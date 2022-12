Si no ha recargado su BonoGuagua de Guaguas Municipales, todavía está a tiempo para poder viajar gratis durante dos meses -enero y febrero- en el transporte público en Las Palmas de Gran Canaria. El único requisito para subir gratis a las guaguas de la empresa municipal de la capital grancanaria -las guaguas amarillas- es tener saldo en la tarjeta. Si lo ha agotado y la tarjeta está a cero, no podrá beneficiarse.

Guaguas Municipales activa a partir del próximo domingo 1, y durante enero y febrero de 2023, la gratuidad de los viajes con el BonoGuagua, también conocido como Bono10 o tarjeta LPA Movilidad, y todos sus títulos personalizados: Jubilado -, Estudiante, Solidario, Familia numerosa especial y general. De este modo, la promoción de los títulos de viajes propios de la compañía municipal de transporte complementa a partir de Año Nuevo la gratuidad de los bonos dependientes del Cabildo Insular de Gran Canaria: Bono Residente, Wawa Joven y Bono Oro.

Gratis todo el año

Los tres bonos insulares extienden su gratuidad durante todo el año y valen para las seis empresas de transporte regular de viajeros de Gran Canaria: Guaguas Municipales, Global, La Pardilla, Gumidafe, Telbus y Guzmán Sosa. Asimismo, deben recargarse todos los meses. La primera recarga, si se realiza entre el 1 de enero y el 28 de febrero, será totalmente gratuita, mientras que si se realiza después del 1 de marzo se aplicará la tarifa bonificada al 50%.

Para mantener la recarga gratuita del bono en los sucesivos periodos, durante todo 2023, el viajero estará obligado a realizar un mínimo de 15 viajes en los 30 días naturales de uso de la recarga. Si no se alcanzan los 15 viajes necesarios para solicitar la gratuidad, tiene posibilidad de recargar su bono con la tarifa actual reducida al 50%: Bono Residente, 14 euros; Wawa Joven y Bono Oro, 10 euros.

Títulos personalizados de Guaguas Municipales

En resumen, además del BonoGuagua, todos los títulos de viaje nominativos o personalizados de Guaguas Municipales (Jubilado, Estudiante, Solidario, Familia numerosa especial y general) serán gratuitos durante enero y febrero de 2023, siempre que las tarjetas estén vigentes. En este sentido, los títulos de viajes personalizados compartidos con Global se comportarán de la misma manera que los exclusivamente de Guaguas.

El requisito de disponer de saldo en la tarjeta también rige para viajar gratis con el Bono compartido entre Guaguas y Global. En el caso de Bono Virtual, el del pago a través de un código QR, la compañía permitirá viajar gratuitamente siempre que se disponga de saldo positivo y dejará almacenar un máximo de 5 viajes expirados.

Funcionamiento

Cada vez que se accede a un vehículo, es obligatorio realizar la validación del viaje, ya sea con un abono promocionado con la gratuidad o con un título que no disponga de este beneficio. Por lo tanto, la gratuidad en el transporte público, lejos de convertirse en un libre acceso a la guagua, se someterá a unas condiciones ya determinadas.

Quién debe pagar

Pese a la amplia oferta de abonos gratis, la guagua no será gratis para todo el mundo en Las Palmas de Gran Canaria durante enero y febrero. Toda persona usuaria esporádica que no use ninguno de los abonos incluidos en la gratuidad deberá pagar. Esto afecta a los viajeros de pago directo en la guagua, ya sea en efectivo o con tarjeta, así como los usuarios del llamado Bono 2 y de las tarjetas turísticas. Para ellos, los viajes en guagua mantienen sus precios actuales.

Después de los primeros dos meses

A partir del 1 de marzo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantendrá el precio del BonoGuagua al 50% de la tarifa oficial, por lo que seguirá costando 0,42 euros cada viaje. De la misma manera, desde esa fecha, el Consistorio sostendrá con tarifas bonificadas al 50% los títulos personalizados de Guaguas Municipales (Estudiante, Solidario, Familia numerosa especial y general), incluidos los títulos compartidos con Global.