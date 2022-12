Los Reyes Magos de Playmobil, de La Isleta a los Riscos

La nueva biblioteca Josefina de la Torre, en el paseo de Las Canteras, acoge un particular Belén que ha sido confeccionado con más de 4.000 piezas de Playmobil. El coleccionista Javier Velázquez es el autor de esta obra que recrea la capital grancanaria de hace más de un siglo.

Una larga caravana cruza las arenas del istmo de Santa Catalina rumbo a los Riscos, donde, dicen, ha nacido el hijo de Dios en un humilde pesebre, situado cuesta arriba sobre el barranco Guiniguada. El coleccionista Javier Velázquez ha realizado una recreación particular de Las Palmas de Gran Canaria a finales del siglo XIX. Se trata de un Belén de 16 metros cuadrados y que está conformado por unas 4.000 piezas de Playmobil. El nacimiento estará expuesto en la biblioteca Josefina de la Torre de la playa de Las Canteras hasta el próximo 6 de enero.

«Llevo más de diez años como coleccionista de Playmobil», explica Velázquez. Empezó poco a poco con el gusanillo y ahora cuenta en su casa, mínimo, con unos 700 romanos además de todo tipo de personajes. Miembro de la asociación nacional Aesclick decidió especializarse como belenista y montó el primero en el colegio Claret, donde estudian sus hijos. «Empecé a montarlos allí, pero me di cuenta que la mayor parte de la Navidad permanecía cerrado; luego al estar en la zona de infantil, el mayor ni siquiera podía disfrutarlo», señala.

Decidió entonces buscar una alternativa. «Esto lleva mucho tiempo y tiene que disfrutarlo todo el mundo», indica. Se puso en contacto con el Ayuntamiento de la capital y buscaron un sitio adecuado. Había que ponerse entonces manos a la obra.

«Antes de montarlo hay una fase previa en la que toca montar las estructuras», apunta, «un belenista tarda mucho en hacer las casas y darle sentido al conjunto». Si en otros nacimientos repartidos por Gran Canaria Jesús nace bajo un iglú esquimal, una tienda de indios americanos o una cueva aborigen, en este caso lo hace en un pesebre de Playmobil ubicado en uno de los Riscos, al menos de manera figurada; «vas combinando piezas y al final sale esto».

Velázquez echó a volar la imaginación y diseñó así una composición donde recreaba Las Palmas de Gran Canaria «de hace más de 100 años». Al menos, en sentido figurado y con ciertas referencias que, si se fijan, son más que notables. «El río en este caso sería el Guiniguada, separando Triana de Vegueta», apunta. Entre los detalles incluyó a varias lavanderas, una actividad más que común a orillas del barranco cuando no existían lavadoras en casa.

Este río separa el barrio noble del comercial. Vegueta de Triana. En uno están las casas más suntuosas, la sinagoga o el censo donde se recrea una de las clásicas escenas bíblicas. En el otro lado, la zona comercial de la ciudad, con un gran zoco y puestos de todo tipo. Carnicería, alfarería, telares, pescadería y no podían faltar claro está los plátanos.

Foro Romano

Entre palacio y palacio, además, ha diseñado una amplia feria en la que representa todo tipo de actividades, «con algún guiño a la Navidad», apunta, como es el puesto de una lotera. El conjunto incluye un faquir, una adivinadora, una carrera de sacos, el juego de la caña y los patitos o un encantador de serpientes. «Están hasta los niños corriendo detrás de las palomas como en Santa Ana», precisa, y es que el Foro Romano hace las veces de plaza mayor.

Sobre esta ciudad rica, los Riscos, con sus casas más pequeñas y modestas, alguna que otra en llamas, además del propio pesebre. Más allá de este conjunto, comienzan los arenales hasta llegar a La Isleta en una imagen que evoca a una estampa propia de la capital grancanaria antes de su expansión urbana. Y, entre terrenos áridos, quienes juegan al fútbol no son otros que los niños y niñas del colegio Claret, «siempre hay que poner referencias»; de hecho, sus propios hijos están por allí.

Por esos arenales llegan en caravana, camino de los Riscos, Melchor, Gaspar y Baltasar a lomos de dos camellos y un elefante, respectivamente. «¿Dónde comienza la Cabalgata? En La Isleta», apunta el belenista, de ahí la lógica que ha seguido. Y es que en este particular barrio portuario ha recreado todo tipo de detalles. Desde la boutique Tatita en una de las casas terreras o los astilleros de Astican, «hay hasta una barquilla con un hombre vendiendo productos, el cambullonero», aclara.

Legiones de romanos custodian el castillo que corona esta particular isleta, donde, eso sí, los soldados llevan a Papá Noel enjaulado camino del calabozo. Tampoco se olvidó de los pescadores y de la barra de la playa de Las Canteras. «Siempre hay que añadir detalles, los niños lo buscan mucho, si no, no sería un belén», resalta. Y es que Velázquez pasa tiempo «buscando referencias, mirando en foros», siempre con la intención de encontrar la mejor composición. El próximo año ya sorprenderá.