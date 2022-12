El concejal de Salud Pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Zamorano, junto con la actriz y presentadora, Yanely Hernández, y la veterinaria municipal, Juana María Mangas, presentaron este martes la campaña 'Cuídalos, cuídanos', protagonizado por la conocida humorista grancanaria que busca impulsar la tenencia responsable de animales de compañía en el marco de la campaña municipal lanzada por el consistorio, coincidiendo con las fechas navideñas.

A través de un vídeo que se emitirá en las redes sociales municipales, el consistorio aborda a modo de sketches –píldoras de humor- cuestiones y aspectos de la ordenanza municipal con la que se quiere impulsar la convivencia óptima entre los ciudadanos que poseen mascotas con el resto de vecinos de la capital.

Zamorano resaltó la importancia de estas iniciativas para "poner en valor el civismo colectivo y el cuidado tanto de los animales, como la retirada de excrementos de las mascotas, pautas a tener en cuenta con las micciones o el cuidado en general del espacio urbano y del entorno.

Civismo con humor

"Aunque estamos en estas fechas invernales, esta es una campaña que contemplamos para el día a día, todo el año, aludiendo también a cuestiones como la adopción responsable. Todo ello para abordar cuestiones muy importantes y serias, pero con un tono didáctico, abierto y con humor", añadió.

Por su parte, Yanely Hernández destacó su compromiso con esta campaña "con la que me identifico y con la que me he volcado por un doble motivo. Primeramente, en lo personal, por el cariño que le tengo a los animales. Tengo una gatita recogida de un contenedor de basura que está perfecta de salud, vacunada y con su correspondiente microchip. Es un tema que me toca de lleno. Y en segundo lugar, por compromiso con Las Palmas de Gran Canaria. Me gustaría vivir en una ciudad cada vez más cívica, más limpia y transitable para todos. El civismo es un valor muy importante y creo que el humor es el mejor cauce para potenciarlo", concluyó.

Finalmente, Mangas recordó que las sanciones más frecuentes que se han registrado en el presente año, destacando especialmente las multas por no estar vacunado el animal (164) o por no contar con su correspondiente microchip (97). "El microchip es la primera y la mejor herramienta para garantizar la protección de nuestras mascotas. Gracias a eso, hemos podido rescatar un mayor número de animales al conocer su identidad y su propietario", argumentó.

Ordenanza municipal

Con el objetivo de seguir persistiendo en este camino, el Ayuntamiento dispone desde el pasado 2019 con una nueva ordenanza sobre protección y tenencia de animales en la que se deja claro que los propietarios o poseedores de animales de compañía están obligados a mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, alimentarles adecuadamente, facilitarles un alojamiento de acuerdo con las exigencias propias de su especie y raza, favorecer su desarrollo físico y saludable, así como atenderles sanitariamente y realizar cualquier tratamiento preventivo declarado obligatorio. El abandono de animales se considera una infracción muy grave, sancionada entre 1.500 y 15.025 euros, además de un delito según el Código Penal.

La capital cuenta, según el Censo Municipal de Animales de Compañía, con un total de 79.850 animales, de los cuales 67.860 son perros, 11.034 gatos y 444 équidos -caballos, asnos, burros-, principalmente.

Cabe recordar que, en el pasado año, el área de Protección Animal ha recogido un total de 471 animales abandonados, lo que supone un descenso del 2,3% con respecto a 2020 (482), producto de las continuas campañas preventivas y de concienciación adoptadas por el Gobierno local.