Navidades al solajero con Las Canteras a tope de gente

La primera vez que el alemán Vin llegó a Gran Canaria lo hizo dentro de la barriga de su madre.

Al siguiente año ya pudo revolcarse a gusto en la arena de la playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana, y desde entonces no ha dejado de acudir a la isla durante más de cincuenta años. Las últimas visitas las ha disfrutado acompañado de su propia familia. El culpable de todo fue su abuelo, que se compró un apartamento en el Sur en 1966 y sembró en su familia la querencia por la isla.

Vin, su esposa Emma y sus hijos Nadine, Lu y Winnie formaban parte este domingo por la mañana de los miles de bañistas que tomaron la playa de Las Canteras animados por la celebración de la Navidad y sobre todo por el excelente tiempo, con un cielo totalmente despejado y un tremendo solajero sin viento que animó a muchos a darse un remojón. Los termómetros marcaban 28 grados a las 12 de la mañana. Y desde primeras horas del día, no paró de llegar gente a la playa. Los bañistas habituales, que hoy mantuvieron su misma rutina, a los que se añadieron los turistas y también los residentes, que optaron por celebrar el día de fiesta con un baño o almorzando en los restaurantes de la zona. El paseo también registró una tremenda afluencia de paseantes, con la mayoría de las terrazas llenas.

Nada mejor que un buen baño en el Atlántico y relajarse bajo el sol para recuperarse de la fiesta de la Nochebuena, en el caso de los que se pasaron con el alcohol, o disfrutar simplemente de un día de fiesta con la familia, los amigos o en una soledad acompañada por centenares de bañistas.

A los canarios que acudieron a la playa se añadieron muchos peninsulares y extranjeros que han venido a la ciudad por estas fechas para sacudirse el frío de sus tierras de origen y cargar las pilas para lo que resta de invierno.

Es el caso de Vin y su familia. Son de Stuttgart y aterrizaron en Gran Canaria el pasado 21 de diciembre. Aquí partirán el año y no volverán a Alemania hasta el próximo 6 de enero. Aunque su residencia habitual es Playa del Inglés, este domingo se dieron un salto a Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de Las Canteras, donde plantaron un arbolito de Navidad. Eran la imagen de la felicidad, rebozados con la arena y la sal del agua del mar.

Manolita Mier Miguelez forma parte del pelotón de peninsulares que ha llegado a la ciudad huyendo del frío. Ella es de Pola de Viana (Asturias), el pasado viernes cumplió 78 años y es una visitante fiel, que vuelve cada año por estas fechas.

«Hace 48 años que vine por primera vez y quedé enamorada de la isla», subraya Mier, quien aclara que desde entonces ha repetido a excepción de un paréntesis obligado, por la enfermedad y muerte de su marido.

«Pero desde hace cinco años», aclara, «volví a venir con mi hermana, que también es viuda porque esto es vida. Venimos por el sol. Venimos en busca de la calidad de vida que hay aquí y a divertirnos a tope. Nos quedamos tres meses y medio y nos vamos el 10 de marzo». El clima de la ciudad y sus facultades paliativas contra los dolores es otra de las razones para venir, porque aunque por fuera tiene un aspecto estupendo, «por dentro hay mucha fibromialgia, mucha artrosis y mucha mierda. Es una pena, pero cuando una tiene más tiempo para vivir mejor, llegan las enfermedades y la fastidian a una».

Y es que Manolita volvió a nacer hace un año y ocho meses tras sufrir el coronavirus, que se le declaró con una neumonía bilateral y un trombo en el pulmón. «Cuando desperté, me dijeron que había estado muy grave. Volví a nacer. No me morí porque no era para mí», subraya esta asturiana que transmite energía y positividad por todos sus poros, mientras se pasea por la playa muerta de risa y un gorro de Papá Noel.

Todavía le quedan secuelas de la enfermedad y sube las escaleras «como las muñecas de Famosa», pero es la viva imagen de la alegría de vivir. Ella que nunca fue de bailar se ha lanzado a la danza como una forma de superar los problemas de movilidad que le dejó el covid. Y ahora no se pierde un baile, ya sea en Asturias, o en la Rumba de Arinaga cuando está aquí. «Yo he trabajado muchísmo. Primero limpiando y fregando y luego en una peluquería durante cuarenta años. Tengo los pulmones rotos, un tornillo en el brazo, pero sigo p’alante. Aquí cargamos las pilas, porque hay que vivir el día a día, que hoy estamos aquí y mañana no sabemos»-