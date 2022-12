"Me está gustando mucho el día de hoy, quiero ser policía o bombero". Esta era la frase más repetida durante la mañana de hoy en las primeras jornadas de puertas abiertas a escolares de bomberos, policías y Protección Civil, celebrada en el parque de Las Rehoyas. En esta jornada, en la que participaron más de 800 escolares, los estudiantes se mostraron encantados con esta iniciativa, en la que se les enseñó, entre otras cosas, a cómo actuar en caso de tener que realizar una reanimación cardiovascular, si se quema la casa con una sartén o que los policías no son malos, sino que son amigos.

Mientras que los más curiosos no querían perder el mínimo detalle de lo que se les estaba contando y apuntaban en una libreta, otros se limitaban a vivir el momento absorbiendo todo lo que veían y escuchaban. Luna Rodríguez, estudiante de quinto de primaria, va stand por stand haciendo preguntas sobre las dudas que le van surgiendo a medida que escucha las respectivas explicaciones, y aunque tanto bomberos como policías le parecen interesantes, lo que más le ha gustado es saber cómo se hacen las defensas policiales, y cómo se protegen de las balas en casos extremos. "Yo a veces veo programas policiales en casa, y me lo paso muy bien porque se aprenden muchas cosas", afirma emocionada. Taria Díaz, por su parte, siente que encaja mejor con la función que realizan los bomberos, y aunque ella no quiere dedicarse a los cuerpos de seguridad y emergencias, siente atracción por ellos. "Esto se debe a que mi abuelo fue bombero en el aeropuerto", explica ante la atenta mirada de sus compañeros de clase.

Durante la mañana, sirenas y luces de coches de policías y bomberos se hicieron notar en el parque de Las Rehoyas ante la atenta mirada de niños y niñas que se mostraron felices por este tipo de excursiones, en las que "además de pasártelo bien, aprendes montón", tal y como afirma Jade Santana después de bajar del coche de bomberos, en el que, según cuenta, vio "unas mascarillas que son para respirar en caso de incendios y cogimos las mangueras que utilizan para apagar el fuego". Subirse a las motos de policías, verlos actuar y defenderse en caso de una emergencia o ver a los perros desarrollando su trabajo ha fascinado a los escolares.

"Yo siempre he querido ser profesora, pero también me gustaría ser policía para saber defenderme en mi día a día"

Carla Santana, a sus ocho años, tiene claro que quiere ser profesora, pero eso no impide que la jornada de hoy le haya abierto los ojos ante otros posibles escenarios. "Me ha gustado aprender a subir a mis compañeros en las camillas, aunque me parece un poco difícil porque hay que tener mucha fuerza y cuidado. De mayor también me gustaría ser policía para saber defenderme en mi día a día", asegura.

Los bomberos han organizado una jornada en la que los juegos han sido las principales herramientas para el aprendizaje de los niños. Visitas al camión de bomberos, un juego que se trata de tirar agua con la manguera a una diana, un stand de conocimiento de material para que vean un poco a qué se dedican y otro juego que consiste en una tirolina que han montado con un sistema de cuerdas. "Esta jornada nos está pareciendo enriquecedora. Estamos viendo a los niños ilusionados y todos quieren ser bomberos o policías", destaca Aitor Martín, agente de bomberos.

Los 800 alumnos de los 13 centros educativos que participaron en esta jornada, pudieron enriquecerse con el conocimiento de poder realizar en un momento dado una reanimación o unos primeros auxilios, unos cuidados básicos que, según apunta Jorge Pérez, cargo de protección civil, debería saberlo hacerlo todo el mundo. "Ahora mismo les estamos enseñando lo que es la reanimación cardiovascular y primeros auxilios", un tema que, según afirma, hasta ahora era de profesionales y se ha modificado, además de haber muchas formas de hacerlo, y que sirve para salvar vidas. "En este caso los niños son esponjas y captan todo enseguida. A los niños se les nota que pensaban una cosa de este tema y se están dando cuenta de que esto es algo fácil que pueden hacerlo ellos también".

En lo referente a la policía local, los escolares pudieron ver y aprender de cerca sobre las Unidades Territoriales, la Unidad de Tráfico, una representación de la Unidad de Armamento y Tiro, el grupo operativo de Intervención y Apoyo de Unidad Especial y la exhibición de defensa personal policial, que fue uno de los platos fuertes de la mañana debido al interés que mostraron los escolares al ver en directo las demostraciones de estas intervenciones policiales, donde se reduce a los delincuentes utilizando la mínima fuerza posible a través de técnicas de artes marciales japonesas.

Carmen Delia Martín, jefa de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, asegura tener buenas sensaciones en torno a esta jornada. "Tengo la impresión de que estas jornadas han sido bastante exitosas con respecto a policías. Entre esto y los perros, hemos enseñado mucho, al final les estamos inculcando que todo lo que es malo es fácilmente detectable con la policía y todo el que es malo, es fácilmente reducible con unas técnicas adecuadas y utilizando la mínima fuerza", finalizó.

Entre luces de coches de policía, sirenas de bomberos y camillas de protección civil, finalizó una jornada en la que los niños volvieron a casa con una lección más sobre lo que es dedicarse a los cuerpos de seguridad y emergencias municipales. Unos conocimientos y unas experiencias que a muchos de ellos les ha hecho plantearse qué quieren ser en un futuro, aunque hoy, durante toda la mañana, no dudaron en ser policías y bomberos.