La subida de tarifas y la regulación del día libre van a la Mesa del Taxi este viernes

El concejal de Movilidad José Eduardo Ramírez ha convocado la Mesa del Taxi el próximo viernes para abordar la subida de tarifas propuesta por el sector desde hace casi un año y que todavía no se sabe cuando se aplicará.

La mesa abordará también la inclusión en la ordenanza del taxi de la regulación del descanso obligatorio, con la incorporación de una cláusula acordada el pasado noviembre en la que se establece que la puesta en marcha de los días libres debe ser solicitada por la Mesa del Taxi y tras la votación de la misma por los taxistas. El órgano en el que está representada la mayoría de las asociaciones y cooperativas del gremio también abordará, entre otros asuntos, la falta de taxis durante la noche y fines de semana.

El sector no ve la hora de que se aplique ya la subida de tarifas, según la cual el kilómetro sube 10 céntimos y la bajada de bandera 20 céntimos, pasando de 2,40 a 2,60.

Esto significa que una carrera media de cinco kilómetros, que ahora cuesta 5,18 euros pasaría a costar unos 5,80 euros. La actualización tarifaria tiene que ser sometida a la aprobación de la comisión regional de precios, por lo que no se podrá aplicar hasta el próximo mes de febrero, como muy pronto, según indicó la pasada semana el presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos del Taxi (ATAT), Jean Charles Chabot, que reclamó mayor agilidad al Ayuntamiento en la resolución de la tramitación de la subida.

Tarifas más bajas

Por su parte, el presidente de la asociación Autaxi Gran Canaria, Ramón Almeida, exigió también este martes la actualización urgente de las tarifas. Recordó que la última subida se llevó a cabo en 2018 y en la práctica tampoco supuso una subida porque la aplicación de la tarifa única en todo el municipio rebajó los precios de las carreras a los barrios periféricos.

«Llevamos cinco años con las mismas tarifas, las más bajas de España, y ya no podemos seguir aguantando los costes del servicio», por la subida del combustible y del coste de la vida.

Almeida discrepó, sin embargo, de Chabot, que propuso subir el suplemento nocturno entre 1,50 y dos euros para hacerlo más rentable y posibilitar que haya más taxistas cubriendo la noche.

Según Almeida, es más razonable establecer una subida de 10 céntimos en el kilómetro nocturno, como propone la subida acordada por las asociaciones.

«Si metes un suplemento de 1,50 o 2 euros la gente se asusta. Lo que redunda en la rentabilidad de la carrera es subir el kilómetro y la hora de espera. Por ejemplo, una carrera de seis euros puede subir un euro con cinco o diez céntimos».

En su opinión, la subida media prevista les podrá reportar entre 20 y 25 euros más al día, lo que «repercutiría positivamente en nuestra capacidad adquisitiva y nos ayudaría a compensar costes. No nos vamos a poner ricos, pero nos permitiría rentabilizar los servicios. Así y todo seguiríamos teniendo la tarifa del taxi más baja de toda España. Cuando la subida de 2018, nos prometieron que al año siguiente nos elevarían la franquicia y nada. LLevamos cinco años perdiendo dinero, mientras que los costes no han parado de dispararse».

A su juicio, es urgente también que se regule los días de descanso.

Para el taxista es prioritario que la regulación se introduzca cuanto antes en la ordenanza. Ambas medidas, la subida de tarifas y la regulación, consideró, contribuirían a resolver el problema de la falta de taxis por la noche.

El problema, dijo, no es por falta de chóferes. «No hacen falta chóferes. Son los autónomos los que no quieren contratarlos porque no les sale rentable por el exceso de taxis que hay y por las tarifas tan bajas. Después de la denuncia contra los floteros se pusieron a la venta unas 300 licencias que estaban con dos o tres chóferes y ahora sólo tienen a uno».