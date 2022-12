Miguel Planas era entrenador de parkour. Doce años surcando los aires hasta que sufrió su peor caída y quedó tetrapléjico. Hace unos meses lanzó un mensaje de ayuda para intentar conseguir los fondos necesarios para adaptar su casa y poder regresar a ella. “Pedazo de locura la que se va a liar”. Con estas palabras este joven de 30 años de edad confirmaba la celebración del concierto benéfico

El joven sueña con salir del centro hospitalario de Gran Canaria en el que ha residido durante los últimos tres años porque su familia no cuenta con los recursos suficientes para adquirir una vivienda adaptada con el personal sanitario pertinente.

El evento tendrá lugar el próximo 4 de enero en el Edificio Miller, situado en Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, el respaldo de la sociedad canario ha sido tan abrumador, que lamentablemente “no podrán participar todas las personas que nos gustaría”. A pesar de ello, el isleño no descarta “organizar otro concierto”, ya que “voy a seguir reivindicando y luchando por que no ocurran situaciones como la mía”.

El joven agradece el apoyo y la colaboración de todas aquellas personas que acudirán a la esperada cita en la capital grancanaria, así como a los organizadores de “toda esta movida”. “Empecé con un simple vídeo haciendo un llamamiento y jamás pensé que pasaría algo tan bestia; esto es solo el principio de una gran revolución”, agrega.

Miguel está a tan solo un paso de cumplir su sueño, pero tiene claro que seguirá dando visibilidad a circunstancias como la suya con otros eventos similares: “Estoy seguro de que nos seguiremos viendo”.

Así será el concierto

El concierto se celebrará el próximo 4 de enero en el espacio Miller, en la capital grancanaria. El recital, organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tendrá dos pases. El primero, a las 18.00 horas, contará con las actuaciones de los músicos Playa Coco, Las K-Narias, Aseres, Efecto Pasillo, Quevedo, Dácil Santana y Germán López, además del cómico Jorge Bolaños.

El segundo pase, que será a partir de las 20.45 horas, incluye las actuaciones de la humorista Omayra Cazorla y de los músicos Lajalada, Ginés Cedres, Cristina Ramos, Arístides Moreno, Los Lola, Tutto Durán y Red Beard.

Entradas

Las entradas de cada uno de los recitales cuestan 18 euros y hay una fila cero para quienes quieran contribuir a la causa. Las localidades ya se pueden adquirir en las páginas web de Lpacultura.com y entrees.es.

Accidente

"Caí con la cabeza en la colchoneta y automáticamente me quedé paralizado del cuello para abajo. Pasé de un segundo a otro a verme con mi total movimiento y mis sueños y aspiraciones a tener que empezar una vida totalmente nueva", relató Planas explicando el momento que sufrió el accidente que ha cambiado su vida.

Según ha relatado estos años atrás, los mil euros que recibe de su pensión de invalidez no le alcanzan para pagar el alquiler y adaptar su domicilio y, por eso, pide ayuda a todo aquel que pueda colaborar. Necesita no sólo equipos médicos y cuidadores, también una grúa, una cama adaptada y medicación....

"Lo único que quiero es vivir en una casa con unas comodidades como cualquier otra persona; aunque esté totalmente limitado, aún tengo ambiciones de seguir trabajando y aportando valor a la sociedad o inspirando a otros", agrega.

"He pasado momentos muy oscuros, he llegado a pensar que una vida en esta situación no tiene sentido pero, gracias a la ayuda y consejos de personas a mi alrededor y mucha fortaleza mental, he conseguido darle la vuelta a la tortilla", ha contado esperanzado de que la ayuda de la gente surja efecto.