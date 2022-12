Diez años de segundas oportunidades

La vida de Inmaculada Carretero, ingeniera informática, dio un vuelco en 2008. Su hija María falleció en un accidente y eso le hizo replantearse todo. «Aquello fue un antes y un después», explica. Pidió una excedencia y decidió «apostar por devolverle a la sociedad el privilegio que me había otorgado respecto a mis estudios». Decidió hacer un voluntariado en la prisión de Salto del Negro. En ese momento surge el germen de lo que en 2012 se convertiría en la ONG Me Sumaría. La asociación cumple ahora una década en la que no ha parado de brindar segundas oportunidades mayoritariamente a personas en riesgo de exclusión social.

La ONG se vestirá de gala este miércoles. Los alumnos de la Escuela Me Sumaría protagonizarán una obra de teatro musical titulada Cucharadas más sabias. El acto, al que acudirán familiares, amigos y autoridades, tendrá lugar en el teatro del CIFP Felo Monzón, en Lomo Blanco, a partir de las 18.30 horas. Además del espectáculo, los participantes harán un repaso de sus metas y retos a través de la asociación, sin olvidar testimonios de quienes han pasado por allí a lo largo de estos diez años.

La primera en contar su testimonio será, precisamente, la propia Carretero. «Siempre he estado enamorada de la educación, por lo que me dirigí como voluntaria a la cárcel para impartir un taller de informática», señala. «Fue un antes y un después brutal, tuve la suerte de coincidir con el escritor Alexis Ravelo, quien estaba haciendo también un taller, y con una profesora de diversificación de un instituto de Vecindario», explica.

Vidas cruzadas

«Con la mezcla de esos tres ingredientes comenzó todo sin yo saberlo», matiza. Comenzó así un proyecto que llevó por nombre Vidas cruzadas. La idea era que los alumnos de instituto conocieran a los presos y compartieran sus experiencias. A través de la escritura plasmaron esas vivencias de una manera creativa de la mano de Ravelo. «Nació ese sumatorio, entender que la educación es vital, que los modelos de aprendizaje deben centrarse más en la persona, la intensidad que resulta mezclar personas diferentes», precisa.

«Decidimos fundar nuestra propia escuela de aprendizaje para la vida y desarrollar un programa educativo»

La mezcla de todos esos ingredientes se tradujeron en 2012 en el nacimiento de la ONG Me Sumaría. «Decidí poner en marcha el proyecto para que no cayera en mí, en algo personal, esta labor», señala. Para ese entonces se había aliado varios docentes de educación reglada y no reglada en el que trabajaron de manera conjunta con diferentes perfiles de alumnos. Así hasta 2014, momento en el que ella y su familia tuvieron que mudarse a Cáceres.

«Estos ingredientes realmente siempre han estado, dependiendo de con qué colaborador tratáramos para realizar la acción incluíamos diferentes acciones», apunta. Proyectos socioeducativos en los que, por ejemplo, impartieron clases de español a mujeres migrantes. «Creemos que la intervención es importante; no una derivación a servicios sociales si no trabajar dentro del contexto e introducir lenguajes universales como es el arte en todas sus facetas», aclara. De esta manera, para ellos la música o el teatro es «una fórmula de llegar al alma de las personas y la gestión de las emociones».

Esta labor les llevó a obtener un premio en 2014 de la Fundación Caixa a nivel nacional. Al año siguiente regresan a Canarias, donde comenzaron a colaborar con centros educativos y centros de internamiento de menores con medidas judiciales, «con chicos en contextos complicados». «Pero decidimos fundar nuestra propia escuela de aprendizaje para la vida para desarrollar nuestro propio programa de estudios con todos estos ingredientes», resalta.

Me Sumaría refuerza con los migrantes competencias sociales, comunicativas, digitales y laborales

La escuela comenzó su andadura en un espacio cedido por el Centro Comercial El Mirador y, desde 2018, un aula dentro del instituto Felo Monzón. «Estamos en un lugar magnífico, al estar integrados favorece que el alumnado se interrelacione y que los profesores podamos aprender unos de otros», señala, «queremos generar un cambio en el modelo educativo con estos proyectos sociales». Iniciativas que, indica, «tienen un mirada diferente, les damos oportunidades a personas que se han sentido atascadas o excluidas del sistema».

A esta escuela acuden alumnos mayores de 16 años, «que hayan tenido dificultades en sus estudios, que necesiten un apoyo emocional, que se sientan excluidas fuera del sistema». Además, les aportan un entorno cultural en el que acuden al auditorio o al teatro, «aprenden de música, fotografía, todo lo que creemos que les pueda ayudar». Todo con el objetivo de brindar oportunidades, «es un lugar que te permite parar para saber hacia dónde quiere ir».

Menores extranjeros

A estas líneas de acción han sumado la educación a menores extranjeros no acompañados. «Entran como menores y cumplen la mayoría en mi escuela, eso supone un proceso complicado; esos muchachos deben seguir formándose», apunta. Este grupo, «bastante más complejos, desconocen el idioma, a veces hasta dónde están, trabajamos con ellos los derechos humanos», y refuerzan competencias comunicativas, sociales, laborales y digitales, «pretendemos ser una pasarela que les permita luego entrar en el sistema con una formación profesional u otras oportunidades».

En este tiempo han tenido talleres con mujeres en la cárcel de Juan Grande y han completado formaciones vinculadas con la violencia de género. «También con talleres enfocados con el hombre, existe un gran esfuerzo con la víctima, pero debemos trabajar con ellos para que no se repita lo que les llevó a prisión», indica. También han participado haciendo un diagnóstico comunitario del barrio de Ciudad del Campo y otros proyectos «que siempre tengan que ver con el contexto socioeducativo y dentro de la pedagogía crítica».

La obra de este miércoles contará con colaboración de los alumnos de Peritia et Doctrina de la ULPGC, con quienes habrá un intercambio generacional. «Historias de vida de los mayores de los que tendremos que aprender», resalta. Una metáfora de vida.