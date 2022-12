Alfombras rojas, mesas con manteles preciosos, platos granate esperando una cena que no les llegará, copas de todos los tamaños, luces titilantes y un portal de Belén enorme: en el Corte Inglés de Siete Palmas el montaje de Navidad está más que preparado, las decoraciones a punto y los clientes pasean inmersos en la búsqueda de regalos para sus allegados, a la captura de los mejores manjares para la cena que les espera en dos días. Clientes curiosos que, ante un inesperado despliegue de medios, se acercan a la administración de lotería número 50 de Las Palmas de Gran Canaria a averiguar el porqué de un repentino revuelo.

"¿Ha tocado algo aquí?", preguntan muchos ante las cámaras y micrófonos que rodean a Susana y Manolo, propietarios desde hace cuatro años del negocio. En sus cuartas navidades con las puertas y ventanillas de su administración abiertas, han vendido diez décimos del número 25296, el único cuarto premio que ha caído en toda la isla de Gran Canaria en este sorteo de Navidad y que ha repartido 200.000 euros.

Ella de Tenerife y él de Gran Canaria, se aventuraron un año antes de la pandemia a ponerse al frente de este negocio que reparte suerte. Tuvieron que cerrar durante varios meses, "pero la verdad es que cada vez hemos ido vendiendo más", explica Manuel. Este es el segundo premio que reparten en una lotería navideña: también repartieron un quinto en otra ocasión, con el número 66212.

"Todavía no sabemos quiénes son los afortunados", declara Susana, que también puntualiza que todavía no han tenido tiempo de comprobar si los números han sido de máquina o se han vendido los décimos originales. "Tenemos que sentarnos en el ordenador y mirar con calma, no hemos tenido tiempo", añade la propietaria.

"Nos hacen brindar muchas veces"

Mientras atienden a todos los que se arremolinan a su alrededor, la jornada sigue y Susana tiene que volver detrás de la cristalera a atender a los clientes. Uno de ellos, despistado y con pasito lento, se acerca a la ventanilla: "¿El Gordo terminó en 6?" Susana le explica que no, que el Gordo acabó en 0. Manolo hace tictic en el cristal para llamar su atención: ha llegado el momento de abrir el Freixenet y de brindar. Ambos bromean: "Nos hacen brindar muchas veces", dice Manolo entre risas. Le preguntan otra vez por los premios que han repartido en estos años: "Ahora ya ni recuerdo, con los nervios".

Emocionado, el propietario de la administración número 50 de la capital grancanaria descorcha la botella oscura y sirve a Susana y también a Paco y a Jesús, que comparten con ellos la alegría burbujeante de un día como hoy, la emoción de haber repartido 200.000 euros a sus clientes, aunque todavía desconozcan quiénes son los agraciados. "Nos levantamos con mucha ilusión, solo queremos que sea el sorteo y ver lo que pasa. La esperanza la tenemos siempre, hemos tenido suerte y hemos podido repartir ese cuarto premio", dice Susana.

Jesús es vendedor de décimos y comprador habitual en el negocio de Susana y Manolo. "¿El 27 nada, no Manolo?", pregunta. Manolo niega con la cabeza. "Yo cojo aquí los números y los vendo por ahí por la calle. El 27 no quiso salir este año", relata el vendedor.

Los amuletos de la suerte

Un búho, un Papá Noel vestido de plata y una figura de un niño Jesús acostado son los tres amuletos de la suerte de esta administración. Susana cuenta que el búho lo tienen todo el año, una figura que les acompaña cada día en su jornada de trabajo. "El Papá Noel es para Navidad y el niño Jesús para el Día del Niño. Los clientes compran su décimo y lo frotan para que les de suerte", añade la propietaria.

Ahora solo queda celebrar lo que se pueda y seguir vendiendo: el 6 de enero se acerca y la ilusión late dentro de los grancanarios y grancanarias en una Navidad que no ha hecho más que empezar, inaugurada de alguna forma por el sorteo del día de hoy. Susana y Manolo tienen mucho trabajo por delante ya que, como explican, están "muy solicitados para seguir vendiendo lotería para el Niño". Con dos grandes sonrisas llenando sus rostros, la propietaria chicharrera y el propietario canarión, vuelven al trabajo agradecidos y con el corazón lleno de burbujas, felicitaciones y las ganas de seguir repartiendo ilusión.