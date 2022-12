Las familias de la capital grancanaria siguen demostrando la solidaridad que hay en el pueblo, ya sea en fechas navideñas o en ocasiones especiales, pero lo cierto es que nunca han dudado en tender una mano amiga a todo el que lo necesite. Este año, esta labor no iba a ser menos, motivo por el que muchos no han dudado en acudir al auditorio Alfredo Kraus durante el día de hoy para hacer entrega de un juguete. Esta iniciativa, impulsada por la Casa de Galicia, hace que las familias más necesitadas puedan llevar a sus hogares la felicidad de estas fechas, ayudando a través de la organización de esta recogida de juguetes, y con la actuación del Coro Infantil y Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que ofrecerán a las 20:00 horas un concierto benéfico.

En palabras de Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro, este proyecto significa mucho debido a lo que supone para muchos padres de la ciudad esta ayuda. Además, es en esta época navideña cuando las necesidades sobresalen más, motivo por el que muchos canarios no dudan en contribuir. "No creo que la población canaria sea solidaria en estos aspectos, sin que lo sé. De mi experiencia de años anteriores hay una gran parte de la población que se siente solidaria. No todos pueden expresarlo, porque los límites financieros existen para todos, pero en general veo una gran acogida", aseguró orgulloso.

"Hay una gran parte de la población canaria que se siente solidaria"

Durante la mañana, los pajes de los Reyes Magos de Oriente, que se encuentran hoy en el auditorio Alfredo Kraus recogiendo juguetes han recibido la visita de los Coros Infantil y Juvenil de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, interpretando un adelanto de lo que se podrá escuchar esta noche en el concierto benéfico ‘Villancicos del Mundo’. Aurora Blanco, una de las integrantes de este coro, ha invitado a las familias canarias a acudir a esta actuación que llevan preparando desde el mes de septiembre. "Todo el que quiera venir es bienvenido, queremos transmitir alegría y felicidad para disfrutar las navidades. Aprovechar los momentos que no se pueden comprar con dinero. Esos que se van y no vuelven", afirmó durante el ensayo.

Albino Aneiros, presidente de la Casa de Galicia, ha asegurado que a falta de una semana, la recogida está siendo fantástica. "El año pasado fueron 2.100 familias las que entregaron juguetes, y ojalá cada año podamos superarnos". Con las recaudaciones de los Ayuntamientos, asociaciones, así como la recogida que realizó la semana pasada la UD Las Palmas y la que hará el Granca esta próxima semana, se espera que este año las expectativas se superen con respecto a años anteriores y que todas las familias canarias puedan disfrutar en igual de condiciones de la Navidad. El horario para la recogida de juguetes será de 16:00 a 20:00 horas de este viernes 23 de diciembre en el hall del Auditorio Alfredo Kraus.