Raquel que también trabajó para la antigua dueña, Lasy. "A lo mejor vienen a buscar su vestido para la boda y luego vienen a buscar ropa para el bautizo de un nieto", añade. Además de clientas fieles, la moda de Schamann ha llegado a otras Islas. La tienda cuenta con clientas de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife que se desplazan a la tienda porque han visto las redes sociales.

Un desfile de fiesta

La tienda ha desfilado sus colecciones en la pasarela del Club Victoria y en el Casino Las Palmas las modelos desfilaron con motivo del Miss 30, 40 y 50. Además, han prestado sus vestidos a RTVC para el especial de Reyes. El cambio de la tienda desde que se traspasó ha sido principalmente en ofrecer nuevos servicios: "Ofrecemos servicios adicionales como los zapatos y tocados, hasta traer esas firmas nuevas que antes no se trabajaban", comenta Rita. "Era una persona mayor y había que aportar el ímpetu de una juventud que tengo muchas ganas y apoyada por Raquel vamos a por todas", añade.

La pandemia fue una crisis que pasó factura al negocio, no solo porque tuvieron que cerrar temporalmente sino también porque todos los eventos y fiestas fueron canceladas para evitar aglomeraciones. Raquel que estuvo trabajando con la anterior dueña durante esa época asegura que estuvieron un año y medio sin vender casi ningún vestido y que tan solo este año ha visto una mejoría. "Si no fuera porque tenía un buen colchón el negocio no consigue reflotar", opina Raquel.

La actual propietaria ha trabajado de todo desde directora comercial de una empresa de marketing, comercial de productos de belleza, gerente de un hotel hasta dietista. "La vida te lleva por diferentes caminos pero estoy con toda la energía del mundo", explica Rita que enseña los vestidos a exposición como si de reliquias se trataran.