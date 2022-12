El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concedido 54 permisos para la ampliación de horario en las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año.

Estos permisos se han otorgado a un total de 28 establecimientos que han presentado la correspondiente documentación con la póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor. De estos locales, 26 han solicitado ampliar su horario tanto para la noche del 24 como para la del 31 de diciembre y 2 los que lo han pedido exclusivamente para la última noche de 2022.

El horario para el cierre de todos los locales y eventos autorizados será en esas noches, como máximo y sin excepción alguna, a las 6.00 horas de la mañana, con media hora más para el desalojo.

Con licencia

La mayor parte de las peticiones corresponden a ampliaciones de horarios de establecimientos que cuentan con licencia municipal de apertura de actividad clasificada musical y de restauración o han presentado la declaración responsable con proyecto y certificado técnico para dicha prórroga.

El aforo permitido será el mismo con el que ya cuenta el establecimiento de acuerdo con lo estipulado por el Servicio de Actividades Clasificadas, dependiente de la concejalía de Urbanismo y Vivienda, dirigida por Javier Doreste.

Plazos y terrazas

El plazo de presentación de solicitudes ha permanecido abierto desde el día 17 de noviembre hasta el pasado 14 de diciembre.

Aquellos establecimientos que no hayan comunicado o no hayan presentado su solicitud dentro del plazo establecido no están habilitados para llevar a cabo la ampliación de su horario de apertura los días 24 y 31 de diciembre.

El Servicio de Actividades Clasificadas advierte que estos permisos no afectan a la retirada de las terrazas ubicadas en el espacio público, que tendrán que atenerse a las horas establecidas en la resolución por la que se fijan los horarios de retirada de terrazas.