La Navidad de la última hora llena de bolsas Las Palmas de Gran Canaria

La Nochebuena se echa encima. Muchas personas van de tienda en tienda este viernes en busca del último detalle, o incluso a la caza de todos los regalos para esta noche especial. El corre corre de última hora ha llenado de bolsas las calles de Las Palmas de Gran Canaria, en una jornada de animado ambiente festivo en las principales zonas comerciales abiertas de la capital. Tanto en Triana como en Mesa y López, pese al clima benigno del que ha disfrutado la isla en las últimas jornadas, se respiraba Navidad.

Pese a que existen muchos incentivos para que la ciudadanía anticipe sus compras navideñas, todavía son muchas las que esperan hasta el último momento. Y en estas circunstancias, prefieren aquellos lugares en los que existe una amplia variedad de productos, como los grandes almacenes o las zonas comerciales. Los rezagados, cargados con bolsas de todos los tamaños, no se estresan pese a la premura del tiempo. Algunos ya están acostumbrados a ello, otros lo experimentan por primera vez pero sin impaciencia. Otros, sin embargo, querrían estar en cualquier otro lugar menos en el interior de una tienda.

De Barcelona a la tienda

En El Corte Inglés de Mesa y López, empieza a animarse la tarde. Conforme muchas personas salen del trabajo, se acercan para ultimar las compras. Otras, por su parte, llegan hasta allí directamente desde el aeropuerto. Marina acaba de aterrizar desde Barcelona para pasar estas fechas tan señaladas con su familia, y lo primero que hizo fue perderse por los pasillos de los grandes almacenes para buscar regalos para todos sus parientes.

"Me levanté a las tres de la mañana, imagina si estoy cansada o no, pero bueno, un día es un día", comenta mientras una de las dependientas termina de empaquetar uno de sus regalos para Navidad. Decidió ir directamente hasta El Corte Inglés porque sabe que lo que busque, lo puede encontrar en alguno de sus dos edificios, sin tener que ir de tienda en tienda. Sobre la carestía, afirma que su familia la ha notado "un poco", pero que se ayudan los unos a los otros para que no haya problemas.

Sí que ha notado que muchas cosas se han encarecido Esther Santana, cuyas manos no le dan para cargar con todas las bolsas. "Casi siempre compro todos los regalos el día de antes, y sí, he notado ese subidón en los precios", comenta la mujer. Un ejemplo de ello que expone es que unos pantalones que le quiere regalar a un familiar le costaron 39 euros y que estaban más baratos el año pasado.

En la cola para empaquetar los regalos también aguardan su turno Patricia Melián y su concuñada Yaiza, otras de esas personas que apuran hasta el final. "Hicimos la lista con todo lo necesario y nos venimos para acá porque lo tenemos todo cerca", comenta Melián, quien destaca que no han tenido problemas para encontrar lo que buscaban, que lo único que cambia de la víspera de Nochebuena respecto a otros días es la cantidad de gente que hay en los establecimientos.

La tarjeta a recaudo

Por su parte, en la sección de perfumería de los grandes almacenes sondea las estanterías a la caza de uno de sus obsequios Ruth Mora que este año, por primera vez, ha dejado esta tarea para el último momento, ya que suele adelantar bastante sus compras. "Vengo tranquila y concienciada de que debo tener paciencia y dedicarle su tiempo hasta encontrar todo lo que busco", explica la mujer, que tiene en la mente un perfume, una cartera y ropa de deporte para llenar los bajos del árbol de Navidad.

En Triana, por su parte, espera sentado a un banco Octavio Santana, ataviado con un gorro muy navideño para la ocasión. "Primero fue en La Ballena y ahora estamos en Triana, todo el día como si fuera una pieza de ajedrez, de casilla en casilla", cuenta el hombre, que custodia una bolsa con uno de los regalos de Navidad que han hecho él y su esposa en la calle Mayor. Luego, bromea con que la que de verdad está "a buen recaudo" es su tarjeta, cuidadosamente aparcada en su cartera. "A mí esto no me gusta, no te creas, pero es lo que toca por estas fechas, y ya verás cómo estará el 3 y 4 de enero", sentencia.

Optimismo mesurado

Por su parte, en los establecimientos no se respira demasiado optimismo por el momento. Las dependientas de una perfumería comentan que este año no se ve el espíritu navideño habitual de estas fechas. Opinan que en el Black Friday se ha "comido" un poco esas compras, porque la gente las anticipa aprovechando los descuentos de esa jornada, que ya se ha alargado hasta durar prácticamente una semana. Esperan, en ese sentido, que para Reyes se remonte un poco la facturación.

Una opinión que comparte Guacimara, dependienta de la tienda Vestopazzo, muy cerca de la esquina de Triana con Malteses, quien cree que la situación "todavía está flojita" respecto a otros años. Esta tienda de bisutería y complementos no nota que haya habido anticipación a la hora de comprar los regalos de Navidad, y entiende que todo se debe a que las familias no tienen tanto dinero en los bolsillos para gastar "en lujos". "La gente prefiere comprar lo necesario para vivir antes que este tipo de productos", resume.